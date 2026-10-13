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Son maçta ıslıklanan yıldıza şok! Okan Buruk kararını verdi

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Son maçta ıslıklanan yıldıza şok! Okan Buruk kararını verdi
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bu akşam Barcelona'yı ağırlayacak. Dev mücadele öncesinde teknik direktör Okan Buruk'un ilk 11 tercihleri şekillenmeye başladı. Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın sahaya ilk 11'de çıkması, Gabriel Sara'nın ise yedek kulübesinde kalması bekleniyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray, bu akşam saat 22.00'de RAMS Park'ta İspanyol devi Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un kadro tercihleriyle ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

OSIMHEN İLK 11'E DÖNÜYOR

Galatasaray'da gözler, sakatlığının ardından sahalara dönen Victor Osimhen'e çevrildi. Nijeryalı golcü, Süper Lig'de oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında 13 dakika süre alarak yeniden formasına kavuşmuştu.

Okan Buruk'un Barcelona karşısında Osimhen'i ilk 11'de sahaya sürmeyi planladığı öğrenildi. Bu tercihin gerçekleşmesi halinde Deniz Gül'ün yedek kulübesine çekilmesi bekleniyor.

GABRIEL SARA'YA KULÜBE YOLU GÖRÜNDÜ

Barcelona karşılaşması öncesinde orta sahada da değişiklik bekleniyor. Okan Buruk'un, Mario Lemina'yı ilk 11'de görevlendirmeye hazırlandığı belirtildi. Son oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında oyundan çıkarken tribünlerden ıslık tepkisi alan Gabriel Sara'nın ise Barcelona maçına yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.

OKAN BURUK'UN TERCİHLERİ MERAK KONUSU

Barcelona gibi güçlü bir rakip karşısında sahaya çıkacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un özellikle hücum ve orta saha tercihlerinin belirleyici olması bekleniyor. Osimhen'in yeniden ilk 11'e dönmesi ve Lemina'nın orta sahada görev alması ihtimali, sarı-kırmızılıların maç planına ilişkin dikkat çeken ayrıntılar arasında yer alıyor. Karşılaşmanın resmi ilk 11'leri ise maç öncesinde açıklanacak.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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