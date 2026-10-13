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Napoli ve Stuttgart, Barış Alper Yılmaz için geliyor

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Napoli ve Stuttgart, Barış Alper Yılmaz için geliyor
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İtalya Serie A ekibi Napoli ile Bundesliga temsilcisi Stuttgart'ın oyuncu izleme ekibi, Galatasaray'ın bu akşam Barcelona ile oynayacağı müsabakada Barış Alper Yılmaz'ı takip edecek.

Adı sık sık transfer söylentileriyle anılan Galatasaray’ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Avrupa devlerinin radarında kalmaya devam ediyor. 

DEV MAÇTA GÖZLER BARIŞ ALPER'İN ÜZERİNDE

Sarı-kırmızılı ekibin bu akşam Şampiyonlar Ligi’nde Barcelona ile oynayacağı kritik müsabakada gözler genç yeteneğin üzerinde olacak.

NAPOLI VE STUTTGART İZLEYECEK

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli ile Bundesliga temsilcisi Stuttgart’ın oyuncu izleme ekipleri, mücadeleyi tribünden takip ederek 26 yaşındaki oyuncu hakkında detaylı rapor hazırlayacak. Sergilediği hırslı futbol, yüksek temposu ve joker özelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Barış Alper'in, dev maçtaki performansı olası bir transfer hamlesi öncesinde kulüpler için belirleyici bir kriter olacak.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 8 maçta sahaya çıkan Barış Alper Yılmaz, tek golünü geçtiğimiz hafta sonunda oynanan Kasımpaşa mücadelesinde atmıştı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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