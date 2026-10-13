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Dolandırıcıların akılalmaz yöntemi! Gelenleri yalan makinesine bağlamışlar

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Dolandırıcıların akılalmaz yöntemi! Gelenleri yalan makinesine bağlamışlar
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İstanbul'da uluslararası forex dolandırıcılığına yönelik soruşturmada, Beyoğlu ve Şişli'de kurulan çağrı merkezlerinde işe girmek ve işten ayrılmak isteyenlerin 'yalan makinesi' testine tabi tutulduğu belirlendi. Şüphelilerin, çalışanlara polis ve basın mensubu tanıdıklarının olup olmadığını ve elde edilen kazançları kendilerine aktarıp aktarmadıklarını sordukları öğrenildi. Operasyonda gözaltına alınan 97 şüpheliden 36'sı tutuklandı.

  • İstanbul'da turizm ve danışmanlık şirketi adı altında faaliyet gösteren çağrı merkezleri üzerinden uluslararası forex dolandırıcılığı yapıldığı tespit edildi.
  • Çağrı merkezlerinde işe girmek veya işten ayrılmak isteyenlerin yalan makinesine bağlanarak sorgulandığı, sonuçların isim isim kaydedildiği belirlendi.
  • 6 Ekim'de düzenlenen operasyonda 97 şüpheli gözaltına alındı; aralarında yalan makinesini kullanan 2 kişinin de bulunduğu 36 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürüttüğü soruşturmada, Beyoğlu ve Şişli'de turizm ve danışmanlık şirketi adı altında faaliyet gösteren çağrı merkezleri üzerinden uluslararası düzeyde forex dolandırıcılığı yapıldığı tespit edildi. Şüphelilerin, farklı ülke ve dillere göre ayrı masalar oluşturdukları, aradıkları kişileri yüksek kazanç vaadiyle sahte yatırım platformlarına yönlendirdikleri ve yatırılan paraları şebekenin kripto hesaplarına aktardıkları belirlendi.

YALAN MAKİNESİYLE TEST ETMİŞLER

Ekiplerin yaptığı çalışmalarda, çağrı merkezlerinde işe girmek ve işten ayrılmak isteyenlerin yalan makinesine bağlandığı ve verdikleri cevapların kontrol edildiği ortaya çıktı. Şüphelilerin, dönem dönem çalışanları da teste tabi tuttukları öğrenildi. İddiaya göre, yalan makinesine bağlananlara "Polis tanıdığın var mı?", "Basın mensubu tanıyor musun?" ve "Buradaki kazançları kendine aktarıyor musun?" soruları yöneltildiği belirtildi. İnsan vücudunun farklı noktalarına bağlanan kablolarla yapılan testlerin sonuçlarının isim isim not alındığı belirlendi.

97 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Ekipler, çalışmaların tamamlanmasının ardından 6 Ekim'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 97 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, aralarında yalan makinesini kullanan 2 kişinin de bulunduğu 36 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden 25'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 34'ü geri gönderme merkezine sevk edildi. Gözaltındaki 2 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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