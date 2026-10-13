Haberler

Serenay Sarıkaya’ya küresel markadan milyonluk teklif iddiası

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Serenay Sarıkaya’ya küresel markadan milyonluk teklif iddiası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Serenay Sarıkaya’nın Paris Moda Haftası sırasında küresel bir markadan milyonluk iş birliği teklifi aldığı öne sürüldü. Oyuncunun teklifin ayrıntılarını görüşmek üzere masaya oturması bekleniyor.

Paris Moda Haftası’nda podyuma çıkan Serenay Sarıkaya’nın, uluslararası bir markadan iş birliği teklifi aldığı öne sürüldü. Oyuncunun, teklifin ayrıntılarını görüşmek üzere önümüzdeki günlerde masaya oturması bekleniyor.

PARİS’TE YENİ İŞ BİRLİĞİ TEKLİFİ

Akşam’ın haberine göre; Sarıkaya’ya, Paris’te bulunduğu sırada küresel ölçekte faaliyet gösteren bir markadan teklif geldi. Milyonluk olduğu belirtilen teklifin tutarı ve markanın adı açıklanmadı.

ÇEKİMLER İÇİN AVRUPA’YA GİDEBİLİR

Görüşmelerin anlaşmayla sonuçlanması halinde oyuncunun, markanın uluslararası kampanyasının çekimleri için yeniden Avrupa’ya gidebileceği konuşuluyor. Sarıkaya’dan söz konusu teklife ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
Bu haber 49 sitede yayınlandı.
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray-Barcelona maçı için olay tahmin

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray-Barcelona maçı için olay tahmin
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCabbar aga:

ya sacmalamayin bunun gibi Avrupa sokaklarında kaç tane var gelin Avrupa’ya gorun bunu elli defa cebinden çıkartacak yüzlercesine rastlarsiniz

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tapınakta dua eden kız çocuğuna kabusu yaşattı

Dua eden kız çocuğuna kabusu yaşattı
Sigara satışında yeni dönem başlıyor! QR kodla yaş kontrolü yapılacak

Sigara satışında tüm kurallar sil baştan! QR kodlu yeni dönem başlıyor
Netanyahu'yu sarsan seçim anketi! Rakibi 10 puan öne geçti

Geliyor, gelmekte olan!
Eşini 20 metrelik uçurumdan iten kocanın cezası kesinleşti! Yargıtay karara 'kadına karşı' ibaresini ekledi

Fotoğraf için çıktık demişti! Uçurum cinayetinde ceza kesinleşti
IMF Türkiye tahminini değiştirdi! İşte yeni rakamlar

IMF, Türkiye tahminini değiştirdi!
Uçaktaki görevlilere saldırdığı için gözaltına alınan Selma Blair'in avukatı: İlaçlarını almamış

Kabin görevlisini ısırıp, uçağı birbirine katmıştı! Serbest bırakıldı
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi'nde heyecan yeniden başlıyor

Herkes ekran başına! Büyük heyecan bu akşam başlıyor