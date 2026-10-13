Serenay Sarıkaya’ya küresel markadan milyonluk teklif iddiası

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Paris Moda Haftası’nda podyuma çıkan Serenay Sarıkaya’nın, uluslararası bir markadan iş birliği teklifi aldığı öne sürüldü. Oyuncunun, teklifin ayrıntılarını görüşmek üzere önümüzdeki günlerde masaya oturması bekleniyor.

PARİS’TE YENİ İŞ BİRLİĞİ TEKLİFİ

Akşam’ın haberine göre; Sarıkaya’ya, Paris’te bulunduğu sırada küresel ölçekte faaliyet gösteren bir markadan teklif geldi. Milyonluk olduğu belirtilen teklifin tutarı ve markanın adı açıklanmadı.

ÇEKİMLER İÇİN AVRUPA’YA GİDEBİLİR

Görüşmelerin anlaşmayla sonuçlanması halinde oyuncunun, markanın uluslararası kampanyasının çekimleri için yeniden Avrupa’ya gidebileceği konuşuluyor. Sarıkaya’dan söz konusu teklife ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.