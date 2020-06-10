10 Haziran Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Haziran 2020! İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 10 Haziran'da İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 10 Haziran Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek? İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 10.06.2020 02:00 - 10.06.2020 03:19 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah CAHİT, EGEMEN, FATİH, HALİS, MISRA, NASRETTİN HOCA, SEVDENUR, YASER ARAFAT, ZAHİT, ZİVER, ÜZEYİR sk/ MUSTAFA KEMAL PAŞA mah AGAH, AKÇE, ALPAYDIN, ARAF, ARDA, AYSEREN, AĞAHAN, BAYHAN, BEKİROĞLU, CANOL, CELİL, CEMİYET, DOSTELİ, DOĞANÇAY, DUMLUPINAR, ECZA, ERASLAN, ETHEM, FATİH, FENER, GALERİ, GÜLYÜZLÜ, GÜNEŞTEPE, GÜZERGAH, HAKİM, HAMİDİYE, HARBİYE, HAZARFEN, HAZNEDAR, KAPTANPAŞA, KARAKAYA, KARAKOÇ, KARAKUZU, KARTALTEPE, KAZIM KARABEKİR, KİRAZDERE, MERİH, MEŞALE, PEKMEZCİ, PREVEZE, SEKMEN, ULUBEY, VARLIK, YAVUZER, YAZMA, YUVA, YÜZÜNCÜYIL, ZEHRA, ÇAĞLAGÜL, ÇERİ, ÖZDİL, ÖZGÜN, ÖZLER sk/ NENEHATUN mah AFRA, ALPEREN, ALTINDAL, ALTINÖZÜ, ALİCENAP, AYÇİÇEK, AZADE, AZİMLİ, BAHARDALI, BELİĞ, BİHTER, CANBERK, CUMALİ, CÖMERT, CİHAD, DEMİRAY, DİLBER, ERGİN, FATİH, FINDIKZADE, GAZA, GAZEL, GÜLNAME, GÜLZAR, GÜLÇİN, HALASKAR, HASAN TAHSİN, HÜŞYAR, KADİR, KALECİK, KAZIM KARABEKİR, KIBRIS, KUL, MEHPARE, MUASIR, MİS, MİSAFİR, NEDİME, PALANGA, PİRSULTAN, RAHMAN, REVNAK, RUŞEN, SERDAR, SERENGÜL, TEBESSÜM, TEKYILDIZ, TEZEL, TOKCAN, TOPÇAM, TUTKU, UĞURLU, VEDA, YAYLI, YAZI, YENİ DERE, YENİDÜNYA, YİĞİTCAN, ÇARŞIBAŞI, ÇOBANYILDIZI, ÖZLENEN, İSKENDER, ŞAKİR ÇEŞME, ŞEREFLİ, ŞÜKRÜ sk/ TAŞOLUK mah ARNAVUTKÖY, BAĞ, EGEMEN, ESENYEL, FİGEN, GÖLYOLU, GÖZLEM, GÜNNUR, KAZIM KARABEKİR, KENT, KIVILCIM, MEŞECİK, TEKİNSOY, ÖZAKIN sk/ YAVUZ SELİM mah ALTUĞ, AYTEKİN, AÇANGÜL, BADEMLİK, BAŞKALE, BERKKAN, CANİK, EFLAK, ELÇİN, EŞREF, FATİH, GÖLHİSAR, GÖLYAKA, bölgesinde, Manevra Çalışması (2507164) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2507164)İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 10.06.2020 09:00 - 10.06.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DURSUNKÖY mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, HADIMKÖY-DURSUNKÖY sk/ HASTANE mah CONK BAYIRI sk/ YASSIÖREN mah DOLUNAY sk// FATİH ilce MERKEZ-YEDİKULE mah KÜRKÇÜBAŞI ÇIKMAZI sk bölgesinde, Deplase Çalışması (2507136) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2507136)İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 10.06.2020 09:00 - 10.06.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMAL PAŞA mah AGAH, AKÇE, ARAF, ARDA, AYSEREN, CELİL, DOĞANÇAY, ECZA, ERASLAN, FATİH, FENER, GÜLYÜZLÜ, GÜZERGAH, HARBİYE, HAZARFEN, KAPTANPAŞA, KARAKUZU, KARTALTEPE, KAZIM KARABEKİR, KİRAZDERE, PEKMEZCİ, PREVEZE, VARLIK, YAVUZER, YUVA, YÜZÜNCÜYIL, ZEHRA, ÇAĞLAGÜL, ÇERİ, ÖZDİL, ÖZLER sk/ NENEHATUN mah AFRA, AYÇİÇEK, AZİMLİ, BELİĞ, CUMALİ, CÖMERT, CİHAD, FATİH, FINDIKZADE, GAZA, HÜŞYAR, KADİR, KAZIM KARABEKİR, KUL, MEHPARE, MUASIR, NEDİME, PİRSULTAN, RUŞEN, TEKYILDIZ, TEZEL, TOKCAN, TOPÇAM, YENİ DERE, YENİDÜNYA, YİĞİTCAN, ÖZLENEN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2508060) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2508060)İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 10.06.2020 09:00 - 10.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-İMRAHOR mah ABDULLAH GÜL, AKMESCİT, AKYAYLA, ALYAPRAK, ATANUR, BATTAL, BEHİYE, BERHUDAR, BOZDOĞAN, CANNUR, DARI, DÖNENCE, ELİT, ENDAM, ERKİN, FERHATPAŞA, HALİT, KAMURAN, KÜBRA, LAYİHA, LEVENT, MUAZZAM, MÜRVER, ONBAŞI, PİNHANİ, RUHSAR, SAİT, TAKA, TÜRKİYE, ULUBATLI HASAN, VAKIF, YEŞİL ÇAYIR, ÇAMLIYAYLA, ÇAVUŞOĞLU, ÖZALTAN, ÖZGÜ, İMRAHOR sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2508543) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - AVCILAR ilçesinde, 10.06.2020 17:30 - 10.06.2020 18:30 saatleri arasında, İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah CİVAN, DİLBER, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), ERGUVAN, SELVİ, ZAMBAK, ÇARDAK sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2505161) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2505161)İSTANBUL - AVCILAR ilçesinde, 10.06.2020 16:15 - 10.06.2020 17:15 saatleri arasında, İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah CİVAN, DİLBER, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), ERGUVAN, SELVİ, ZAMBAK, ÇARDAK sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2505162) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2505162)İSTANBUL - AVCILAR ilçesinde, 10.06.2020 18:45 - 10.06.2020 19:45 saatleri arasında, İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah CİVAN, DİLBER, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), ERGUVAN, SELVİ, ZAMBAK, ÇARDAK sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2505145) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2505145)İSTANBUL - AVCILAR ilçesinde, 10.06.2020 16:00 - 10.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah, ,G-513., G-183, G-184, G-187, G-188, G-189, G-190, G-190/1,G-190/2., G-191, G-192, G-194, G-200, G-520, G-522, G-792, G-843 sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2508057) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 10.06.2020 15:00 - 10.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2185., 2187. sk// ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 540., 547. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2508335) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2508335)İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 10.06.2020 19:00 - 10.06.2020 21:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ/ KİRAZLI mah 1128., 1130., 1230., 1231., 1232., 1233., 1234., TAVUKÇU KÖPRÜ sk/ YENİMAHALLE mah 1529., 1530., 1532., 1535., 1578., 1579., 1580., 1581., bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2508498) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2508498)İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 10.06.2020 17:00 - 10.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1487., 1488., 1489., 1491., 1493., 1494., 1498., GÜLBAHAR, ŞEHİT DOĞAN ÖZTÜRK sk/ BAĞLAR mah KOÇMAN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2508497) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BAHÇELİEVLER ilçesinde, 10.06.2020 01:00 - 10.06.2020 06:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ALİ RIZA KUZUCAN, AÇIK, BAĞCILAR, TUNÇDAL YÜZATLI, VİTAEVLERİ, YİĞİT 3, ZEKİ KARSAN, ŞEHİT PİLOT RASİM İŞERİ sk// GÜNGÖREN ilce MERKEZ-HAZNEDAR mah ARDA, BAHÇE, BAĞCILAR, BURCU, BİROL, MERİÇ, PANAYIR, PARMAK, SEYRAN, ÇAPA, İLKYUVA sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2508885) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2508885)İSTANBUL - BAHÇELİEVLER ilçesinde, 10.06.2020 16:30 - 10.06.2020 18:30 saatleri arasında, İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah MAHMUTBEY 15., ZÜMRÜT sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2509853) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR ilçesinde, 10.06.2020 09:00 - 10.06.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AŞIK VEYSEL mah SÜLEYMAN DEMİREL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2508193) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BEŞİKTAŞ ilçesinde, 10.06.2020 16:00 - 10.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-GAYRETTEPE mah CEMİL ASLAN GÜDER, HOŞSOHBET, VEFABAYIRI sk// ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah KASAP sk/ FULYA mah AKINCI BAYIRI, BELDE, CELAL ATİK 1, EMİROĞLU, MEVLÜT PEHLİVAN, ORTAKLAR, VEFA DERESİ, ÖRMECİ, ŞENOL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2495493) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2495493)İSTANBUL - BEŞİKTAŞ ilçesinde, 10.06.2020 16:30 - 10.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah TUĞRUL, YEŞİLÇİMEN sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2508243) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 10.06.2020 17:00 - 10.06.2020 21:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah ALİ ÇEBİ, CAHİT SITKI TARANCI, EGEMENLİK sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2505560) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2505560)İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 10.06.2020 17:00 - 10.06.2020 21:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah ALİ ÇEBİ sk// ESENYURT ilce MERKEZ-SAADETDERE mah 106. sk/ TURGUT ÖZAL mah 89. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2505561) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2505561)İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 10.06.2020 15:00 - 10.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah FİRUZE sk/ KAVAKLI mah AKSU, BEREKET, CAN, CANDENİZ, CEHHAR DUDAYEV, CEMRE, CENNET, CİHAN, DEFİNE, ER, FİDE, GALİP, GARDENYA, GÜLSEN, HİKMET, KANARYA, KAR, MİSAFİR, NURLU, OYMAK, OĞUZ, SANCAK, SERDAR, TÜRKER, VADİ, ZANAAT, ÇAĞ, ÇAĞDAŞ, ÇAĞLAR, ÇINARALTI, ŞENAY, ŞEYH ŞAMİL sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2507149) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - ÇATALCA ilçesinde, 10.06.2020 15:00 - 10.06.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇAKIL mah BERHUDAR, BERRAK ÇIKMAZI, BEŞEVLER, ELBASAN, EMİROĞLU ÇIKMAZI, ERKUL ÇIKMAZI, ON EVLER, ÇATALCA sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2503872) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2503872)İSTANBUL - ÇATALCA ilçesinde, 10.06.2020 02:00 - 10.06.2020 07:00 saatleri arasında, İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ- ÇİFTLİKKÖY mah AKAĞAÇ, ALTINEL, ATALAY ÇIKMAZI, BOZTEPE, DAMLA, DURAN, DURMAZ, DÜŞ, GÜLDALI, IHLAMUR, KARAÇAM, KEMAL ATATÜRK, RUŞEN, SAĞLAM, SULTAN FATİH, SULTAN SÜLEYMAN, SÖĞÜT, VAKAR, VEFA, ZEREN, ÇARDAK, ÇELİKEL, ÇENGEL, ÇERKEZ, ÇERİ ÇIKMAZI, ÇORLUK, ÇİLLER, ÖZÜDOĞRU, ŞAŞMAZ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2506893) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - ESENLER ilçesinde, 10.06.2020 04:30 - 10.06.2020 08:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah GARANTİ, GAYE, GAZANFER, GAZETECİ, GELENEK, GÖZE, GÜNGÖR, GÜÇLÜ, HABEŞ, TAŞOCAĞI sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2508473) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2508473)İSTANBUL - ESENLER ilçesinde, 10.06.2020 00:01 - 10.06.2020 03:30 saatleri arasında, İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah ANADOLU, FERMAN, FOSFOR, FOTO, FUNDA, FUZULİ, FÜZE, GALATA, GALERİ, GALİP, GANİMET, GAR, GARANTİ, GAYRET, GAZEL, GAZETECİ, GAZİ, GAZİLER ÇIKMAZI, HİZMET, MEHMET AKİF İNAN, ULUDAĞ sk/ TURGUT REİS mah 458. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2508459) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 10.06.2020 15:00 - 10.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah ANI, ARALIK, CAN, CUMHURİYET, DUYGU, EKİM, KADER, KASIM, MAZİ, MEHTAP, SELAM, UZAY, YAKAMOZ, ÇAMLIBEL, ŞUBAT sk/ OSMANGAZİ mah AYASOFYA, CUMHURİYET, ESEN, TERAZİ sk/ İSTİKLAL mah 2613., 2620., 2630., 5.ŞİİR, 562., AHENK, ARMONİ, ATA, ATLAS, BÖĞÜRTLEN, CUMHURİYET, DEREN, ERDEM, EĞİTİM, GAMZE, GÖÇMEN, KAUÇUK, KIZILCIK, KUMRU, KÖKNAR, KİRAZLI, KİVİ, MERTER, MEŞRUTİYET, MÜFREDAT, MÜZİK, MİLLET, OKUL, SANAT, SEVİNÇ, TEMEL, TILSIM, UDİ, ULUS, ZAFER, ZEYTİN, ZÜMRÜT, ÇİMEN, İNCİ ÇİÇEĞİ, ŞAİR, ŞEBNEM, ŞİİR sk/ ŞEHİTLER mah KARADUT sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2506521) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2506521)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 10.06.2020 10:00 - 10.06.2020 12:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce KOZA MAHALLESİ 1674., 1675., 1676. SOKAK bölgesinde, Deplase Çalışması (2508883) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - FATİH ilçesinde, 10.06.2020 01:00 - 10.06.2020 06:00 saatleri arasında, İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah ÇORBACIBAŞI sk/ KALENDERHANE mah DEDEEFENDİ sk/ MUHSİNE HATUN mah ALİŞAN, BATUMLU, BÜYÜK KÖMÜRCÜ, EVCİN, FINDIKKIRAN, GERDANLIK, HİSAR ÇEŞMESİ, MOLATAŞI, NİŞANCA HAMAMI, SEVGİ, TAVAŞİÇEŞMESİ, TEKİNALP, TELLİ ODALAR, TÜRKELİ, ÇİFTE GELİNLER, ÜSTAD sk/ MİMAR HAYRETTİN mah ARAYICI, ARAYICI ÇIKMAZI, BALİPAŞA YOKUŞU, KURBAN, TİYATRO, ÇİFTE GELİNLER sk/ NİŞANCA mah ALİŞAN, HEMŞEHRİ, KENANBEY, KENANBEY ÇIKMAZI, MABEYİNCİ YOKUŞU, MOLATAŞI, MOLATAŞI ÇIKMAZI, NALBANT CAMİİ, NİŞANCA FIRINI, NİŞANCA HAMAMI, NİŞANCA MEHMETPAŞA CAMİİ, SEVGİ, TABUR, TÜRKELİ, TÜRKELİ 1. ÇIKMAZI, ZİKİR ÇIKMAZI, İSMAİL SEFA sk/ SARAÇ İSHAK mah KUMKAPI DEĞİRMENİ, KUMKAPI HANI, MABEYİNCİ 2. ÇIKMAZI, MABEYİNCİ YOKUŞU, TULUMBA ÇIKMAZI, TÜRKELİ, TİYATRO, ÇİFTE GELİNLER, İBRAHİMPAŞA YOKUŞU, ŞAKİREFENDİ ÇEŞMESİ sk/ SÜMBÜL EFENDİ mah DUHANİYE sk/ ŞEHSUVAR BEY mah KADIRGA LİMANI sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2504997) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA ilçesinde, 10.06.2020 19:00 - 10.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MEVLANA mah 869., 869/2., 869/3., 869/4., 878., 879., 879/1., 879/2., 881., CAHİT ZARİFOĞLU sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2506754) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 10.06.2020 16:00 - 10.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah CENDERE sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2504973) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2504973)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 10.06.2020 16:00 - 10.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HARMANTEPE mah CAFER, GÜZELDERE sk/ ÇELİKTEPE mah ALACA, ALPTEKİN, BABA İSHAK, BAHARİYE, BAYIR, BERGAMA, BOZOKLAR, BOĞAZKESEN, CANDAR, DEFNENAZ, EVREN, EYALET, GAYRETLİ, GEDİZ, GEDİZ ÇIKMAZI, GEYLANİ, GÜNYAMAÇ, GÜRDAL, GÜZELDERE, GÜZELTEPE ÇIKMAZI, HATMİ, HAYIRLI, HOŞSADA, HÜRMET, KALEM, KALEM ÇIKMAZI, KANCA, KANUNİ, KARAŞAHİN, KIVILCIM, KUYTU, MAHMUT ŞEVKET PAŞA, MELEKOTU, MESUDİYE, MUŞTA, NANE, OKÇULAR, OZAN, SELİM, SUADİYE, TİBET, ULUBATLI, UTKU, VANİLYA, YENİYOL, YILDIRIM BEYAZIT, YUVA, ZENCEFİL, ÖZLEM, ÜSKÜP, ÜÇOKLAR, İLHANLAR, ŞEHİT KARAKUŞLAR, ŞEHİT MUHARREM ÖZTÜRK, ŞEREFE sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2503926) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2503926)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 10.06.2020 16:00 - 10.06.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah AKRAN, AKÇİL, ALKIŞ, ARZU, ARZU ÇIKMAZI, AYABAKAN, BABACAN, BAYRAKDAR, BAŞPINAR, BERK, BUDAK, BUKET, BULGUR, DERNEK, DİDEM, HAVZA, HAŞMET, HORASAN, HÜMA, ORKİDE, PAPATYA, TALATPAŞA, TÜRKMEN, İŞÇİ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2508477) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2508477)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 10.06.2020 16:00 - 10.06.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah AKRAN, ARZU, BAŞPINAR, DERNEK, DERNEK ÇIKMAZI, GELİNCİK ÇIKMAZI, GÜZELDERE sk/ TELSİZLER mah CANAN, DERNEK, TAŞKAYA, ULU, ÜLKÜMEN sk/ ÇELİKTEPE mah ALKILIÇ, ALPTEKİN, ATABEY, BALIM, BOZOKLAR, BOĞAZİÇİ, CELALİ, EMRE, ESTERGON, EYALET, GENÇ OSMAN, GÜLESER, GÜZELDERE, HALİLPAŞA, HAS, HATMİ, HAYIRLI, HIZIR İLYAS, KADIRGA, KANUNİ, KAVAKLIDERE, KILIÇ ALİ, KINIK, MURATPAŞA, MUŞTA, POLAT, SALİH REİS, SALİH REİS ÇIKMAZI, SUADİYE, TELLİTURNAM, YENİYOL, ÇATALTEPE, ÇINARCIK, ÖZLEM, ÜMİT, İLHANLAR, İNCİ, ŞAH, ŞEHİT AHMET ÇORBACI sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2508479) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2508479)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 10.06.2020 17:30 - 10.06.2020 19:30 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YAHYA KEMAL mah ADAK, AHLAT, AHSEN, AKICI, AKSU, AKYAYLA, ALTAY, BABAYİĞİT, BAKKAL, DURMAZ, ENGİN, ERDOĞAN, GERÇEK, GÜLER, GÜLYALI, HAKAN, KARABAĞ, KENAR, KIRAN, KIVRIM, KÖŞE, SUCU, TALATPAŞA, TAŞKIRAN, TİMUR, UÇKU, YAHYA KEMAL, YALÇIN, YAVUZ, YAZAR, İMREN, İÇTEN, ŞENKAL, ŞUBAT sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2508511) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2508511)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 10.06.2020 15:30 - 10.06.2020 17:30 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah BAHADIR, BATTAL, BAĞIŞ, BİNGÖL, BİRDAL, CEYDA, DUMAN, ERDAL, IŞIN, SAKARYA, SONBAHAR, TABİP, TATLI, TAŞÇI, TEKNİK, TOKGÖZ, TORUN, TURAN, UYGAR, YONCA, YUNUS EMRE, ŞAHİNLER sk/ YEŞİLCE mah ATATÜRK, BAĞIŞ, DADAŞ, DEFİNE, DEKAN, SONBAHAR, TEKNİK, TOKGÖZ, YUNUS EMRE sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2508509) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2508509)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 10.06.2020 10:00 - 10.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah DİLAVER, GİRNE, HALİÇ, HASDAL, KARAMAN, NAR, OSMANGAZİ, SENA, SERDAR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2510533) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 10.06.2020 16:00 - 10.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.IŞIK, 1.MİMAR SİNAN, 1.NERGİZ, 1.SARMAŞIK, 3.ZAFER, 3.ÇAM, 3.İNÖNÜ, 4.FATİH, BAHARİYE, BERRAK, NERGİZ, ZENGİN sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2508002) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2508002)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 10.06.2020 16:00 - 10.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.IŞIK, 1.MİMAR SİNAN, 1.SANCAK, 1.SARMAŞIK, 1.YAĞIZ, 1904, 2.GÜLER, 2.YAVUZ, 2.ŞAHİN, 3.ZAFER, 3.İNÖNÜ, GÜRLER, SÜPHAN, ZENGİN, ŞEHİT KEMAL DEMİR sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2507127) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2507127)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 10.06.2020 15:00 - 10.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 5.İNÖNÜ, 7.ŞİRİN, DİKMEN, DİLEK, DİNAR, DİVAN, EFES, MENEKŞE, MERCAN, MERİÇ, MUĞLA, POLAT, SALI PAZARI, SELÇUK, ÖMÜR, İKİTELLİ sk/ MEHMET AKİF mah URLA sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2507107) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2507107)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 10.06.2020 16:00 - 10.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1.KARADENİZ, 914., 915., HALKALI sk/ TEVFİKBEY mah DÜNDARLAR, HALKALI, HALKALI ÇIKMAZI, MEKTEP, SÜREYYA sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2508003) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2508003)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 10.06.2020 05:00 - 10.06.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 702., 704., 705., HANIMELİ, KAKTÜS, KARADUT, KASIMPATI, KAYIN, KAZIM KARABEKİR, KULE, KÖKNAR, KİRAZ, TURUNÇ, YASEMİN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2508359) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2508359)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 10.06.2020 05:00 - 10.06.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 223. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2508364) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 10.06.2020 03:00 - 10.06.2020 08:00 saatleri arasında, KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah sk/ FERAHEVLER mah sk/ KİREÇBURNU mah sk/ PINAR mah sk/ TARABYA mah sk/ YENİKÖY mah sk/ ÇAMLITEPE mah sk/ İSTİNYE mah sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2508505) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - SİLİVRİ ilçesinde, 10.06.2020 15:00 - 10.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ- ORTAKÖY mah ABBASAĞA, ACIYONCA, ADALARÖNÜ, AFYON, ALZAMBAK, ALİBEY, ASLAN, ASMALIKAHVE, ATADAN, AĞA DERESİ, AĞABABA, AĞASAR, AĞAÇARDI, AŞKALE, BAHÇELİEVLER, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, CANBERK, CELAL BAYAR, CÖMERTTÜRK, CÜMLE, DORUK, DOĞANBAYIR, DOĞU, DUTBAHÇESİ, DÜZEN, ERGUN, FERHAT, GARANTİ, GÖLLER, GÜL., HEKİMBAŞI, HIDIRELLEZ, HÜMAYUN, HÜSNİYE, KASAPOĞLU, KAVAL, KENAN, KURABİYE, KURUÇAY, KUVAYİ MİLLİYE, KÜHEYLAN, KİLİT, MADENÖZÜ, MEFKURE, MUHTAR MEHMET, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, POSTANE, SAKİN EFENDİ, SUATLAR, SULTAN SELİM, SULUCA, TATLIPINAR, TİMSAH, ULUHAN, YAMAÇ ÇIKMAZI, YAZICI, ZELİHA, ÇAKMAR, ÇARŞIBAŞI, ÇİLEKLİ, ÖDEV, İLALDI, İNCESU, İSKENDER, İSTEMİHAN sk/ SELİMPAŞA mah 4006., 4018., 402., 4020., 4026., 4028., 4030., 4034., 4035., 4036., OVAYENİCE sk// ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah DORUK, DOSTANE ÇIKMAZI, DOĞANTEPE ÇIKMAZI, DÜZEN, OVAYENİCE sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2507115) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - ŞİŞLİ ilçesinde, 10.06.2020 16:00 - 10.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALİL RIFAT PAŞA mah AREL, AREL ARALIĞI, DARÜLACEZE, HAMAM, HERGÜN, NAZLI, ODESA, TAŞKIZAK, YÜZER HAVUZ sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2508067) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2508067)İSTANBUL - ŞİŞLİ ilçesinde, 10.06.2020 15:30 - 10.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah DUMLUPINAR sk// ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MECİDİYEKÖY mah BÜYÜKDERE, ESKİ OSMANLI, HARK, KERVAN GEÇMEZ, LATİ LOKUM, MECİDİYE, MECİDİYE ARALIĞI, MEHTAP, MUSA DAYI, NACİ KASIM, SELAHATTİN PINAR, ŞAİR SABRİ sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2508448) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 10.06.2020 14:00 - 10.06.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YAYLA mah BİLGE, DADAŞ, DEMET, DERYA, DOLUNAY, DUYGU, DİLARA, GÖLOVA, LİMON ÇİÇEĞİ, NADİDE, NAMLI, YAYLA, YEŞİM, ZAMBAK, ÇAMLIK, ÇAVDAR, ÇAYIR, ŞAİR, ŞÜKRAN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2507469) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 10.06.2020 15:00 - 10.06.2020 16:30 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 232., 29/1., 29/2., 62/1., 62/2., 62/3., 62/4., 62/5., 63., 64/3., 64/4., 64/5., 64/7., 64/8., 65., 65/10., 65/11., 65/8., 67., 67/2., 67/3., 67/4., BEKİR SUBAŞI, MERV, SEBAHATTİN ZEREN, İSA YUSUF ALPTEKİN, ŞEHİT CEM AKGÜN sk/ SÜMER mah 27., 27/11., 27/3., 27/4., 29/2., 29/8., 67. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2509399) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2509399)İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 10.06.2020 12:30 - 10.06.2020 14:30 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 233., 234., 235., 55., 58/7., 60., 60/3., 61., 63/4., 64/2., 65., 65/5., 65/6., 65/9., BEKİR SUBAŞI, MERV sk/ YENİDOĞAN mah 238., 42/4., 42/5., 48., 50/2., 50/7., 58. BULVAR, 58/2., 58/6., ŞEHİT KOMİSER GÜNAYDIN sk/ YEŞİLTEPE mah 55/1., 58.BULVAR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2509386) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2509386)İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 10.06.2020 09:30 - 10.06.2020 11:30 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 42/4., 58/3., 58/5. sk/ NURİPAŞA mah 233., 58. BULVAR, 58/7., 59., 60., 60/2., 60/3., 61., 61/2., 63., 64/2., MERV, SEBAHATTİN ZEREN sk/ YENİDOĞAN mah 237., 238., 242., 42/4., 42/5., 46/2., 46/3., 48., 49/3., 50., 50/1., 50/2., 50/4., 50/5., 50/6., 50/8., 50/9., 58. BULVAR, 58/1., 58/2., ŞEHİT KOMİSER GÜNAYDIN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2509385) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2509385)İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 10.06.2020 12:30 - 10.06.2020 14:30 saatleri arasında, İSTANBUL// ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 234., 236., 55/6., 64/3., 64/4., 64/6., 64/7., 65., 65/10., 65/2., 65/3., 65/7., 65/8., 65/B, 65/C, 65/D, 67/4., BEKİR SUBAŞI sk/ SÜMER mah 28/4. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2509387) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2509387)İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 10.06.2020 15:00 - 10.06.2020 16:30 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 44/7. sk/ SÜMER mah 27., 27/1., 27/10., 27/11., 27/4., 27/5., 27/6., 27/7., 27/8., 28/6., 29/2., 29/3., 29/6., 29/7., 29/8., 64/1., MERV, ŞEHİT ER YAVUZ BAHAR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2509401) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.