İngiltere tarihinde bir ilk! Abdi-Wali, parlamentoya giren ilk Somalili mülteci kadın oldu

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Londra’daki Holborn and St Pancras seçim bölgesinde yapılan ara seçimi İşçi Partisi’nin adayı Sagal Abdi-Wali kazandı. Abdi-Wali, Yeşil Parti lideri Zack Polanski’yi geride bırakarak Avam Kamarası’na girdi.

STARMER’IN SANDALYESİ İÇİN ARA SEÇİM

Ara seçim, Temmuz ayında Başbakanlık görevini Andy Burnham’a devreden Keir Starmer’ın milletvekilliğinden istifa etmesi üzerine yapıldı. 1983'te kurulduğundan bu yana İşçi Partisi’nin elinde bulunan seçim bölgesinde Abdi-Wali oyların yüzde 45'ini aldı.

Yeşil Parti lideri Zack Polanski yüzde 33 ile ikinci sırada yer aldı. Muhafazakar Parti yüzde 7, Reform UK ise yüzde 6 oranında oy aldı.

Sagal Abdi-Wali

ÇOCUKKEN MÜLTECİ OLARAK GELDİ

1984'te Somali’de doğan Abdi-Wali, 1990'ların başında Somali İç Savaşı nedeniyle yaklaşık 7 yaşındayken mülteci olarak İngiltere’ye geldi. Hayatının büyük bölümünü Londra’nın Camden bölgesinde geçiren Abdi-Wali, hayır kurumlarında ve okullarda çalıştı. Mayıs 2026'da Camden Belediye Meclisi’nin lideri oldu.

Al Jazeera, Abdi-Wali’nin İngiltere Parlamentosu’na seçilen ilk Somali doğumlu mülteci kadın olduğunu bildirdi. Abdi-Wali, seçim bölgesini temsil eden ilk Somali kökenli İngiliz olarak da kayıtlara geçti.

“BU CAMDEN, BU İNGİLTERE”

Zafer konuşmasında, seçim sonucunun kendisi gibi insanların da “buraya ait olduğunu” göstermesini umduğunu söyleyen Abdi-Wali, konuşmasını “Bu Camden ve bu İngiltere” sözleriyle tamamladı.

Abdi-Wali, sokakta yaşayanlar sorunu ve konut kriziyle mücadele için Başbakan Burnham ve İşçi Partisi hükümetiyle birlikte çalışmak istediğini belirtti. Gençlere daha fazla fırsat sağlanmasını ve Thames Water’ın kamulaştırılmasını da hedefleri arasında saydı.

BURNHAM’DAN TEBRİK, POLANSKİ’DEN AÇIKLAMA

Başbakan Andy Burnham, Abdi-Wali’yi tebrik ederek kendisiyle birlikte çalışmayı dört gözle beklediğini söyledi. Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre de Abdi-Wali’ye tebrik mesajı gönderdi.

Seçimde ikinci olan Yeşil Parti lideri Zack Polanski ise sonuçtan hayal kırıklığı duyduğunu ancak partisinin büyümeye devam ettiğini söyledi. Bir zamanlar İşçi Partisi için güvenli sayılan sandalyenin artık çekişmeli hale geldiğini savunan Polanski, parti liderliğini sürdüreceğini açıkladı.

Kaynak: Haberler.com