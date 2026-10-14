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Yamal'dan alkış alan hareket! Yağmur altında bekleyen Galatasaraylı futbolcuları unutmadı

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Yamal'dan alkış alan hareket! Yağmur altında bekleyen Galatasaraylı futbolcuları unutmadı
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Barcelona'nın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı oynadığı mücadelede maçın adamı seçilen Lamine Yamal, ödülünü almasının ardından kendisini yağmur altında bekleyen Galatasaray'ın alt yaş takımlarında forma giyen oyuncuları unutmadı. Barcelona'nın güvenlik görevlilerinin Galatasaraylı futbolcuları alandan çıkarmasına izin vermeyen Yamal, genç futbolcuların yanına giderek hepsiyle tek tek selamlaştı ve fotoğraf çektirdi.

Barcelona'nın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada sergilediği performansla "Maçın Adamı" seçilen Lamine Yamal, ödülünü almasının ardından futbolseverlerin gönlünü fethetti.

GALATASARAYLI FUTBOLCULARI ES GEÇMEDİ

Ödül töreninin ardından soyunma odasına yönelen İspanyol genç yıldız, kendisini sağanak yağmur altında bekleyen Galatasaray alt yaş takımı oyuncularını fark etti. Barcelona güvenlik görevlilerinin genç futbolcuları alandan uzaklaştırmak istemesi üzerine araya giren Yamal, güvenlik ekibini durdurdu.

GENÇLERLE TEK TEK SELAMLAŞTI

Sarı-kırmızılı altyapı oyuncularının yanına giden yıldız futbolcu, olumsuz hava şartlarına rağmen kendisini bekleyen gençlerle tek tek selamlaştı, sohbet etti ve fotoğraf çektirdi. Yamal'ın bu mütevazı ve duyarlı hareketi büyük takdir topladı.

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