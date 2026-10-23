Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu! Atilla Karaoğlan 3. kez düdük çalacak

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu! Atilla Karaoğlan 3. kez düdük çalacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan'ın yöneteceğini açıkladı. Karaoğlan, kariyerinde 3. kez bu derbide düdük çalacak. Hakemin yönettiği önceki iki derbide iki takım da birer galibiyet aldı.
- Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 26 Ekim Pazartesi günü RAMS Park'ta oynanacak ve FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
- Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay, dördüncü hakemliğini ise Abdullah Buğra Taşkınsoy yapacak.
- Atilla Karaoğlan daha önce yönettiği 2 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde iki takım da birer galibiyet aldı; bu maçlarda Galatasaray'a 10, Fenerbahçe'ye 6 sarı kart gösterdi.
FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, kariyerinde 3. kez Galatasaray- Fenerbahçe derbisini yönetecek.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, 26 Ekim Pazartesi günü RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre derbiyi FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
YARDIMCILARI DA BELLİ OLDU
Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay yapacak. Maçın 4. hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.
GALATASARAY'A 10, FENERBAHÇE'YE 6 SARI KART
Sakarya bölgesi hakemi olan Atilla Karaoğlan bugüne kadar 2 kez Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki mücadelede düdük çaldı. Söz konusu müsabakalarda iki takım da 1'er galibiyet elde etti. Karaoğlan, bu maçlarda sarı-kırmızılı futbolculara 10 sarı kart, sarı-lacivertli oyunculara da 6 sarı kart çıkardı.
Atilla Karaoğlan'ın yönettiği Galatasaray-Fenerbahçe derbileri şöyle:
10.04.2022: Fenerbahçe 2-0 Galatasaray (Lig)
21.09.2024: Fenerbahçe 1-3 Galatasaray (Lig)