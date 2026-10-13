'Ankara Abisi'yle ilgili yeni iddia: Muhtemelen tutuklanacak

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Sosyal medyada "Ankara Abisi" adıyla bilinen ve Ankara Abisi İyilik Derneği'nin kurucusu olan Yasin Oyanık hakkındaki gözaltı iddiaları netlik kazandı. Gazeteci Cüneyt Polat, Oyanık'ın gözaltında olduğunu doğrulayarak tutuklanabileceğini açıkladı.

Kamuoyunda ve sosyal medyada bir süredir gözaltına alınıp alınmadığı belirsizliğini koruyan Yasin Oyanık'a ilişkin iddialara dair yeni bir açıklama geldi. Ankara Abisi İyilik Derneği Başkanı Yasin Oyanık'ın adli makamlarca gözaltında tutulduğu kesinleşti.

"MUHTEMELEN TUTUKLANACAK"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım gerçekleştiren gazeteci Cüneyt Polat, sürece dair bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Polat, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Ankara Abisi hakkındaki gözaltı iddiaları doğru. Muhtemelen tutuklanacak."

HAKKINDAKİ İDDİALAR VAHİM

Uşak'ta yürütülen soruşturma kapsamında yasa dışı para trafiği ve kara para aklama şüphesiyle işlem yapıldığı öne sürülen Oyanık hakkındaki adli sürecin ve emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Resmi makamlardan yapılacak nihai açıklama bekleniyor.

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Kaynak: Haberler.com