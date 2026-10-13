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Hakan Fidan ve Akın Gürlek'ten sürpriz görüşme

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Hakan Fidan ve Akın Gürlek'ten sürpriz görüşme
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Kabinenin iki önemli ismi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara’da bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin fotoğraf Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından paylaşılırken, buluşmanın gündemine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara'da bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşılırken, görüşmenin gündemine dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI FOTOĞRAFI PAYLAŞTI

Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Bakanımız Hakan Fidan, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Ankara’da bir araya geldi” ifadelerine yer verildi.

Görüşmenin ardından paylaşılan fotoğraf dışında, iki bakanın hangi konuları ele aldığına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
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