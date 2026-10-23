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Tutuklu iş insanının İngiltere'deki serveti ortaya çıktı! Hesaplar donduruldu

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Tutuklu iş insanının İngiltere'deki serveti ortaya çıktı! Hesaplar donduruldu
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Fon krizine ilişkin yürütülen soruşturmada, tutuklu Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan hakkında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Turhan'ın bağlantılı şirketler üzerinden İngiltere'ye 2,55 milyar TL aktardığı belirlenirken, Londra'daki iki şirketin hesaplarında bulunan 29,2 milyon sterline erişim engellendi. İngiliz makamlarına yapılan bildirimin ardından hesaplar dondurulurken paranın Türkiye'ye iadesi için süreç başlatıldı.

  • Tutuklu Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın 10 Temmuz ile 17 Ağustos 2026 arasında 5 ayrı işlemle toplam 2,55 milyar TL'yi İngiltere'deki PSL Asset Management Limited hesabına gönderdiği tespit edildi.
  • PSL Asset Management Limited ve PSL Capital Limited'in tek ortağı Pusula Finans Holding A.Ş. olup her iki şirket Londra'da aynı adreste faaliyet gösteriyor.
  • Barclays Bank PLC bünyesindeki iki şirket hesabında bulunan toplam 29 milyon 236 bin 285,34 sterlin üzerindeki tasarruf yetkileri kaldırıldı ve paranın üçüncü kişilere transferi engellendi.

Fon krizine ilişkin yürütülen soruşturmada, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın yurt dışına gerçekleştirdiği para transferlerine ilişkin yeni detaylara ulaşıldı.

Sabah'ın haberine göre, soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Turhan'ın, İsviçre'nin ardından İngiltere'ye de yüksek tutarlı para transferleri gerçekleştirdiği tespit edildi.

Yapılan incelemelerde, 10 Temmuz ile 17 Ağustos 2026 tarihleri arasında 5 ayrı işlemle toplam 2,55 milyar TL'nin İngiltere'deki PSL Asset Management Limited şirketinin hesabına gönderildiği belirlendi.

PARA TRANSFERLERİNE "SERMAYE AKTARIMI" NOTU DÜŞÜLDÜ

Söz konusu para transferlerinin açıklama bölümünde İngilizce "Capital Injection" (Sermaye Aktarımı) ifadesinin kullanıldığı saptandı.

Soruşturma kapsamında Londra merkezli PSL Asset Management Limited ile bağlantılı PSL Capital Limited şirketi de incelemeye alındı.

Her iki şirketin tek ortağının Pusula Finans Holding A.Ş. olduğu ve şirketlerin Londra'da aynı adreste faaliyet gösterdiği belirlendi.

29,2 MİLYON STERLİNLİK HESAPLAR DONDURULDU

İngiltere'deki yetkili makamlara yapılan bildirimin ardından Barclays Bank PLC bünyesindeki iki şirket hesabına yönelik işlem gerçekleştirildi.

PSL Asset Management Limited hesabındaki 9 milyon sterlin ile PSL Capital Limited hesabındaki 20 milyon 236 bin sterlin olmak üzere toplam 29 milyon 236 bin 285,34 sterlin üzerindeki tasarruf yetkilerinin kaldırıldığı bildirildi.

Hesaplardaki paranın üçüncü kişilere transfer edilmesi de engellendi.

PARANIN TÜRKİYE'YE İADESİ İÇİN SÜREÇ BAŞLATILDI

İngiltere'deki hesapların dondurulmasının ardından söz konusu tutarın Türkiye'ye iadesine yönelik sürecin başlatıldığı belirtildi.

Fon krizine ilişkin soruşturma sürerken yurt dışındaki para hareketleri ve bağlantılı şirketlere yönelik incelemeler de devam ediyor.

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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (17)

Haber Yorumlarınecogenç:

milli paramızı gayrimeşru yollardan elde Edip neden yurtdışına kaçırıyorsunuz . Bu hareketi vatan hainliği ile eşdeğerdir.

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarıertuğrul ersoy:

bu parayı yurt dışına kaçıran bu haksız kazancı elde etmesine göz yuman bu olayın olmasına engel olmayan devlet görevlileri ve bu işin olmasını engelleyen kişileri oradan bertaraf eden herkes vatan hainidir

yanıt3
yanıt0
Haber Yorumlarıtalat_yelbuz@mynet.com Yelbuz:

BADEM BIYIK YASAKLANSIN

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKenan Aslan:

göreceksiniz bakın bu paraları vatandaşa ödetecekler

yanıt5
yanıt0
Haber YorumlarıBehlül Kaçar:

900 milyardan 2 milyar Fatma nın ve 2 milyarda bunun geriye kaldı 896 milyar, çok hızlısınız, zaten gönüllü iade ve isimlerin açıklanmamasından dolayı samimi olduğunuzu biliyoruruz.

yanıt5
yanıt0
Haber Yorumlarıjbsxdyxxxc:

Bunları Vatan hainliğinden yargılayacaksın

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıSüper Çocuk:

Vermediğini kim söylüyor?

yanıt1
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Haber YorumlarıGüneyli:

Bu nasıl bir şey yaa! Bunların Türk milletine ve Türk ekonomisine verdiği zararı, cumhuriyet tarihi boyunca aleyhimize çalışan "dış güçler" veremedi...Bir de bu parlak çocukların tamamı ciddi referanslı kişliler ve sözüm ona "yerli ve milli" dediğimiz bizim mahallenin çocukları!

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Haber Yorumlarıercan ekdi:

sorsan hepsi vatan severrr ALLAH ıslah etsin hepimizi böyle vatansızlardanda korusun inşallah

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