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'Ankara Abisi'yle ilgili yeni iddia: Muhtemelen tutuklanacak

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'Ankara Abisi'yle ilgili yeni iddia: Muhtemelen tutuklanacak
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Günlerdir kamuoyunda tartışılan "Ankara Abisi" Yasin Oyanık hakkındaki gözaltı belirsizliği sona erdi. Gazeteci Cüneyt Polat, Oyanık'ın gözaltına alındığı haberlerini doğrulayarak "Muhtemelen tutuklanacak" iddiasını ortaya attı.

  • Sosyal medyada 'Ankara Abisi' olarak bilinen ve Ankara Abisi İyilik Derneği'nin kurucusu olan Yasin Oyanık, adli makamlarca gözaltında tutuluyor.
  • Gazeteci Cüneyt Polat, Oyanık'ın gözaltında olduğunu doğrulayarak muhtemelen tutuklanacağını belirtti.
  • Uşak'ta yürütülen soruşturma kapsamında Oyanık hakkında yasa dışı para trafiği ve kara para aklama şüphesiyle işlem yapıldığı öne sürülüyor.

Sosyal medyada "Ankara Abisi" adıyla bilinen ve Ankara Abisi İyilik Derneği'nin kurucusu olan Yasin Oyanık hakkındaki gözaltı iddiaları netlik kazandı. Gazeteci Cüneyt Polat, Oyanık'ın gözaltında olduğunu doğrulayarak tutuklanabileceğini açıkladı.

Kamuoyunda ve sosyal medyada bir süredir gözaltına alınıp alınmadığı belirsizliğini koruyan Yasin Oyanık'a ilişkin iddialara dair yeni bir açıklama geldi. Ankara Abisi İyilik Derneği Başkanı Yasin Oyanık'ın adli makamlarca gözaltında tutulduğu kesinleşti.

"MUHTEMELEN TUTUKLANACAK"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım gerçekleştiren gazeteci Cüneyt Polat, sürece dair bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Polat, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Ankara Abisi hakkındaki gözaltı iddiaları doğru. Muhtemelen tutuklanacak."

HAKKINDAKİ İDDİALAR VAHİM 

Uşak'ta yürütülen soruşturma kapsamında yasa dışı para trafiği ve kara para aklama şüphesiyle işlem yapıldığı öne sürülen Oyanık hakkındaki adli sürecin ve emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Resmi makamlardan yapılacak nihai açıklama bekleniyor.

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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (29)

Haber Yorumlarısezgin günal:

en azından fakir fukaraya yardım edyor bu adam sizdekilerde şatafat içinde

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıAdolf Reinhardt:

Şüphe üzerine adammı tutuklanır ya ? Takip edersin kanıtın belgen olur, do ra gel bakalım buraya. Bende ayakkabı kutularından şüphelenmiştim, ama kimse tutuklanmadı...

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAbdullah Öğmen:

Milyarlardan bahsediliyor daha ne kadar kanıt olacak?

yanıt4
yanıt9
Haber YorumlarıSezai Karaman:

ne komiksin..ayakkabı fötocü belliydi. baklava kutusu ne oldu?boş boş konuşma.

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıMehmet Karaküçük:

Hiçbir iyilik cezasız kalmaz.

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHalil AK:

bu konuda tek güvenecek kişi ve kurum kendisiydi. bakalım zaman ne gösterecek…

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme4
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