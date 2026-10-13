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Barış Alper için geldiler! Barcelona maçında gözler onda olacak

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Barış Alper için geldiler! Barcelona maçında gözler onda olacak Haber Videosunu İzle
Barış Alper için geldiler! Barcelona maçında gözler onda olacak
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Galatasaray'ın Barcelona ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Barış Alper Yılmaz için özel takip yapılacak. Napoli ve Stuttgart'ın scout ekipleri, milli futbolcuyu tribünden izleyerek transfer için rapor hazırlayacak.

  • Napoli ve Stuttgart'ın oyuncu izleme ekipleri, Galatasaray-Barcelona maçını tribünden takip edecek.
  • Barış Alper Yılmaz, bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 8 maça çıktı ve 1 gol attı.
  • Barış Alper Yılmaz'ın sezonun ilk golünü Kasımpaşa maçında kaydetti.

Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılıların UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile oynayacağı kritik karşılaşma, 26 yaşındaki futbolcu için transfer açısından da büyük önem taşıyor.

İKİ AVRUPA KULÜBÜ TRİBÜNDE OLACAK

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli ile Almanya Bundesliga temsilcisi Stuttgart'ın oyuncu izleme ekiplerinin, Galatasaray-Barcelona karşılaşmasını tribünden takip edeceği belirtildi.

İki kulübün scoutlarının özellikle Barış Alper Yılmaz'ın performansına odaklanacağı ve milli futbolcu hakkında detaylı rapor hazırlayacağı ifade edildi.

DEV MAÇTA GÖZLER BARIŞ ALPER'DE

Hızı, fiziksel gücü, yüksek temposu ve farklı mevkilerde görev yapabilmesiyle öne çıkan Barış Alper Yılmaz'ın Barcelona karşısında sergileyeceği performans, transfer ihtimalini değerlendiren kulüpler açısından önemli olacak. Avrupa'nın iki önemli liginden gelen ilgi, milli futbolcunun geleceğine ilişkin transfer beklentilerini de artırdı.

BU SEZON 8 MAÇTA 1 GOL

Barış Alper Yılmaz, bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 8 karşılaşmaya çıktı. Milli futbolcu, sezonun ilk golünü geçtiğimiz cuma günü oynanan Kasımpaşa maçında kaydetti.

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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıturgayscxcc:

Dünyanın en yetenekli uc kagitcisi

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Haber YorumlarıRamazan Katırcı:

Koşmanın ve kendini yere atması dışında ne gibi bir özelliği varda takibe gelmişler. Hadi inşallah alırlar da götürürler.

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Haber YorumlarıSinan Zeybekler:

gelenlerin aklına şaşarım bence kesinlikle o değildir

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Haber YorumlarıApple User:

üzrene keremi de hediye edecez

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Haber Yorumlarınwgp9mgsgz:

ülkemizin yetiştirdiği ender kaliteli topçu, eksikliği elbette var bitiriciliği iyi olsa şu an burada değil Avrupa’da izlerdik. Avrupa’dan yetişmiş yerli oyuncuları değil ülkemizden yetişmiş yetenekli oyuncuları özler olduk.

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