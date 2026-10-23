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Son yaşananlardan sonra Sarıgül'ün o meşhur videosu dolaşıma girdi

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Son yaşananlardan sonra Sarıgül'ün o meşhur videosu dolaşıma girdi Haber Videosunu İzle
Son yaşananlardan sonra Sarıgül'ün o meşhur videosu dolaşıma girdi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü kara para soruşturmasında Mustafa Sarıgül'ün çocukları Ömer ve Emir Sarıgül, eski eşi Aylin Kotil ile gazeteci Murat Ağırel'in de aralarında bulunduğu 16 kişi tutuklandı. Olayın yankıları sürerken Sarıgül'ün o meşhur videosu yeniden gündeme geldi.

Alman vatandaşı K.P. ve M.B.’nin ihbarı üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan dev kara para aklama soruşturmasında kaynağı belirsiz yüz milyonlarca euroluk işlemler, sahte sözleşmeler ve tehdit iddialarının odağındaki soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen 16 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

1 MİLYAR EUROLUK FON VE TEHDİT İDDİALARI

Soruşturma dosyasından sızan detaylara göre müştekiler K.P. ve M.B., kurulan şirketler aracılığıyla 80 milyon euroluk sözleşme tanzim edildiğini ve 100 milyon euroluk havale işlemi yapıldığını öne sürdü. Kamu gücü ve nüfuz kullanılarak 1 milyar euro tutarındaki bir fonun kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiği, ayrıca 1,5 milyon euro değerinde tekne satışı gerçekleştirildiği iddialar arasında yer aldı. Bilgi ve belgeleri gazeteci Murat Ağırel’e ilettikten sonra ilgili odaklardan tehdit aldıklarını belirten müştekilerin beyanları üzerine operasyonun boyutu genişletildi.

KİLİT İSİMLER CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında karar verildi. Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün oğulları Ömer Sarıgül ve Emir Sarıgül, eski eşi Aylin Kotil ve gazeteci Murat Ağırel’in de aralarında bulunduğu 16 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜLER İÇİN YENİDEN İNCELEME TALİMATI

Öte yandan, Mustafa Sarıgül ve korumasına ait olduğu iddiasıyla gündeme gelen ve sahte rapor pazarlığına konu olan görüntülere ilişkin de adli süreç derinleşti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu videoların günümüz teknolojik imkânlarıyla yeniden incelenmesi ve teknik tespiti amacıyla Ulusal Kriminal Büro’ya resmi talimat yazısı yazdı.

O MEŞHUR VİDEO YENİDEN GÜNDEMDE

Soruşturma gündemdeki sıcaklığını korurken, Mustafa Sarıgül’ün geçmişte kaydedilen ve sosyal medyada yeniden dolaşıma giren bir videosu dikkat çekti. Videoda bir vatandaşın "Çalamayan var mı?" sorusuyla karşılaşan Sarıgül'ün, kısa bir duraksamanın ardından "Çalanların ve tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyenleri... Allah bizi hasetlerden, fesatlardan ve münafıkların şerrinden korusun" yanıtını verdiği görüldü.

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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıFerhat Demirel:

AHLAKSIZLIĞIN PARTİSİ OLMAZ....

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Haber YorumlarıHalis demir:

ben buna katılıyorumda yeni ve chp liler katılıyormu hırsız hırsızdır

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Haber YorumlarıMehmet İsmailoğlu:

eee şimdi ne olucak kendilerinde hırsız çıktı zaten bu ülkede en çok konuşun her haltı yiyor

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