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Beşiktaş maçında inanılmaz pozisyon! Tepkiler çığ gibi

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Beşiktaş maçında inanılmaz pozisyon! Tepkiler çığ gibi
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Beşiktaş'ın Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldığı UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında yaşanan bir pozisyon tartışma yarattı. İngiliz ekibinin golcüsü Mateta'nın formasını çektiği Wilfred Ndidi'nin yüzü tamamen kapandı. Nijeryalı futbolcunun önünü göremeden mücadeleye devam ettiği anlarda hakemin faul ve kart kararı vermemesi tepkilere neden oldu.

  • UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş, sahasında Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı.
  • Crystal Palace'lı Jean-Philippe Mateta, Wilfred Ndidi'nin formasını çekerek futbolcunun yüzünü tamamen kapattı.
  • Hakem pozisyonda faul ve sarı kart kararı vermedi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş, sahasında ağırladığı İngiliz temsilcisi Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı. Dolmabahçe'deki karşılaşmada Wilfred Ndidi ile Jean-Philippe Mateta arasında yaşanan ikili mücadele, maçın en çok tartışılan pozisyonlarından biri oldu.

FORMASI YÜZÜNÜ TAMAMEN KAPATTI

Karşılaşmanın çekişmeli anlarında Beşiktaşlı Wilfred Ndidi ile Crystal Palace'ın golcüsü Jean-Philippe Mateta arasında dikkat çekici bir mücadele yaşandı.

Topu kazanmak isteyen Ndidi'nin formasını çeken Mateta, Nijeryalı futbolcunun bir anda görüş açısının kapanmasına neden oldu. Ndidi'nin forması başına kadar çıkarken yüzü tamamen kapandı.

ÖNÜNÜ GÖRMEDEN MÜCADELEYE DEVAM ETTİ

Yaşanan pozisyona rağmen mücadelesini bırakmayan Ndidi, birkaç saniye boyunca önünü göremeden rakibine karşı koymaya çalıştı. Nijeryalı futbolcunun formasının yüzünü tamamen kapattığı anlar, karşılaşmadan geriye kalan en çarpıcı görüntülerden biri oldu.

HAKEMİN KARARI TEPKİ ÇEKTİ

Pozisyonun ardından karşılaşmanın hakeminin faul ve sarı kart kararı vermemesi tartışmaları beraberinde getirdi. Özellikle Ndidi'nin formasının yüzünü tamamen kapatacak şekilde çekilmesine rağmen oyunun devam etmesi eleştirildi. Pozisyonda faul verilmemesi ve Mateta'nın kart görmemesi, hakemin kararına yönelik tepkilerin odağında yer aldı.

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