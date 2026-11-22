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Aile şirketini dünyanın en tanınmış lüks markalarından birine dönüştüren İtalyan kuyumcu Paolo Bulgari, 89 yaşında Roma'da hayatını kaybetti. BBC'nin İtalyan basınına dayandırdığı haberine göre ailesi, Bulgari'yi "zamanımızın en büyük kuyumcusu" sözleriyle andı.

Paolo Bulgari, 1984'ten bu yana Bvlgari Grubu'nun yönetim kurulu başkanlığını yürütüyordu. Markanın mücevherleri Hollywood yıldızlarını ve Galler Prensesi Diana başta olmak üzere kraliyet ailesi üyelerini süsledi.

DEDESİ YUNAN BİR GÜMÜŞ USTASIYDI

Şirket, 19. yüzyılın sonlarında Paolo Bulgari'nin dedesi, Yunan gümüş ustası Sotirios Voulgaris tarafından Roma'da kuruldu. Kuzeybatı Yunanistan'daki Epir bölgesinde, gümüş işçiliğiyle tanınan Paramythia köyünden gelen Voulgaris, Osmanlı döneminde bölgeden ayrılarak önce Napoli'ye yerleşti, ardından Roma'da dükkân açtı ve soyadını İtalyancaya Bulgari olarak uyarladı.

Okulu bitirir bitirmez aile işine katılan Paolo Bulgari, 1960'ta babasıyla birlikte çalışmaya başladı ve değerli taşlar konusunda dünyanın önde gelen uzmanlarından biri oldu. Şirketin başına geçtikten sonra markanın uluslararası büyümesini yönetti.

ELIZABETH TAYLOR'DAN RIHANNA'YA

Bulgari ailesi; iri renkli taşlar, sarı altın, cömert ölçüler ve beklenmedik renk birleşimleriyle Paris'in zarif mücevher evlerinden ayrışan bir çizgi oluşturdu. Marka zamanla saat, parfüm, deri ürünler ve otel işletmeciliğine de açıldı.

Markanın ünlü müşterileri arasında Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn, Marilyn Monroe, Ingrid Bergman, Sophia Loren, Anne Hathaway, Zendaya ve Rihanna yer aldı. Şirket, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Paolo Bulgari'yi "gerçek bir yaratıcı ruh" olarak anarak mirasının gelecek kuşaklara ilham vermeye devam edeceğini belirtti ve onun "Her şey ilham kaynağı olabilir. Yaratıcılıkta kural yoktur. Asla" sözlerine yer verdi.

CENAZESİ PAZARTESİ ROMA'DA

Bulgari ailesi, 2011'de şirketteki kontrol hissesini yaklaşık 3,7 milyar euroluk bir anlaşmayla Fransız lüks grubu LVMH'ye satmıştı. Paolo Bulgari ve eşi, 2019'da Roma'nın dezavantajlı semtlerindeki gençlere eğitim ve meslek desteği veren Paolo Bulgari Vakfı'nı kurdu.

Paolo Bulgari için cenaze töreni 23 Kasım Pazartesi günü Roma'daki Santa Croce in Gerusalemme Bazilikası'nda düzenlenecek.

Kaynak: BBC