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İstanbul Küçükçekmece'de 5 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralananların olduğu öğrenildi.

YANGIN BODRUM KATINDA ÇIKTI

Yangın, saat 04.45 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi 1. Akarsu Sokak'ta bulunan 5 katlı binada meydana geldi. Binanın bodrum katından yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Olayda yaralananların olduğu öğrenilirken, ekiplerin bölgedeki incelemeleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı