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Şampiyonlar Ligi binlerce kez simüle edildi! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kazanma ihtimalleri açıklandı

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Şampiyonlar Ligi binlerce kez simüle edildi! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kazanma ihtimalleri açıklandı
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Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçları öncesinde Opta'nın binlerce simülasyona dayanan tahminleri gündem oldu. Galatasaray'ın Barcelona karşısındaki galibiyet ihtimali yüzde 13,4 olarak hesaplanırken Fenerbahçe'nin Aston Villa deplasmanında kazanma olasılığı yüzde 22,1 olarak belirlendi.

  • Opta'nın binlerce simülasyonuna göre Galatasaray'ın Barcelona karşısında galibiyet ihtimali yüzde 13,4, Barcelona'nın kazanma olasılığı yüzde 68,9, beraberlik ihtimali yüzde 17,7 olarak hesaplandı.
  • Opta'nın tahminlerine göre Fenerbahçe'nin deplasmanda Aston Villa karşısında galibiyet ihtimali yüzde 22,1, Aston Villa'nın kazanma olasılığı yüzde 55,1, beraberlik ihtimali yüzde 22,8 olarak belirlendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun ikinci hafta heyecanı başlıyor. Galatasaray'ın Barcelona, Fenerbahçe'nin ise Aston Villa ile karşılaşacağı kritik mücadeleler öncesinde futbol veri analiz şirketi Opta'nın tahminleri dikkat çekti. Binlerce simülasyon sonucunda ortaya çıkan verilere göre iki Türk temsilcisinin de karşılaşmalarında rakipleri favori gösterildi.

GALATASARAY'A YÜZDE 13,4 GALİBİYET ŞANSI

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bu akşam RAMS Park'ta İspanyol devi Barcelona'yı ağırlayacak. Opta'nın simülasyonlarına göre sarı-kırmızılıların güçlü rakibi karşısında galibiyet elde etme ihtimali yüzde 13,4 olarak hesaplandı. Barcelona'nın mücadeleyi kazanma olasılığı yüzde 68,9 olarak belirlenirken karşılaşmanın beraberlikle sonuçlanma ihtimali yüzde 17,7 olarak öngörüldü.

FENERBAHÇE'NİN KAZANMA İHTİMALİ YÜZDE 22,1

Fenerbahçe ise Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya konuk olacak. Opta'nın tahminlerine göre sarı-lacivertlilerin deplasmandan galibiyetle ayrılma ihtimali yüzde 22,1 olarak hesaplandı. Ev sahibi Aston Villa'nın kazanma olasılığı yüzde 55,1, karşılaşmanın beraberlikle tamamlanma ihtimali ise yüzde 22,8 olarak belirlendi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıNeyzen Erdinç Bal:

Barcelona'nın işi zor olacak. İnşallah kulakları sağır eden seyirci desteğiyle Galatasaray kazanır.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıMehmet Gelmez:

haaaaaaa

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Haber Yorumlarıalbatros :

aramız bozuk ama kanımız bozuk değil. fransızların kurduğu fetösaray karşısında barcelonaya başarılar diliyoruz :))

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıENDER DENİZ:

:))

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