Yunanistan vize istiyor mu? Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler nereler?

Yunanistan'ın kıyılarımıza yakın ve doğrudan deniz seferi bağlantısı bulunan Yunan adalarına seyahatlerde 2012 yılından beri kolaylaştırılmış vize prosedürü kapsamında limanlarda 15 gün süreli vize verilmektedir. Yunanistan vize istiyor mu? Kapıda Veya Havalimanında Vize Uygulaması Olan Ülkeler nereler? Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler nereler?

Bir ülkeye giriş için vatandaşı olunan ülke ile gidilen ülke arasında imzalanan protokole göre vizesiz giriş yapmak serbest olmaktadır. Bunun yanında ise kapıda vize uygulaması ya da vize almadan girilmeyen ülkeler de bulunmaktadır. Peki, Yunanistan vize istiyor mu? Türklerin vizesiz gidebileceği ülkeler nereler?

YUNANİSTAN VİZE İSTİYOR MU?

Yunanistan'a seyahat edecek (diplomatik, hususi ve hizmet pasaport hamilleri hariç) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Schengen vize rejimine göre vizeye tabidirler. Schengen Anlaşması'na dayanan Yunanistan vize rejimi, Yunanistan'dan transit geçecek vatandaşlarımıza da vize zorunluluğu getirmektedir. Sınır kapılarında vize verilmesi uygulaması bulunmamaktadır ve pasaportlarda aranan asgari geçerlilik süresi, vize süresinin bitiminden itibaren 3 aydır.

Yunanistan'ın kıyılarımıza yakın ve doğrudan deniz seferi bağlantısı bulunan Yunan adalarına seyahatlerde 2012 yılından beri kolaylaştırılmış vize prosedürü kapsamında limanlarda 15 gün süreli vize verilmektedir. Sözkonusu prosedür, 2019 yılında 25 Mayıs–30 Eylül tarihleri arasında Midilli (Lesvos), Sakız (Chios), Sisam (Samos), Rodos (Rhodes), İstanköy (Kos), Meis (Kastellorizo) ve Sömbeki (Simi) adalarını içerecek şekilde uygulanmıştır.

Yunanistan'ın koronavirüs salgını gerekçesiyle 24 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe koyduğu Türkiye'ye yönelik kara, deniz, hava ve demir yolu bağlantılarının geçici olarak kısıtlanması yönündeki tedbiri çerçevesinde yukarıda bahsekonu deniz seferleri de durdurulmuştur. En son olarak ülkemiz havalimanları ile Atina Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı arasındaki tarifeli yolcu seferlerine yönelik kısıtlamalar 22 Mart 2021 tarihi itibarıyla kaldırılmıştır. Sözkonusu tedbirin kaldırılması, yalnızca uçuşların gerçekleştirilmesine yöneliktir. Ülkemiz dahil üçüncü ülke vatandaşlarının Yunanistan'a girişinin yasaklanmasına yönelik kısıtlayıcı tedbirler geçerliliğini korumaktadır.

Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde, seyahat vasıtalarından bağımsız olarak kara, hava ve deniz sınırlarından Yunanistan'a istisnai olarak giriş/çıkış yapacak Türk vatandaşlarının seyahatlerinden önce a) Yolcu Tespit Formu (PLF) doldurmaları, b) Yunanistan'a girmeden önceki son 72 saat içinde, seyahate başlayacakları ülkede koronavirüs (PCR) testi yaptırmaları ve c) Ülkeye gelenlerin, PLF formunda kayıtlı daimi veya geçici ikametlerinde 7 (yedi) gün zorunlu öz karantinaya tabi olmaları talep edilmektedir. Türk vatandaşlarının Yunanistan üzerinden diğer AB ülkelerine transit geçişlerine müsaade edilmemektedir.

2 . Yunanistan makamları pasaportlarda KKTC giriş/çıkış damgası olması halinde ülkeye giriş izni vermemektedirler. Diğer yandan, Yunanistan doğumlu vatandaşlarımızın pasaportlarında, anılan ülke makamlarıyla varılan mutabakat çerçevesinde, doğum yerlerinin Türkçe ve İngilizce isimlerinin, yanında "GR" ibaresiyle birlikte (örneğin "Gümülcine/Komotini GR") yer alması gerekmektedir.

3 . Yunanistan'a girişte serbest olarak sokulabilecek ve çıkışta götürülebilecek döviz miktarı 10.000.-Avro veya karşılığı dövizdir. Paraya çevrilebilir değerli kağıtlardan olan çek, senet, tahvil, bono, teminat mektubu gibi belgeler de nakit olarak kabul edilmektedir. 10.000 Avro'luk meblağı aşan miktarın gümrük makamlarına beyan edilmesi gerekmekte, bu meblağdan fazla nakit bulundurulması halinde meblağ üzerinden % 25 oranında ceza uygulanmaktadır.

TÜRK VATANDAŞLARININ VİZESİZ GİDEBİLECEĞİ ÜLKELER

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler listesi sayesinde herhangi bir vize başvurusunda bulunulmadan sadece pasaport ya da kimlik kartı ile ilgili ülkelere giriş yapılabilmektedir. Bu noktada ise giriş yapılan ülkede en fazla kaç gün kalınabileceğine dikkat edilmesi gerekmektedir. Yılın her dönemi gidebileceğiniz ülkeler şu şekildedir;

Andorra; Avrupa kıtasında yer alan Andorra'ya umuma mahsus (bordo) pasaport sahipleri 90 güne kadar vizesiz seyahat edebilirler.

Arjantin; Güney Amerika'nın doğal güzellikleri ve kültürü ile öne çıkan ülkesi Arjantin'e 90 gün süre ile vize almadan yolculuk yapabilirsiniz.

Arnavutluk; Balkan ülkeleri arasında kültürel dokusu ile öne çıkan Arnavutluk'a 90 gün süre ile vize almadan giriş yapılabilmektedir.

Bahamalar; Kuzey Amerika'da bulunan ve tatil açısından son derece önemli bir konum olan Bahamalar'a 8 aya kadar vizesiz giriş yapılabilmektedir. Ancak ülkeye giriş yapmak için mutlaka turizm amaçlı gelindiğinin ispat edilmesi gerekiyor.

Belarus; Avrupa kıtasında bulunan Belarus'a 30 günlük süre ile vizesiz yolculuk yapılabilir.

Belize; tatil konumu olarak gözde ülkelerden olan Belize'ye 90 günlük vizesiz giriş yapılabilmektedir.

Bolivya; tropik iklimi ile dikkat çeken Güney Amerika ülkesi Bolivya'ya 90 günlük süre ile vizesiz giriş yapılabilir.

Bosna Hersek; umuma mahsus pasaport sahipleri 90 güne kadar Bosna Hersek'e vizesiz giriş yapabilirler. Özellikle ülkenin başkenti Saraybosna görülmesi gereken yerler arasında yer almaktadır.

Brezilya; dansın, eğlencenin ve uçsuz bucaksız sahillerin adresi olan Brezilya'ya 90 günlük süre boyunca vizesiz giriş yapılmaktadır.

Dominika; 21 günlük olmak kaydıyla bordo pasaport sahipleri vizesiz giriş yapabilirler.

Ekvador; Turistik amaçlı geziler için Ekvador'a 30 günlük vizesiz giriş yapılmaktadır.

El Salvador; umuma mahsus pasaport sahipleri 90 günlük vizesiz giriş hakkı bulunmaktadır.

Fas; özellikle başkenti Kazablanka sayesinde dikkat çeken Kuzey Afrika ülkesi Fas'a 90 günlük vizesiz giriş yapılabilmektedir.

Fiji; tatil yapmayı düşünenler ve dünyanın farklı bölgelerini görmek isteyenler için Okyanusya ülkesi olan Fiji'ye 90 günlük vizesiz giriş yapılabilmektedir.

Filipinler; 30 günlük süre boyunca umuma mahsus pasaport sahipleri ülkeye vize almadan giriş yapabilirler.

Filistin; Doğrudan Gazze'ye gidilmesi halinde 30 günlük vizesiz giriş yapılabilir.

Güney Kore; 3 ay boyunca Güney Kore'ye vizesiz seyahat yaparak bu ülkenin kültürel dokusunu ve doğal güzelliklerini görebilirsiniz.

Gürcistan; 1 yıl boyunca Gürcistan'a giriş imkânı elde edebilirsiniz. Üstelik Gürcistan'a girmek için pasaporta da gerek bulunmuyor sadece yeni tip kimlik kartı ile giriş yapılabilmektedir.

Honduras; Kuzey Amerika ülkesi olan ve kültürü ile dikkat çeken Honduras için 90 günlük vize muafiyeti bulunmaktadır.

Hong Kong; geçerliliği en az 6 ay olan pasaport ile ülkeye 90 günlük giriş yapılabilmektedir.

İran; 90 gün boyunca İran'a vizesiz giriş yapılabilmektedir. Sürelerini uzatmak isteyenler ülkeye giriş çıkış yapmak zorundadır.

Jamaika; farklı ve özgün kültürü ile dikkat çeken Jamaika'ya 90 günlük vizesiz giriş yapabilirsiniz.

Japonya; Türkiye vatandaşlarına herhangi bir vize gerektirmeden 90 günlük vize hakkı tanınmaktadır.

KKTC; Sadece pasaport ile değil, kimlik kartı ile giriş yapılan KKTC için vize istenmiyor.

Karadağ; Avrupa'nın gözde tatil noktalarından olan ve Adriyatik'e kıyısı olması bakımından dikkat çekici bir ülke olan Karadağ için 90 günlük vizesiz yolculuk imkânı sağlanmaktadır.

Katar; umuma mahsus pasaport sahipleri 30 gün boyunca ülkede vizesiz olarak bulunabilirler.

Kazakistan; Asya'nın önemli ülkeleri arasında yer alan Kazakistan'ı herhangi bir vize almadan 30 gün boyunca ziyaret edebilirsiniz.

Kırgızistan; Türk vatandaşlarına 1 aylık vize muafiyeti bulunmaktadır.

Kolombiya; özgün ve renkli kültürü ile öne çıkan Kolombiya için 90 günlük vizesiz seyahat imkânı bulunmaktadır.

Kosova; Avrupa'nın en yeni ülkeleri arasında bulunan Kosova için 90 günlük vizesiz giriş hakkı tanınmaktadır.

Kosta Rika; özellikle iklimi ve doğal güzellikleri ile dikkat çeken Güney Amerika ülkesi 180 günlük vizesiz giriş hakkı sağlamaktadır.

Lübnan; 180 gün içinde 90 günü aşmamak için Türk vatandaşları vizeden muaf tutulmaktadır.

Makedonya; dikkat çekici coğrafi güzellikler ve gölleri ile öne çıkan Makedonya 90 gün süre boyunca vize talep etmemektedir.

Maldivler; tatil bölgeleri arasında gözde yerler arasında yer alan Maldivler için 90 günlük vize muafiyeti bulunmaktadır.

Moğolistan; uçsuz bucaksız Asya steplerinin görülmesi için tercih edilecek Moğolistan'a 30 günlük vizesiz yolculuk yapabilirsiniz.

Moldova; Avrupa ülkeleri arasında özellikle eğlence yerleri ile dikkat çeken Moldova'ya 90 günlük vizesiz yolculuk yapabilirsiniz.

Özbekistan; 30 gün için vizesiz seyahat edilebilecek ülkeler arasında yer almaktadır.

Paraguay; 180 gün içinde 90 günü geçmemek şartıyla Güney Amerika ülkesi olan Paraguay'a seyahat edebilirsiniz.

Peru; Bir başka dikkat çekici Güney Amerika ülkesi olan Peru'ya da 90 günü aşmamak şartıyla yolculuk yapılmaktadır.

Sırbistan; Balkanların ve Doğu Avrupa'nın gerek tarihi gerekse de doğal güzellikleri ile dikkat çekici ülkesi olan Sırbistan'a 90 günlük vizesiz seyahat yapabilirsiniz.

Singapur; 30 gün süre boyunca Türk vatandaşlarına vize muafiyeti uygulanmaktadır.

Suriye; her altı ayda geçerli olmak üzere Türk vatandaşları 90 günlük süre boyunca ülkede bulunabilirler.

Şili; Güney Amerika'da görülmesi gereken ülkeler arasında bulunan Şili için 90 günlük vize muafiyeti bulunmaktadır.

Tacikistan; umuma mahsus pasaport sahipleri yani vize başvurusu yapmayacak olanlar Tacikistan'a 60 gün boyunca seyahat yapabilirler.

Tayland; kültürü ile dikkat çekici ülke olan Tayland'a 30 günlük yolculuk yapılabilmektedir.

Tunus; Kültürü ve coğrafi yapısı ile Kuzey Afrika'nın görülmesi gereken ülkeleri arasında yer alan Tunus, Türk vatandaşlarına 90 günlükvize muafiyeti sağlamaktadır.

Ukrayna; Doğu Avrupa'nın en önemli ülkelerinden olan Ukrayna'ya pasaport ile olduğu gibi kimlik kartı sayesinde de herhangi bir vize başvurusunda bulunmadan giriş yapılabilmektedir. Uzun süreli kalacak kişilerin mutlaka Ukrayna vizesi almaları gerekmektedir.

Uruguay; 90 güne kadar vizesiz seyahat edebilirsiniz.

Ürdün; 180 gün içinde 90 günün aşılmaması şartı ile Türk vatandaşlarından vize istenmemektedir.

Venezuela; özellikle sıcak iklimi ve misafirperver halkı ile dikkat çeken Venezuela'ya 90 güne kadar vize almadan yolculuk yapabilirsiniz.

Kapıda Veya Havalimanında Vize Uygulaması Olan Ülkeler

Kapıda vize ya da sınırda vize, gidilen ülkenin girişinde alınan vize türüne denilmektedir. Turistik amaçla gidilen çeşitli ülkeler için kapıda vize almak mümkündür. Kapıda vize uygulaması genelde hemen giriş esnasında istenen belgeler ile birlikte genelde verilmektedir. Kapıda vize işlemlerinde sadece belgelerinde sorun olan yolcular sorun yaşamaktadırlar. Bu bakımdan pasaport, kapıda doldurulacak vize başvuru formu, vize için istenen ücretin ödenmesi ve ek olarak talep edilebilecek otel rezervasyonu gibi belgeler ile birlikte kapıda vize alabilirsiniz.

2020 yılı itibariyle Türk vatandaşlarından kapıda vize isteyen ülkeler şu şekildedir;

Ermenistan; Türkiye'ye komşu olan Ermenistan'a kapıda vize ile 120 günlük giriş yapılabilmektedir.

Haiti; Kuzey Amerika'nın özellikle kıyı şeridine doğru yayılan coğrafyası ile dikkat çeken ülkesi Haiti'ye kapıda uygulama ile birlikte 90 güne kadar giriş yapılabilmektedir.

Kamboçya; Asya'nın kendisine özgü kültürünü barındıran Kamboçya, Türk vatandaşlarına kapıda vizeuygulaması ile birlikte 30 güne kadar vize vermektedir. Yeşil pasaport, diplomatik ve hizmet pasaportlar vizeye tabii değildir.

Kuveyt; umuma mahsus pasaport sahipleri kapıda vize başvurusu yaparak 30 güne kadar ülkeye giriş yapabilirler. Yeşil pasaport, diplomatik ve hizmet pasaportlar vizesiz giriş yapabilirler.

Madagaskar; Afrika'nın kültürü bakımından görülmesi gereken ülkeleri arasında yer alan Madagaskar'a umuma mahsus pasaport sahipleri kapıda vize uygulaması ile 90 günlük giriş yapabilirler. Yeşil pasaport, diplomatik ve hizmet pasaport sahiplerinden ise vize istenmemektedir.

Senegal; doğal güzellikleri ile dikkat çeken Senegal'a Türk vatandaşları kapıda vize ile 30 güne kadar giriş yapabileceklerdir.

Sudan; 30 gün boyunca kapıda alınan vize ile ülkeye yolculuk yapabilirsiniz.

Tanzanya; 90 günlük süre ile kapıda vize uygulaması uygulanmaktadır.

Umman; Ortadoğu'da kendisine özgü kültürü ile dikkat çeken ülkeye 30 günlük kapıda vize uygulaması ile giriş yapılmaktadır.

Türk Vatandaşlarından Vize İsteyen Ülkeler

Vize en temel olarak yurtdışına yolculuk yapmak isteyen kişilerin karşılaştıkları ve alınmadığı takdirde şayet ülke vize istiyorsa, o ülkeye giriş yapılamayacağını açıklayan bir kavramdır. Vize başvurusu konsolosluklara yapıldığı gibi aracı kurumlar vasıtası ile yapıldığında daha etkili ve olumlu sonuçlar alınması daha kolay olmaktadır.Özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinin çoğu vize istedikleri için Türk vatandaşları bu ülkelere gidebilmek için vize almak zorundadırlar.

Türk vatandaşlarından vize isteyen ülkeler bazı durumlarda tüm pasaport sahiplerinden vize isterken, bazı durumlarda ise sadece umuma mahsus pasaport yani bordo pasaportu olanlardan vize talep etmektedirler. Bordo ya da umuma mahsus pasaport Türkiye vatandaşı olan herkesin alabileceği ve genelde en çok vizeye tabii tutulan pasaport türüdür. Hususi pasaportlar ise yeşil pasaport olarak da bilinmekte olup devlet memurlarının kademelerine göre aldıkları pasaport çeşididir. Hizmet pasaportları ise devlet kurumları tarafından yurtdışına gönderilen, görev kapsamında ülkeye giden kimselere verilmektedir. Diplomatik pasaportlar ise Dışişleri Bakanlığı bünyesinde çalışan görevlilere verilen bir pasaport türüdür.

Türk vatandaşlarından vize isteyen ülkeler, pasaport türlerine göre de değişiklik gösterdiği için pasaport türlerine göre sıralama yapmak daha yararlı olacaktır. Buna göre Türk vatandaşlarından vize isteyen ülkeler 2020 yılında şu şekildedir;

Afganistan; umuma mahsus pasaport sahiplerinin vize alması gerekmektedir. Sadece diplomatik pasaportu bulunanlar 90 gün süre ile vizesiz ülkeye giriş yapabilirler.

Almanya; Diğer Avrupa Birliği ülkeleri gibi Almanya'ya giriş yapmak için de mutlaka vize alınması gerekmektedir.

Amerika Birleşik Devletleri; Türk vatandaşlarının en çok görmek istedikleri ülkeler arasında yer alan ABD'ye umuma mahsus pasaport sahipleri vize almak zorundadır. Aynı şekilde hizmet, hususi ve diplomatik pasaport sahiplerinin de ülkeye giriş için vize almaları gerekmektedir.

Avustralya; kıta ülkesi olan Avustralya'ya giriş için umuma mahsus, hususi, hizmet ve diplomatik pasaport sahiplerinin vize alması gerekmektedir.

Bangladeş; umuma mahsus pasaportu olanların vize alması gerekmekte, hususi, hizmet ve diplomatik pasaport sahipleri 90 gün boyunca vize olmadan ülkeye giriş yapabilirler.

Belçika; Avrupa Birliği ülkesi olduğu için umuma mahsus pasaport sahiplerinin vize alması gerekmektedir. Vize merkezimiz tüm Avrupa Birliği ülkeleri için geçerli olacak Schengen Vizesi başvurularını itinalı bir şekilde gerçekleştirmektedir.

Birleşik Arap Emirlikleri; umuma mahsus pasaport sahiplerinin vize alması gerekmektedir. Yeşil pasaport, diplomatik ve hizmet pasaport sahipleri ise 90 güne kadar vizesiz ülkeye seyahat edebilirler.

Bulgaristan; Türkiye'nin sınır komşusu olan Bulgaristan için umuma mahsus pasaport sahiplerinin vize alması gerekmektedir. Hususi pasaport sahipleri ise 90 gün, diplomatik pasaport sahipleri ise 30 gün vizesiz ülkeye giriş yapabilirler.

Cezayir; umuma mahsus pasaport sahiplerinin Cezayir Vizesi alması gerekirken, yeşil pasaport, diplomatik ve hizmet pasaport sahiplerinin ülkeye 90 günlük vizesiz giriş hakları bulunmaktadır.

Çek Cumhuriyeti; mimarisi, kültürü ve canlı yaşamı için görülmesi gereken ülkeler arasında bulunan Çek Cumhuriyeti için umuma mahsus pasaport sahipleri vize almalı, yeşil pasaport, diplomatik ve hizmet pasaport sahipleri ise 90 günlük vizeden muaf tutulmaktadır.

Çin Halk Cumhuriyeti; bordo yani umuma mahsus pasaport sahipleri Çin'e girebilmek için vize başvurusu yapmalıdırlar. Yeşil pasaport, diplomatik ve hizmet pasaport sahiplerinin ise ülkeye 30 günlük vizesiz giriş hakkı bulunmaktadır.

Danimarka; Kuzey ülkelerinin en çok merak edilenleri arasında bulunan Danimarka'ya giriş için umuma mahsus pasaport sahipleri vize almak zorundadır. Yeşil pasaport, diplomatik ve hizmet pasaport sahiplerinin ise 90 günlük vizesiz giriş hakları vardır.

Estonya; ülkeye giriş yapabilmek için umuma mahsus pasaport sahiplerinin vize almaları gerekmekte, hususi, diplomatik ve hizmet pasaportuna sahip olanlar ise 90 günlük vizesiz ülkeye giriş yapabilirler.

Finlandiya; coğrafyası ve yaşam seviyesinin dünya ülkeleri sıralamasında en tepede olması gibi özellikleri ile öne çıkan Finlandiya'ya umuma mahsus pasaport sahipleri vize ile giriş yapmaktadırlar. Yeşil pasaport, diplomatik ve hizmet pasaport sahipleri ise 90 günlük sürelerde vizeden muaftırlar.

Fransa; Avrupa'nın en çok tercih edilen ülkelerinden olan ve kültürün, sanatın ve romantizmin ülkesi olarak bilinen Fransa'ya giriş yapmak için bordo pasaport sahipleri vize almak zorundadır. Yeşil pasaport, diplomatik ve hizmet pasaport sahiplerinin ise Fransa'ya 90 gün vizesiz giriş hakkı vardır.

Hırvatistan; önemli tatil bölgelerinden birisi olan Hırvatistan için umuma mahsus pasaport sahipleri vize almak zorundayken yeşil, diplomatik ve hususi pasaport sahipleri 90 günü geçmemek kaydıyla ülkeye vizesiz giriş yapabilirler.

Hindistan; tüm pasaport türleri için vize alınması gerekmektedir.

Hollanda; umuma mahsus pasaport sahipleri vize almak zorundayken yeşil, hususi ve diplomatik pasaport sahiplerinin 90 günlük ülkeye giriş hakkı bulunmaktadır.

Irak; umuma mahsus pasaport sahiplerinin vize alması gerekmektedir. Diplomatik, hizmet ve hususi pasaport sahipleri ise 0 günü geçmemek şartıyla ülkeye vizesiz giriş yapabilirler.

İngiltere; Kıta Avrupası dışında en çok merak edilen ve kültürü ve tarihsel birikimi ile dikkat çeken İngiltere'ye umuma mahsus pasaport sahipleri vize almak zorundayken, diplomatik pasaporta sahip olanlar ülkeye 90 günlük vizesiz giriş yapabilirler.

İrlanda; ülke Avrupa Birliği üyesi olduğu için ülkeye girişler için Schengen Vizesi gerekmektedir. Diplomatik, hususi ve hizmet pasaport sahipleri ise 90 günlük süre ile ülkeye giriş yapabilirler.

İspanya; sıcak kanlı halkı, özel kültürü ile merak edilen İspanya'ya umuma mahsus pasaport sahipleri vize ile giriş yapabilirken, diplomatik, hususi ve hizmet pasaportu sahipleri ülkeye 90 günlük vizesiz giriş yapabilirler.

İsrail; umuma mahsus pasaport sahiplerinin vize alması gereken İsrail, diplomatik, hizmet ve hususi pasaport sahiplerine ise 90 günlük vizesiz giriş hakkı tanımaktadır.

İsveç; Kuzey ülkelerinin önde gelen ülkelerinden olan İsveç'e umuma mahsus pasaport sahipleri vize ile giriş yapabilirler. Diplomatik, hususi ve hizmet pasaportu olanlar ise 90 günlük ülkede vizesiz bulunabilirler.

İsviçre; dünyanın en zengin ülkesi olarak bilinen İsviçre'ye giriş için umuma mahsus pasaport sahiplerinin vize alması gerekirken, diplomatik, hizmet ve hususi pasaport sahipleri 90 günlük vize muafiyetinden yararlanabilirler.

İtalya; yemekleri, doğası ve kültürü ile dikkat çeken İtalya'ya giriş için umuma mahsus pasaport sahipleri vize almak zorundayken, diplomatik, hususi ve hizmet pasaportlarına 90 günlük vizesiz giriş hakkı tanınmaktadır. İtalya vize işlemleri için merkezimizden yardım alabilirsiniz.

Kanada; tüm pasaport sahiplerinin vize başvurusu yapması gerekmektedir.

Kuzey Kore; umuma mahsus pasaport sahiplerinin vize alması gerekmektedir. Aynı şekilde diğer pasaport sahiplerinin de vize almadan ülkeye giriş yapmaları olanaklı değildir.

Küba; diplomatik, hizmet ve hususi pasaport sahiplerinin ülkeye 90 günlük vizesiz giriş hakkı bulunmaktadır. Ancak umuma mahsus pasaport sahipleri ülkeye giriş için vize almak zorundadır.

Letonya; umuma mahsus pasaport sahiplerinin vize alması gerekmektedir, diplomatik, hususi ve hizmet pasaport sahipleri ise 90 günlük ülkeye vizesiz giriş yapabilirler.

Litvanya; diplomatik, hizmet ve hususi pasaport sahipleri 90 gün süreyle ülkeye vizesiz giriş yapabilirler ancak umuma mahsus pasaport sahiplerinden vize talep edilmektedir.

Macaristan; Orta Avrupa'nın en güzel ülkelerinden olan Macaristan için umuma mahsus pasaport sahipleri vize almak zorunda olup yeşil pasaport, diplomatik ve hizmet pasaport sahipleri 90 günlük vizesiz giriş hakkına sahiptir.

Mısır; umuma mahsus pasaport sahiplerinin ülkeye vize alarak girmeleri gerekirken, hususi, hizmet ve diplomatik pasaport sahipleri 90 günlük süre ile giriş yapabilirler.

Nijerya; tüm pasaport sahiplerinin vize alması gerekmektedir.

Norveç; kuzey ülkelerinin en dikkat çekenlerinden olan Norveç'e umuma mahsus pasaport sahipleri vize ile giriş yapabilmektedir. Yeşil pasaport, diplomatik ve hizmet pasaport sahipleri ise 90 günlük süre ile vizesiz giriş yapabilirler.

Pakistan; Yeşil pasaport, diplomatik ve hizmet pasaport sahipleri vizeden muaf olurken, umuma mahsus pasaport sahiplerinin vize alması gerekmektedir.

Polonya; Avrupa Birliği üyesi olduğu için ülkeye umuma mahsus pasaport sahipleri vize ile giriş yapabilirler.

Portekiz; Diplomatik, hizmet ve hususi pasaport sahipleri 90 günlük süre ile ülkeye vizesiz giriş yapabilirler, umuma mahsus pasaport sahipleri ise vize alarak ülkeye giriş yapabilirler.

Rusya; umuma mahsus pasaport sahiplerinin Rusya Vizesi alması gerekmektedir. Yeşil pasaport, diplomatik ve hizmet pasaport sahipleri ise 30 gün süre ile vizeden muaf tutulmaktadır.

Slovakya; Avrupa Birliği kuralları geçerli olduğu için umuma mahsus pasaport sahiplerinin vize almaları gerekirken, hizmet, diplomatik ve hususi pasaport sahipleri 90 gün boyunca ülkeye giriş yapabilirler.

Suudi Arabistan; tüm pasaport sahiplerinin vize almaları gerekmektedir.

Vietnam; umuma mahsus pasaport sahiplerinin vize alması gerekmektedir.

Yeni Zelanda; tüm pasaport sahiplerinin vize almaları zorunludur.

Yunanistan; Yunan adaları hariç olmak üzere kıta Yunanistan'ına yapılacak seyahatlerde umuma mahsus pasaport sahipleri vize almak zorunadır. Vize işlemlerinin kolay şekilde alınması için vize merkezimizden yardım alabilirsiniz.