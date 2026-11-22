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ABD'nin Indiana eyaletinde yaşanan aile faciası ülkeyi yasa boğdu. West Lafayette kentinde Thomas Tkach, eşini ve iki kızını silahla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Olay öncesinde kızlardan birinin 911'i arayarak babasının silahlı olduğunu ve ailesini öldürmekle tehdit ettiğini bildirdiği ortaya çıktı. İhbar üzerine eve giden polis ekipleri, dört aile üyesinin de hayatını kaybettiğini belirledi.

KÜÇÜK KIZ 911'İ ARAYIP YARDIM İSTEMİŞ

Olay öncesinde ailede yaşanan gerilim, küçük kızlardan birinin acil yardım çağrısıyla ortaya çıktı. 911'i arayan kız, babasının elinde silah bulunduğunu ve aileyi vurmakla tehdit ettiğini söyledi. Ancak telefon görüşmesi kısa süre sonra kesildi.

İhbar üzerine ailenin West Lafayette kentindeki evine giden polis ekipleri, anne ve iki kızın çok sayıda sil*ah yarasıyla hayatını kaybettiğini tespit etti.

BABA DA AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ

Polis ekipleri, aile üyelerini öldüren kişinin baba Thomas Tkach olduğunu ve ardından aynı silahla yaşamına son verdiğini belirledi. Olayda anne ve iki kızının yanı sıra baba da hayatını kaybetti.

Yetkililer, aile faciasının arkasındaki nedeni henüz belirleyemedi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, yaşları ve gelecekleriyle ilgili ayrıntılar paylaşılmayan iki kızın hayatını kaybetmesi büyük üzüntü yarattı.