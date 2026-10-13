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Ufuk Özkan'ın iyileşme hızı doktorlarını bile şaşırttı

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Ufuk Özkan'ın iyileşme hızı doktorlarını bile şaşırttı
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Karaciğer yetmezliği nedeniyle uzun süre tedavi gören ve yaklaşık 11 saatlik organ nakli ameliyatının ardından sağlığına kavuşan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, setlere geri döndü. Rol aldığı filmin galasında son sağlık durumunu anlatan Özkan, beklenenden hızlı toparlandığını belirterek doktorlarının bile bu duruma şaşırdığını söyledi.

  • Ufuk Özkan, karaciğer yetmezliği nedeniyle yaklaşık 11 saat süren karaciğer nakli ameliyatı geçirdi.
  • Ufuk Özkan, nakil sonrası iyileşme sürecinin ardından yeniden çalışmaya başladı.
  • Ufuk Özkan, vücudunun beklenenden hızlı toparlanmasına doktorlarının da şaşırdığını söyledi.

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan, geçirdiği zorlu sağlık sürecinin ardından yeniden kamera karşısına geçti. Karaciğer nakliyle sağlığına kavuşan ünlü oyuncu, iyileşme sürecine ilişkin yaptığı açıklamayla sevenlerine güzel haberi verdi.

11 SAATLİK AMELİYATIN ARDINDAN HAYATA TUTUNDU

Bir süredir karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden Ufuk Özkan, tedavi sürecinde organ nakline ihtiyaç duydu. Kendisiyle uyumlu donörün bulunmasının ardından ameliyata alınan oyuncu, yaklaşık 11 saat süren zorlu bir operasyon geçirdi. Başarılı geçen naklin ardından iyileşme sürecine giren Özkan, sağlık durumunun düzelmesiyle birlikte yeniden çalışma hayatına döndü. Uzun süren tedavi ve ameliyat sürecini geride bırakan oyuncu, yeniden setlerde yerini aldı. 

DOKTORLARI BİLE ŞAŞIRDI

Rol aldığı filmin galasında basın mensuplarıyla bir araya gelen Ufuk Özkan, sağlık durumuna ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. İyileşme sürecinin beklediğinden daha hızlı ilerlediğini anlatan ünlü oyuncu, doktorlarının da vücudunun kısa sürede toparlanmasına şaşırdığını belirtti. Mesleğine duyduğu sevginin kendisi için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu dile getiren Özkan, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı: "Ben işkolik bir insanım, doktorlar da vücudumun hızlı toparlanmasına şaşırdı. Beni seven herkes, hatta tüm Türkiye neredeyse iyileşmem için dua etti. Bu kadarını ben de beklemiyordum."

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıTevabil Arslan:

Iyilik yap iyi olursun..

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Haber YorumlarıMurat Yağız:

Bu kadarını beklemiyordum değil, çok şükür ikinci şansı verene deseydin. Bak Muhittin Böcek beye pandemide 2. şans verildi, o nasıl değerlendirdi.

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