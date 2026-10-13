69 yaşındaki yazar, DEAŞ operasyonunda ters kelepçeyle gözaltına alındı! Görüntülere soruşturma başlatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen DEAŞ soruşturmasında 6 Ekim’de sekiz ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş, İstanbul, Ankara, Konya, Zonguldak, Adana, Hatay ve Gaziantep’teki operasyonlarda 39 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 22’si tutuklanarak cezaevine gönderildi, 17’si adli kontrolle serbest kaldı.

TERS KELEPÇELİ GÖRÜNTÜLERE SORUŞTURMA

69 yaşındaki araştırmacı-yazar Kul Sadi Yüksel de aynı operasyonda gözaltına alındı. Yüksel'in ters kelepçelenerek götürülmesi tepki çekti. Adli kontrolle serbest bırakılan Yüksel'in ters kelepçeli görüntüleriyle ilgili harekete geçildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla soruşturma başlatıldı.

KUL SADİ YÜKSEL KİMDİR?

3 Nisan 1957’de Muş’un Varto ilçesinde doğan Kul Sadi Yüksel, 1980’de Selçuk Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümü’nden mezun oldu.

Bir dönem Üsküdar İmam Hatip Lisesi’nde öğretmenlik yapan Yüksel, daha sonra Millî Gazete, Yeni Devir, Ribat ve Vahdet gibi yayın organlarında yazıları yayımlandı.