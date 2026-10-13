Haberler

Samsun'da 5 araçlı zincirleme kazada AÜ Rektörü Özlenen Özkan ve eşi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'da 5 araçlı zincirleme kazada AÜ Rektörü Özlenen Özkan ve eşi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AÜ Rektörü Özlenen Özkan ve eşi Ömer Özkan, Samsun'da program dönüşü havalimanı yolunda 5 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralandı. Kafatasında kanama olan Ömer Özkan tedavi edildi, tomografisi temiz çıktı; bel ağrısı olan Özlenen Özkan'ın durumu iyi.

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve eşi Prof. Dr. Ömer Özkan, Samsun'da katıldıkları programdan sonra havalimanı yolunda trafik kazası geçirdi. 5 aracın karıştığı zincirleme kazada Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın'ın makam aracı hasar gördü. Kafatasında kanama olan Prof. Dr. Ömer Özkan tedavi edildi.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde dün düzenlenen 2026-2027 Akademik Yıl Açılış Töreni'ne; Samsun Valisi Orhan Tavlı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli ve İleri Sağlık Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan, üniversite yönetimi, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Açılışta konuşan Prof. Dr. Ömer Özkan, kendi ekibiyle birlikte gerçekleştirdikleri ilk kol ve rahim nakli ile yüz nakli operasyonlarının hikayelerini, yasal ve operasyonel süreçlerde karşılaşılan zorlukları örneklerle anlattı. OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, konuşma sonrasında Prof. Dr. Ömer Özkan'a plaket verdi ve aile fotoğrafı çekildi.

DÖNÜŞ YOLUNDA KAZA

Program bitiminde Özkan çifti, Antalya'ya dönmek için havalimanına gitmek üzere ev sahibi Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın'ın makam aracıyla yola çıktı. Prof. Dr. Ömer Özkan, şoförün kullandığı aracın ön koltuğunda otururken, 2 rektör ise arkaya oturdu. Saat 19.30 sıralarında Tekkeköy ilçesi sınırlarında önde giden bir araç, yol yapım çalışması için konulan ve çevresinde uyarı levhası bulunmadığı belirten bariyere çarpmamak için yavaşlayıp, direksiyon kırdı. Bu sırada Rektör Aydın'ın makam aracı da yavaşladı. Arkadan hızla gelen 3 otomobil ise rektörlük aracına art arda çarptı. 5 aracın karıştığı kazada Prof. Dr. Fatma Aydın'ın makam aracı hafif, diğer araçlardan bazıları ise ağır hasar gördü. Kafatasında kanama olan Prof. Dr. Ömer Özkan tedavi edildi. Ardından uçakla Antalya'ya gelen Prof. Dr. Ömer Özkan'a tomografi çekildi. Belinde ağrı bulunan Prof. Dr. Özlenen Özkan ile tomografi sonucu temiz çıkan Prof. Dr. Ömer Özkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Hülya Avşar’dan Erkan Petekkaya’ya yanıt: Çıkan haberlere sakın üzülme, ben çok eğlendim

Hülya Avşar, Petekkaya’nın sözleri sonrası sessizliğini bozdu: Üzülme
Yasak aşkta feci son! Koca eve gelince olanlar oldu

Yasak aşkta feci son! Kadının eşi ansızın eve gelince olanlar oldu
Karadeniz’de gemilere İHA saldırısı! İstanbul merkezli şirketin gemisi battı, 11 denizci kayıp

İstanbul merkezli şirketin gemisi battı, 11 denizci kayıp
Yasa dışı bahis çetesine jandarma darbesi! Hesaplarda 8,5 milyar lira çıktı

Yasa dışı bahis çetesine jandarma darbesi! Para hareketi inanılmaz
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13 ilde dev operasyon! 7,6 milyar TL'lik malvarlığına el konuldu

13 ilde dev operasyon! 7,6 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu
Baba, iki oğlu ve amca öldürüldü! Nedeni inanılır gibi değil

Baba, iki oğlu ve amca öldürüldü! Nedeni inanılır gibi değil
Samsunspor'un teklifini duyan Tedesco'dan saniyesinde cevap

Süper Lig'den teklif aldı anında yanıt verdi
Lunaparkta korkunç son! Oğlu yanındayken 60 metre yüksekten düştü

Eğlenmek için bindiği hız treni sonu oldu
Breaking Bad oyuncusu RJ Mitte’nin ölümünden 5 gün önceki son paylaşımı: White ailesinin hikâyesi bitmedi

Breaking Bad’in yıldızı ölümünden 5 gün önce paylaşmıştı: Hikâye bitmedi
Okan Buruk'tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı

Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı
Tapınakta dua eden kız çocuğuna kabusu yaşattı

Dua eden kız çocuğuna kabusu yaşattı