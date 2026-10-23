Tutuklu iş insanının İngiltere'deki serveti ortaya çıktı! Hesaplar donduruldu

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Fon krizine ilişkin yürütülen soruşturmada, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın yurt dışına gerçekleştirdiği para transferlerine ilişkin yeni detaylara ulaşıldı.

Sabah'ın haberine göre, soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Turhan'ın, İsviçre'nin ardından İngiltere'ye de yüksek tutarlı para transferleri gerçekleştirdiği tespit edildi.

Yapılan incelemelerde, 10 Temmuz ile 17 Ağustos 2026 tarihleri arasında 5 ayrı işlemle toplam 2,55 milyar TL'nin İngiltere'deki PSL Asset Management Limited şirketinin hesabına gönderildiği belirlendi.

PARA TRANSFERLERİNE "SERMAYE AKTARIMI" NOTU DÜŞÜLDÜ

Söz konusu para transferlerinin açıklama bölümünde İngilizce "Capital Injection" (Sermaye Aktarımı) ifadesinin kullanıldığı saptandı.

Soruşturma kapsamında Londra merkezli PSL Asset Management Limited ile bağlantılı PSL Capital Limited şirketi de incelemeye alındı.

Her iki şirketin tek ortağının Pusula Finans Holding A.Ş. olduğu ve şirketlerin Londra'da aynı adreste faaliyet gösterdiği belirlendi.

29,2 MİLYON STERLİNLİK HESAPLAR DONDURULDU

İngiltere'deki yetkili makamlara yapılan bildirimin ardından Barclays Bank PLC bünyesindeki iki şirket hesabına yönelik işlem gerçekleştirildi.

PSL Asset Management Limited hesabındaki 9 milyon sterlin ile PSL Capital Limited hesabındaki 20 milyon 236 bin sterlin olmak üzere toplam 29 milyon 236 bin 285,34 sterlin üzerindeki tasarruf yetkilerinin kaldırıldığı bildirildi.

Hesaplardaki paranın üçüncü kişilere transfer edilmesi de engellendi.

PARANIN TÜRKİYE'YE İADESİ İÇİN SÜREÇ BAŞLATILDI

İngiltere'deki hesapların dondurulmasının ardından söz konusu tutarın Türkiye'ye iadesine yönelik sürecin başlatıldığı belirtildi.

Fon krizine ilişkin soruşturma sürerken yurt dışındaki para hareketleri ve bağlantılı şirketlere yönelik incelemeler de devam ediyor.

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Kaynak: Haberler.com