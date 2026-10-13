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Hakim de bunu yaparsa! Kadına cinsel organını gösterdiği iddiasıyla HSK harekete geçti

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Hakim de bunu yaparsa! Kadına cinsel organını gösterdiği iddiasıyla HSK harekete geçti
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Ankara'da görev yapan hâkim O.Ö., kendisini 32 yaşında ve bekâr olarak tanıttığı kadına görüntülü görüşme sırasında cinsel organını gösterdiği iddiasıyla HSK'ye şikâyet edildi. Hâkim hakkında soruşturma izni teklif edilirken şikâyette bulunan kadın, şantaj suçlamasıyla tutuklandı.

  • Ankara'da görev yapan hakim O.Ö.'nün sosyal medyada kendisini 32 yaşında ve bekar olarak tanıttığı, gerçekte 43 yaşında ve evli olduğu ortaya çıktı.
  • Hakim O.Ö.'nün mesai saatleri içinde adliyedeyken 22 yaşındaki Ş.A. ile görüntülü arama yaparak cinsel organını gösterdiği iddia edildi.
  • HSK Birinci Dairesi oy birliğiyle O.Ö. hakkında müfettiş görevlendirilerek soruşturma açılmasına karar verdi.

Ankara’da görev yapan hakim O.Ö.’nün sosyal medya üzerindeki bir hukukçu tanışma platformu aracılığıyla tanıştığı 22 yaşındaki Ş.A. ile yaşadığı süreç, büyük bir skandala dönüştü. Sosyal medyada kendisini "Ozan" ismiyle, 32 yaşında ve bekar olarak tanıttığı öne sürülen O.Ö.’nün gerçekte 43 yaşında ve evli olduğu ortaya çıktı.

Ensonhaber muhabiri Rojda Altıntaş’ın haberine göre, taraflar arasındaki mesajlaşmalar ve iddialar adli ile idari mercileri harekete geçirdi.

GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME HSK DOSYASINA GİRDİ

İkilinin sosyal medya ve WhatsApp üzerinden görüşmeyi sürdürdüğü dönemde, hakim O.Ö.’nün mesai saatleri içinde adliyedeyken Ş.A. ile görüntülü arama yaptığı ve cinsel organını gösterdiği iddia edildi. Ş.A.’nın bu görüşmelerin ekran kaydını alarak CİMER, e-posta ve dilekçeler vasıtasıyla HSK’ya şikayette bulunduğu öğrenildi.

Gelişmeler üzerine Kurul Başmüfettişi tarafından yapılan inceleme neticesinde, HSK Birinci Dairesi oy birliğiyle O.Ö. hakkında müfettiş görevlendirilerek soruşturma açılması yönünde karar aldı.

KADIN ŞANTAJDAN TUTUKLANDI

HSK’ya yapılan başvurudan sonra da iletişimlerini tamamen kesmeyen taraflar arasında tehdit, hakaret ve takip iddiaları tırmandı. O.Ö.’nün Ankara’ya tayin edilmesinin ardından Ş.A.’nın adliyeye gelmesi üzerine hakim, genç kadın hakkında şikayetçi olarak uzaklaştırma kararı aldırdı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ş.A. hakkında ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’, ‘ısrarlı takip’ ve ‘şantaj’ suçlamalarıyla işlem başlatıldı. Savcılık ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Ş.A., şantaj suçlaması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (26)

Haber YorumlarıBehlül Kaçar:

Türkiyenin adalette geldiği son nokta,bir ülkede görevler liyakate göre değil de yandaşlığa göre dağıtılırsa, bedelini yalnızca kurumlar değil, bütün toplum öder. Çünkü liyakatin terk edildiği yerde adalet zayıflar, güven kaybolur ve sonunda devletin temeli sarsılır.

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Haber YorumlarıHalil İ D:

Şikayet eden tutuklanıyor, sapiklik yapan emin yerinde oturuyor.

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Haber Yorumlarıorhan eren:

ozel sektorde bir isci yamuk yapsa patron isciyi isten cikartir, kamuda yamuk yapanlarda kovulsun ki derhal, kamu calisanlari gerine gerine rahat rahat suc isleyemesin.

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Haber YorumlarıŞahin Yılmaz:

kişiye Özel ceza silahla yaralayan serbest bir yerlere dokandımı tutuklu

yanıt5
yanıt0
Haber Yorumlarımücahid:

Şaşırdık mı??sapıklar her meslek gurubunda var,doktorlarda öğretmenlerde,askerlerde iimdide hakim savcılarda!!önemli olan ceza almaları!!

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Haber Yorumlarıfrlt8377 New:

suc isleyen degil de magdur olan ceza almis. Boyle adaletin ta ...

yanıt7
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Haber YorumlarıEsra Turan:

Evet. Her zümrenin içinde çürük elmalar var.

yanıt4
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Haber YorumlarıMehmet mustafa koç:

Hakimin biride boşanma davasına baktıgı kadınla parkta ulu orta öpüşürken gündeme gelmişti

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Haber YorumlarıAnazarbus :

He hatırladım. Kayseri de olmuştu. Kocaya 6 evden uzaklaştırma vermiş kadınla işi pişirmiş... koca yakalayıp bicaklayinca 3 yıl kamu görevlisini öldürmeye teşebbüsten ceza , kendine Diyarbakıra sürgün. Fetocu falan desen kurtarır miydi acaba

yanıt2
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