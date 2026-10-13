Oya-Bora yıllar sonra ortaya çıktı! Son hallerini görenler şaşırdı

Oya-Bora, 90'lı yıllarda seslendirdikleri şarkılarla Türk pop müziğinin unutulmaz isimleri arasına girdi. Oya Küçümen ve Bora Ebeoğlu'nun uzun yıllar sonra ortaya çıkan güncel görüntüleri, ikilinin geçmişten bugüne yaşadığı değişimi gözler önüne serdi.

90'LARIN UNUTULMAZ İKİLİSİ YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Türk pop müziğinin 90'lı yıllardaki sevilen ikililerinden Oya-Bora, aradan geçen uzun yılların ardından yeniden dikkatleri üzerine çekti. Bir dönemin müzik listelerinde kendilerine yer bulan Oya Küçümen ve Bora Ebeoğlu, son görüntüleriyle dinleyicilerine geçmişi hatırlattı. Yıllar içindeki değişimleriyle dikkat çeken ikilinin son hali, özellikle 90'lı yılların şarkılarıyla büyüyen müzikseverler için nostaljik bir karşılaşma oldu.

MÜZİK YOLCULUKLARI 80'Lİ YILLARDA BAŞLADI

Oya Küçümen ve Bora Ebeoğlu'nun birlikte müzik yapma serüveni 1980'li yıllara uzanıyor. İkili, kariyerlerinin ilk döneminde Grup Denk adıyla müzik dünyasına adım attı. Eurovision Türkiye elemelerine katılarak kendilerini geniş kitlelere tanıtma fırsatı buldular. Kuşadası Altın Güvercin Şarkı Yarışması'nda kazandıkları ödül de kariyerlerinin önemli dönüm noktalarından biri oldu. Ancak Oya-Bora'nın asıl çıkışı 90'lı yılların başında gerçekleşti.

"SENİ BANA YAZMIŞLAR" İLE BÜYÜK ÇIKIŞ YAPTILAR

1992 yılında yayımladıkları "Seni Bana Yazmışlar" albümü, Oya-Bora'nın müzik kariyerinde yeni bir sayfa açtı. İkili, kendilerine özgü yorumları ve dönemin pop müziğine uygun şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Başarılarını sonraki yıllarda da sürdüren Oya-Bora, 1995 yılında "Saraylı", 1997 yılında ise "Aşk, İhanet, Vs." albümlerini müzikseverlerle buluşturdu. Bu çalışmaların ardından ikili, 90'lı yılların hareketli pop müzik ortamından giderek uzaklaştı.

YILLAR GEÇTİ AMA MÜZİĞİ BIRAKMADILAR

Oya-Bora'nın müzik yolculuğu eski albümleriyle sınırlı kalmadı. Uzun yıllar boyunca birlikte seslendirdikleri şarkılarla hatırlanan ikili, Ağustos 2026'da "Açık Mikrofon" adlı yeni şarkılarını yayımladı.

Kaynak: Haberler.com