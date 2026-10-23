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Salah alev alev yanıyor! 13 yıl sonra bir ilk

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Salah alev alev yanıyor! 13 yıl sonra bir ilk
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Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, UEFA Konferans Ligi'nde Hearts karşısında da gol sevinci yaşadı. Karşılaşmanın 32. dakikasında penaltıdan fileleri havalandıran Salah, bordo-mavili formayla 10. golüne ulaştı. Mısırlı futbolcu, ayrıca Trabzonspor'un Avrupa kupalarında 2013 yılından bu yana penaltıdan gol atan ilk oyuncusu oldu.

  • Trabzonspor'un Hearts ile oynadığı UEFA Konferans Ligi maçında Muhammed Salah, 32. dakikada penaltıdan attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.
  • Salah, bu golle Trabzonspor forması altında 10. kez fileleri havalandırdı.
  • Trabzonspor, Avrupa kupalarında penaltıdan son golünü Ağustos 2013'te FK Kukesi karşısında Adrian Mierzejewski ile atmıştı; Salah 13 yıl sonra bu alanda gol atan ilk Trabzonsporlu oyuncu oldu.

UEFA Konferans Ligi'nde İskoçya temsilcisi Hearts'ı ağırlayan Trabzonspor'da Muhammed Salah, gol yollarındaki etkili performansını sürdürdü. Mısırlı yıldız, karşılaşmanın ilk yarısında kazandırdığı golle hem takımını öne geçirdi hem de dikkat çekici bir istatistiğe imza attı.

PENALTIDA HATA YAPMADI

Trabzonspor, Hearts karşısında mücadelenin 30. dakikasında penaltı kazandı. Topun başına geçen Muhammed Salah, 32. dakikada yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Mısırlı futbolcunun golüyle bordo-mavililer, rakibi karşısında 1-0 öne geçti. Salah, bu golle birlikte Trabzonspor forması altında 10. kez fileleri havalandırdı.

2013 YILINDAN SONRA BİR İLK

Muhammed Salah, Hearts karşısında attığı penaltı golüyle Trabzonspor'un Avrupa kupalarındaki 13 yıllık hasretine de son verdi. Bordo-mavili takımda Avrupa kupalarında penaltıdan son golü, Ağustos 2013'te FK Kukesi karşısında Adrian Mierzejewski kaydetmişti. Salah, Polonyalı futbolcunun ardından Avrupa kupalarında penaltı golü atan ilk Trabzonsporlu oyuncu oldu.

Kaynak: Haberler.com
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