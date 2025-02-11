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İstanbul'da 4 ilçe beyaza büründü, AKOM ve valilikten peş peşe uyarı geldi

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Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbul'a yeni kar yağışı uyarısı geldi. Kar yağışının Çarşamba öğle saatlerine kadar etkisini sürdüreceği belirtildi. Öte yandan günlerdir yapılan uyarıların ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı Büyükçekmece, Beylikdüzü, Arnavutköy ve Sultangazi'de yeniden başladı.

Türkiye genelinde Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı hava etkili olmaya devam ediyor. İstanbul'da da aralıklarla kar yağışı görülürken İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), dünden itibaren etkili olan kar yağışının çarşamba gününe kadar süreceğini belirtti.

Şehir genelinde sıcaklıkların 0-5 dereceye düşeceği öngörülüyor. İstanbul Valiliği de kar yağışının bugün akşamdan itibaren etkili olacağı uyarısı yaptı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda salı günü yapılması planlanan uçuşların yüzde 5'i, çarşamba günü planlanan uçuşların ise yüzde 10'unun iptal edileceği bildirildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ KAR YAĞIŞI GÖRÜLECEK İLÇELERİ SIRALADI

istanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; İlimiz bugünden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etksine girmiş bulunmaktadır. Soğuk havanın etkisiyle halen aralıklı yağmur olarak devam eden yağışların akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur, ilimizin batı (Çatalca ve Silivri çevreleri), kuzey ( Arnavutköy, Eyüp, Başakşehir, Sancaktepe, Beykoz, Sarıyer, Çekmeköy ve Şile çevreleri) ve yüksek kesimlerinde kar şeklinde olması beklenmektedir. 11.02.2025 Salı günü il genelinde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar şeklinde devam eden yağışların, Salı günü akşam ilk saatlerden, Çarşamba (12.02.2024) öğle saatlerine kadar il genelinde ağırlıklı olarak kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edilmektedir." denildi.

AKOM AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

AKOM'dan yapılan açıklamada, Silivri ve Çatalca'da sabah saatlerinden itibaren kar yağışının etkili olmaya başladığı, akşam saatlerinden itibaren de kar yağışının kentin genelinde etkisini artırmasının beklendiği belirtildi.

İstanbul'un büyük bölümünde Sibirya kökenli soğuk havanın etkisini sürdürdüğü aktarılan açıklamada, salı gününden itibaren sıcaklıkların 1-2 derece daha azalmasının, çarşamba gününe kadar özellikle sabah ve akşam saatlerinde kısa süreli kuvvetli kar yağışlarının beklendiği kaydedildi. Açıklamada, kent genelinde sıcaklıkların 0-5 derece seviyesinde seyredeceğine dikkati çekilerek, kuzey yönlerden esecek sert ve yer yer kuvvetli rüzgarın etkisiyle sıcaklıkların 0 dereceye inmesinin don ve buzlanma riskini artırabileceği vurgulandı.

İstanbul'a çifte kar uyarısı! 4 ilçe beyaza büründü

Özellikle akşam ve gece saatlerinde beklenen kar yağışı ile buzlanma nedeniyle vatandaşların dikkatli olması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, İstanbullulara soğuk hava ve kar yağışına karşı önlemlerini almaları, trafikte dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça özel araçlarını kullanmamaları önerildi.

Açıklamada, İstanbul'daki barajların doluluk oranının yüzde 54,98 seviyesinde ölçüldüğü, şubat ayı boyunca beklenen yağışlarla birlikte bunun yüzde 65'in üzerine çıkabileceği aktarıldı.

İstanbul'a çifte kar uyarısı! 4 ilçe beyaza büründü

KAR İSTANBUL'A GİRİŞ YAPTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Büyükçekmece, Beylikdüzü, Arnavutköy ve Sultangazi ilçelerinde etkili olan yağış trafiği olumsuz etkiledi. Yollar beyaza büründü.

İstanbul'da 4 ilçe beyaza büründü, AKOM ve valilikten peş peşe uyarı geldi

E-5 Karayolu ve Arnavutköy'de etkili olan kar yağışı havadan görüntülendi. Görüntüde kar yağışı, evlerin üzerinin ve yol kenarlarının beyaz örtü ile kaplandığı görülüyor.

TRAFİKTE YOĞUNLUK YAŞANIYOR

Kentte etkisini sürdüren kar yağışı sabah saatlerinde trafikte yoğunluğa neden oldu.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Kadıköy-Kartal mevkileri arasında her iki yönde trafik ağır ilerlerliyor. TEM Otoyolu'nda ise Ataşehir ve Sancaktepe arasında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul'da 4 ilçe beyaza büründü, AKOM ve valilikten peş peşe uyarı geldi

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde trafik yoğunluğu Uzunçayır kavşağından, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde ise Ataşehir'den başlayarak köprü girişlerine kadar devam ediyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Avcılar, Bakırköy, Zeytinburnu, Halıcıoğlu ve Çağlayan mevkilerinde araçlar güçlükle ilerliyor. TEM Otoyolu'nda da Avcılar, Gaziosmanpaşa ve Kağıthane mevkilerinde yoğunluk gözleniyor.

Megakentteki trafik yoğunluğu İBB CEP Trafik uygulamasına göre, Avrupa Yakası'nda yüzde 67, Anadolu Yakası'nda yüzde 90, kent genelinde ise ortalama yüzde 78 ölçüldü.

İstanbul'a çifte kar uyarısı! 4 ilçe beyaza büründü

İstanbul'a çifte kar uyarısı! 4 ilçe beyaza büründü

İstanbul'a çifte kar uyarısı! 4 ilçe beyaza büründü

İstanbul'da 4 ilçe beyaza büründü, AKOM ve valilikten peş peşe uyarı geldi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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