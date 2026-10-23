Meteoroloji'den 3 ile sel uyarısı: İstanbul için saat verildi

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Trakya’da etkisini göstermeye başlayan sağanak, günün ilerleyen saatlerinde Marmara’nın kuzey ve batı kesimlerine yayılacak. Uzmanlar, özellikle cuma akşamı İstanbul’da yağışa karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

TRAKYA’DA 3 İLE SEL VE SU BASKINI UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde bugün yerel olarak kuvvetli, gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Çanakkale’nin batı kesimlerinde de yer yer kuvvetli yağış görülebileceği belirtildi.

Bu illerde metrekareye 21 ila 50 kilogram yağış beklenirken, uyarıda sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. Vatandaşların özellikle dere yatakları, alçak kesimler ve ana yollar çevresinde tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

SAĞANAK AKŞAM İSTANBUL’A ULAŞACAK

MGM’nin son tahminlerine göre yağış önce Trakya’da etkili olacak, ardından Marmara’nın kuzey ve batısına geçecek. Gök gürültülü sağanağın öğleden sonra Marmara genelinde etkisini artırması, akşam saatlerinde de İstanbul’a ulaşması bekleniyor. Batı Karadeniz ve Kuzey Ege’de de sağanak geçişleri öngörülüyor.

CUMA VE CUMARTESİYE DİKKAT

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi ( Akom ), haftalık raporunda kentte cuma ve cumartesi günleri yağış geçişleri olacağını açıkladı. AKOM verilerine göre bugün İstanbul’da hava parçalı bulutlu ve aralıklı yağmurlu olacak. Sıcaklığın 14 ile 21 derece arasında seyretmesi, metrekareye 3 ila 10 kilogram yağış düşmesi bekleniyor.

Cumartesi günü çok bulutlu ve çisenti şeklinde yağışlı bir hava öngörülüyor. Sıcaklığın 14 ile 19 derece arasında olacağı günde metrekareye 1 ila 4 kilogram yağış düşmesi tahmin ediliyor.

HAFTA SONUNDAN İTİBAREN SICAKLIKLAR DÜŞECEK

AKOM’un tahminine göre pazar gününden itibaren İstanbul’da yağış beklenmiyor. Kuzeyli rüzgarların kuvvetlenmesiyle birlikte en yüksek sıcaklığın pazartesi 19, salı 18, çarşamba ise 17 dereceye gerilemesi öngörülüyor.

“CUMA AKŞAMINA DİKKAT EDELİM”

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Trakya’dan giriş yapan yağışın İstanbul’da cuma akşamı etkili olacağını ve yalnızca bir gece süreceğini belirtti. Şen, “Hafif bir yağış değil ama aşırı bir yağış da değil. O yüzden cuma akşamına dikkat edelim” dedi.

Gelecek hafta Antalya, Fethiye, Finike, Marmaris ve Bodrum hattında kuvvetli yağış ve sel riski bulunduğunu belirten Şen, kasımın ilk günlerinde İstanbul ve Marmara’yı da kapsayan batı bölgelerinde yeni bir yağış dalgası beklendiğini ifade etti. Şen, pastırma sıcaklarının ise kasımın ikinci haftasında görülebileceğini kaydetti.

BÜYÜKŞEHİRLERDE HAVA DURUMU

MGM tahminlerine göre yarın Ankara’da 19 derece sıcaklık ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. İzmir’de sıcaklığın 25, Antalya’da 27, Adana’da 30, Diyarbakır’da 24, Erzurum’da 15, Trabzon’da 21 derece olması öngörülüyor. Marmara’nın doğusu ile Batı Karadeniz kıyılarında yerel yağışların etkili olabileceği belirtildi.

Kaynak: ANKA