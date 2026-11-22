Merve Boluğur'a olay benzetme: Mukaddes Yenge olmuşGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ünlü oyuncu Merve Boluğur, bir mağazada siyah kombiniyle verdiği ayna pozunu takipçileriyle paylaştı. Oyuncunun yeni tarzı, "Fatmagül'ün Suçu Ne?" dizisindeki Mukaddes Yenge karakterine benzetildi. Bir kullanıcının "Bu resmi acilen silmeli" yorumu da dikkat çekti.
- Merve Boluğur, bir mağaza aynasında baştan aşağı siyah kıyafetlerden oluşan kombiniyle fotoğraf çektirip takipçileriyle paylaştı.
- Boluğur'un siyah kombini, "Fatmagül'ün Suçu Ne?" dizisinde Esra Dermancıoğlu'nun canlandırdığı Mukaddes Yenge karakterine benzetildi.
- Uzun süredir televizyon ekranlarından uzak olan Boluğur, son dönemde paylaşımlarıyla gündeme geliyor.
Bir dönem "Acemi Cadı", "Küçük Sırlar" ve "Muhteşem Yüzyıl" gibi yapımlarda rol alan Merve Boluğur, bu kez oyunculuğuyla değil, giyim tarzıyla dikkat çekti. Mağaza aynasında çektiği fotoğrafı takipçileriyle paylaşan Boluğur'un siyah kombini, beklenmedik bir benzetmeyi beraberinde getirdi.
SİYAH KOMBİNİYLE POZ VERDİ
Son dönemde yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Merve Boluğur, bir mağazada aynanın karşısına geçerek yeni tarzını sergiledi. Baştan aşağı siyah kıyafetler tercih eden oyuncunun kombini, televizyon dünyasının hafızalara kazınan karakterlerinden birini akıllara getirdi.
MUKADDES YENGE'YE BENZETİLDİ
Boluğur'un yeni tarzı, bir döneme damga vuran "Fatmagül'ün Suçu Ne?" dizisinde Esra Dermancıoğlu'nun canlandırdığı Mukaddes Yenge karakterine benzetildi. Ünlü oyuncunun kıyafet tercihi ile dizideki karakterin giyim tarzı arasında benzerlik kuruldu.
YENİ TARZI DİKKAT ÇEKTİ
Uzun süredir televizyon ekranlarından uzak olan Merve Boluğur, zaman zaman yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Oyuncunun son ayna pozu da bu kez Mukaddes Yenge benzetmesiyle dikkat çekti.