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69 yaşındaki yazar, DEAŞ operasyonunda ters kelepçeyle gözaltına alındı! Görüntülere soruşturma başlatıldı

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69 yaşındaki yazar, DEAŞ operasyonunda ters kelepçeyle gözaltına alındı! Görüntülere soruşturma başlatıldı Haber Videosunu İzle
69 yaşındaki yazar, DEAŞ operasyonunda ters kelepçeyle gözaltına alındı! Görüntülere soruşturma başlatıldı
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Kahramanmaraş merkezli DEAŞ operasyonunda, 69 yaşındaki yazar Kul Sadi Yüksel'in ters kelepçeyle gözaltına alınması tepki çekti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

  • Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü DEAŞ soruşturması kapsamında 6 Ekim'de sekiz ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
  • Operasyonlarda gözaltına alınan 39 şüpheliden 22'si tutuklanırken 17'si adli kontrolle serbest bırakıldı.
  • 69 yaşındaki araştırmacı-yazar Kul Sadi Yüksel'in ters kelepçeli görüntüleriyle ilgili İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla soruşturma başlatıldı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen DEAŞ soruşturmasında 6 Ekim’de sekiz ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş, İstanbul, Ankara, Konya, Zonguldak, Adana, Hatay ve Gaziantep’teki operasyonlarda 39 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 22’si tutuklanarak cezaevine gönderildi, 17’si adli kontrolle serbest kaldı.

TERS KELEPÇELİ GÖRÜNTÜLERE SORUŞTURMA

69 yaşındaki araştırmacı-yazar Kul Sadi Yüksel de aynı operasyonda gözaltına alındı. Yüksel'in ters kelepçelenerek götürülmesi tepki çekti. Adli kontrolle serbest bırakılan Yüksel'in ters kelepçeli görüntüleriyle ilgili harekete geçildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla soruşturma başlatıldı.

KUL SADİ YÜKSEL KİMDİR?

3 Nisan 1957’de Muş’un Varto ilçesinde doğan Kul Sadi Yüksel, 1980’de Selçuk Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümü’nden mezun oldu.

Bir dönem Üsküdar İmam Hatip Lisesi’nde öğretmenlik yapan Yüksel, daha sonra Millî Gazete, Yeni Devir, Ribat ve Vahdet gibi yayın organlarında yazıları yayımlandı.

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
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Yorumlar (7)

Haber Yorumlarımevlut cetin:

Mevzuatta kaçma şüphesi varsa şüpheliye kelepçe takılır denir. Kepçenin önden ve arkadan takılıp takılamayacağına dair hüküm yok. Ama bizim hükümette maalesef memurları ve çocukları cezalandırma azmi olduğu için kolluk kuvvetlerine hesap sorulur

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Haber Yorumlarıeyup çinkılınç:

pvsk da ters düz kelepçe ayrımı yapılmamıştır.usul her daim ters kelepçedir.suphelinin kendisine yada bir başkasına zarar vermemesi adına ters kelepçe elzemdir.

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Haber YorumlarıGokay Ergul:

Olması gereken bu değil mi gözaltına alınan kişi kelepçelenmesi gerekmiyor mu kaldı ki deaş şüphelisi terörist yani çiçekle mi götürecekler

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Haber YorumlarıUğur Deniz:

Ters veya düz kelepçe takmak polisin inisiyatifdedir istediğiniz kadar sorsuturma acin ceza veremezsiniz sadece başka bir birime atarsınız

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Haber YorumlarıSerdar Dur:

Mına koyim öyle insiyatifinde seninde

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