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Öğrenci yurdunda şüpheli ölüm! Soruşturma başlatıldı

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Öğrenci yurdunda şüpheli ölüm! Soruşturma başlatıldı
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Burdur’da özel bir öğrenci yurdunda kalan 25 yaşındaki Mustafa Sarı, sabah saatlerinde odasında hareketsiz halde bulundu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Sarı’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazede darp ya da delici alet izine rastlanmadığı öğrenilirken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze otopsi amacıyla Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Burdur’da bir öğrenci yurdunda kalan 25 yaşındaki genç, odasında ölü bulundu. Gencin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak.

ARKADAŞLARI HAREKETSİZ HALDE BULDU

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde özel bir öğrenci yurdunda kalan Mustafa Sarı, odasında hareketsiz halde bulundu. Durumu fark eden arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YAPILAN KONTROLDE HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde, gencin hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri de odada çalışma yaptı.

DARP İZİNE RASTLANMADI

Gencin cenazesinde herhangi bir darp ya da delici alet izine rastlanmadığı öğrenildi. Mustafa Sarı’nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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