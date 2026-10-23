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40 yaşındaki Muslera'dan akılalmaz performans! 3 penaltı birden kurtardı

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40 yaşındaki Muslera'dan akılalmaz performans! 3 penaltı birden kurtardı
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Galatasaray'ın efsane kalecisi Fernando Muslera, Copa Libertadores yarı finalinde unutulmaz bir performansa imza attı. Flamengo karşısında seri penaltı atışlarında 3 penaltı kurtaran Uruguaylı file bekçisi, Estudiantes'i finale taşıdı. Brezilya devini yıkan Muslera, son kurtarışının ardından kale önünde dans ederek zaferi kutladı.

  • Estudiantes, Copa Libertadores yarı final rövanşında Flamengo'yu penaltılarla 3-2 yenerek finale yükseldi.
  • Fernando Muslera, Jorginho, Lucas Paqueta ve Bruno Henrique'nin penaltılarını kurtardı.
  • Estudiantes, finalde 28 Kasım'da Montevideo'daki Centenario Stadı'nda Palmeiras ile karşılaşacak.

Galatasaray'da geçirdiği yıllarda sayısız başarıya imza atan Fernando Muslera, yeni takımı Estudiantes'te de tarih yazmaya devam ediyor. Uruguaylı kaleci, Copa Libertadores yarı finalinde Flamengo karşısında sergilediği olağanüstü performansla takımına final biletini kazandırdı.

MARACANA'DA MUSLERA ŞOV

Copa Libertadores yarı final rövanşında Flamengo ile Estudiantes, Brezilya'nın ünlü Maracana Stadı'nda karşı karşıya geldi. Arjantin'de oynanan ilk maçın 0-0 sona ermesinin ardından rövanş mücadelesinde de gol sesi çıkmadı. Estudiantes, 50. dakikada Baltasar Rodríguez'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalmasına rağmen güçlü rakibine geçit vermedi. Normal süresi golsüz tamamlanan karşılaşmada finalisti seri penaltı atışları belirledi.

3 PENALTI KURTARIP TAKIMINI FİNALE TAŞIDI

Seri penaltı atışlarında sahneye çıkan Fernando Muslera, Flamengo'nun yıldızlarına adeta duvar ördü. Uruguaylı kaleci, Jorginho, Lucas Paqueta ve Bruno Henrique'nin kullandığı penaltıları kurtararak Brezilya temsilcisine büyük bir hayal kırıklığı yaşattı.  Muslera'nın üç kurtarış yaptığı penaltı atışlarını 3-2 kazanan Estudiantes, Copa Libertadores'te finale yükseldi.

SON PENALTININ ARDINDAN DANS ETTİ

Flamengo'nun son penaltısını kullanan Bruno Henrique'ye de gol izni vermeyen Muslera, kurtarışının ardından büyük sevinç yaşadı. Tecrübeli file bekçisi, kale önünde dans ederek tarihi zaferi kutladı. Muslera'nın performansı, Galatasaray'daki yıllarında yaptığı kritik kurtarışları da hatırlattı.

FİNALDE RAKİP PALMEIRAS

Fernando Muslera'nın yıldızlaştığı Estudiantes, Copa Libertadores finalinde Brezilya temsilcisi Palmeiras ile karşılaşacak. Dev final, 28 Kasım'da Uruguay'ın başkenti Montevideo'daki Centenario Stadı'nda oynanacak.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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