Haberler

Galatasaray'dan Oulai için yeni hamle

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray'dan Oulai için yeni hamle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, Serie A ekibi Fiorentina'da forma şansı bulmakta zorlanan Christ Inao Oulai için ara transfer döneminde kiralama hamlesi yapmaya hazırlanıyor.

Ara transfer döneminde orta saha hattını güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray, Fildişili orta saha oyuncusu Christ Inao Oulai için yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor.

İTALYA'DA ARADIĞINI BULAMADI

Geçtiğimiz sezonun devre arasından itibaren 20 yaşındaki genç yeteneği radarına alan ve Trabzonspor ile de temas kuran sarı-kırmızılılar, oyuncuyu kadrosuna katamamıştı. Sezon başında 26+4 milyon euro bonservis bedeliyle İtalyan ekibi Fiorentina’ya transfer olan Oulai, Serie A’da aradığı forma şansını bulamadı.

OKAN BURUK ONAY VERDİ

Son maçlarda süresi azalan ve İtalya'da mutsuz olduğu öğrenilen genç oyuncuyu takibi bırakmayan teknik direktör Okan Buruk, Fildişili futbolcunun transferine onay verdi. 

GALATASARAY HAREKETE GEÇİYOR

Türkiye’ye dönmeye sıcak bakan Oulai için Galatasaray yönetimi, ara transfer döneminde Fiorentina’nın kapısını satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle çalmayı planlıyor.

TRABZONSPOR DA PAY ALACAK

Bu transfer bordo-mavilileri de yakından ilgilendiriyor. Trabzonspor’un KAP’a bildirdiği anlaşmaya göre; Oulai’nin Fiorentina’dan bir sonraki olası satışından elde edilecek net kârın %10’luk kısmı Trabzonspor’un kasasına girecek.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Arda Güler'i sahada o halde görünce hemen yerinden fırladı! Herkes Mourinho'yu konuşuyor

Arda'yı o halde görünce hemen yerinden fırladı

AK Parti'ye geçen Cemil Tugay hızlı başladı! Mega projesi için Erdoğan'dan da destek aldı

Cemil Tugay hızlı başladı! Mega projesi için Erdoğan'dan destek aldı
Azerbaycan'da 28 Şubat dönemini hatırlatan gözaltı görüntüleri

29 yıl sonra aynı görüntü

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kanseri yenmişti! Annesinin çağrısıyla anne sütü gönderilen İsmet Polat Kaşıkçı 30 yaşında hayatını kaybetti

Annesinin çağrısıyla kadınlar sütlerini yollamıştı! Acı haber geldi
Bakan Gürlek duyurdu! 39 ilde yatırım dolandırıcılığı operasyonu: 5 kuyumcu şirketi mercek altında

Bakan Gürlek dev operasyonu duyurdu! 5 kuyumcu şirketi mercek altında
Üreticinin merakla beklediği haber geldi! Şeker pancarı alım fiyatı belli oldu

Çitçinin merakla beklediği haber geldi! Alım fiyatı belli oldu
Serik'te diş ateşiyle hastaneye götürülen 13 aylık Gökçe bebek hayatını kaybetti! Aile yanlış ilaç ve ihmal iddiasıyla şikayetçi

13 aylık Gökçe ertesi sabah öldü! Ailenin şüphesi o ilaçta
FIFA Başkanı Infantino hakkında olay iddia! Gizli ödemeler ortaya çıktı

Gizli sırrı ifşa oldu! Bakalım nasıl açıklayacak?

Ünlü helvacının adıyla sahte ürün satmışlar! Bakanlık ifşa etti

Ünlü helvacının adıyla sahte ürün satmışlar! Bakanlık ifşa etti
Taraftarları ekran başında çileden çıkaran görüntü artık olmayacak

Taraftarları çileden çıkaran görüntü tarih oluyor