Salah alev alev yanıyor! 13 yıl sonra bir ilk

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UEFA Konferans Ligi'nde İskoçya temsilcisi Hearts'ı ağırlayan Trabzonspor'da Muhammed Salah, gol yollarındaki etkili performansını sürdürdü. Mısırlı yıldız, karşılaşmanın ilk yarısında kazandırdığı golle hem takımını öne geçirdi hem de dikkat çekici bir istatistiğe imza attı.