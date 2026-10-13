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Galatasaray-Barcelona maçının ilk 11'leri belli oldu

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Galatasaray-Barcelona maçının ilk 11'leri belli oldu
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Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında RAMS Park'ta Barcelona'yı konuk edecek. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İspanya ekibi Barcelona'yı ağırlayacak.

DEV MAÇ SAAT 22.00'DE

RAMS Park'taki müsabaka saat 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Karşılaşma, TRT 1 ve tabii platformundan yayımlanacak.

İLK 11'LER

Galatasaray:  Uğurcan, Barış Alper, Davinson, Jakobs, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Batrakov, Leao, Osimhen.

Barcelona:  Joan Garcia, Eric Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo, Rodri, Pedri, Olmo. Fermin, Yamal, Gordon.

ABDÜLKERİM BARDAKCI YEDEK KULÜBESİNDE

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Abdülkerim Bardakcı'yı yedek soyundurarak milli oyuncunun yerine Ismail Jakobs'a şans verdi. 

Yedek kulübesindeki diğer isimler: Jankat, Enes, Bitshiabu, Sallai, Sara, Sane, Ugochukwu, İlkay, Deniz Gül, Berat, Nhaga.

Cemre Yıldız
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAlişan Işık:

GS 10–BARÇA 0

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Haber YorumlarıArgan Çınar:

gs şanslı 3 banko oyuncusu yok Barcelona nin ne kadar balı bir takım şu gs

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Haber YorumlarıHaydar Toy:

eren oyuncumu

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