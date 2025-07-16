1'i bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği apartman yangınında 3 kişi tutuklandı

1'i bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği apartman yangınında 3 kişi tutuklandı
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1'i bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği apartman yangınında 3 kişi tutuklandı
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde 26 katlı apartmanda 1'i bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin soruşturmada 2 müteahhit ve şantiye şefi tutuklandı.

Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Alacaatlı Mahallesi'ndeki bir sitedeki 26 katlı binanın 4'üncü katında 12 Temmuz saat 22.00 sıralarında henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında güvenlik görevlisi Muharrem Çetinkaya (63), ile dumandan etkilenen 3.5 aylık bebeğin ve 1 vatandaş daha hayatını kaybetti. Güvenlik görevlisi Çetinkaya'Nın üst katlardaki bina sakinlerine yangını haber vermek için asansöre bindiği sırada dumandan etkilenerek yaşamını yitirdiği belirtildi.

1'i bebek 3 kişi hayatını kaybettiği apartman yangınında 3 kişi tutuklandı

BİNANIN MÜTEAHHİDİ GÖZALTINDA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayın ardından soruşturma başlatarak 2 Cumhuriyet savcısını olay yeri inceleme, 1 Cumhuriyet savcısını da adli tıp işlemleri için görevlendirilmiştir. Başsavcılığın soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan binanın müteahhidi K.D. Uşak'ta yakalandı. Gözaltına alınan K.D, ifade işlemleri için Ankara'ya getirilecek.

1'i bebek 3 kişi hayatını kaybettiği apartman yangınında 3 kişi tutuklandı

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Bilirkişi raporu doğrultusunda çıkan yangında kusurlu oldukları değerlendirilen aralarında yapı müteahhitleri, yapı denetim şefi, şantiye yetkilisi, kooperatif yetkilisinin de bulunduğu 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 6 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen müteahhitler B.Ş., K.D. ile şantiye şefi İ.K. tutuklandı. 3 kişi hakkında adli kontrol kararı verilirken, 3 kişiyi yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

1'i bebek 3 kişi hayatını kaybettiği apartman yangınında 3 kişi tutuklandı

ELEKTRİK ŞAFRINDA KULLANILAN MALZEMELER STANDARTLARA UYGUN DEĞİL

Öte yandan, soruşturma kapsamında binada yapılan teknik incelemede, yangının başladığı şaft kısmında kullanılan elektrik tesisatı malzemesinin standarda uygun olmadığı ve bu nedenle alev aldığı belirlendi. Ayrıca şaft kapılarının yönetmeliklere aykırı biçimde ahşap malzeme ile kaplı olması, yangının kısa sürede bina içine yayılmasına neden oldu.

1'i bebek 3 kişi hayatını kaybettiği apartman yangınında 3 kişi tutuklandı

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİNDE SU YOK

Yetkililer, binadaki yangın söndürme sisteminde su bulunmaması nedeniyle alevlerin koridorlarda ilerlemeye devam ettiğini ve söndürme müdahalesinin geciktiğini tespit etti.

1'i bebek 3 kişi hayatını kaybettiği apartman yangınında 3 kişi tutuklandı

1'i bebek 3 kişi hayatını kaybettiği apartman yangınında 3 kişi tutuklandı

1'i bebek 3 kişi hayatını kaybettiği apartman yangınında 3 kişi tutuklandı

1'i bebek 3 kişi hayatını kaybettiği apartman yangınında 3 kişi tutuklandı

1'i bebek 3 kişi hayatını kaybettiği apartman yangınında 3 kişi tutuklandı

1'i bebek 3 kişi hayatını kaybettiği apartman yangınında 3 kişi tutuklandı

1'i bebek 3 kişi hayatını kaybettiği apartman yangınında 3 kişi tutuklandı

1'i bebek 3 kişi hayatını kaybettiği apartman yangınında 3 kişi tutuklandı

1'i bebek 3 kişi hayatını kaybettiği apartman yangınında 3 kişi tutuklandı

1'i bebek 3 kişi hayatını kaybettiği apartman yangınında 3 kişi tutuklandı

1'i bebek 3 kişi hayatını kaybettiği apartman yangınında 3 kişi tutuklandı

1'i bebek 3 kişi hayatını kaybettiği apartman yangınında 3 kişi tutuklandı

1'i bebek 3 kişi hayatını kaybettiği apartman yangınında 3 kişi tutuklandı

1'i bebek 3 kişi hayatını kaybettiği apartman yangınında 3 kişi tutuklandı

1'i bebek 3 kişi hayatını kaybettiği apartman yangınında 3 kişi tutuklandı

Kaynak: Haberler.com / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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