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Ercan Aksu Edirne İl Müftüsü olarak göreve başladı

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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle Karabük İl Müftüsü iken Edirne İl Müftüsü olarak atanan Ercan Aksu görevine başladı. Edirne Müftülük binasında yapılan program, Kırklareli İl Müftüsü Yusuf Eviş'in katılımıyla dua edilerek başladı. Ercan Aksu kimdir? Aslen Ordulu olup, 1970 yılında Sakarya ili Karasu ilçesi Taşlıgeçit köyünde doğdu. İlkokulu aynı köyde okuduktan sonra İstanbul Yeşil Camii Kur'an Kursu'nda hafızlığını ve 1989 yılında Sakarya İmam-Hatip Lisesini bitirdi. Mezun olduktan sonra Sakarya Merkez'de kısa bir süre müezzin-kayyım olarak çalıştı. 1989 yılında El-Ezher Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne başladı ve bu okuldan da 1993 yılında mezun oldu. 1994 yılında Sakarya-Karasu'da imam-hatip olarak göreve başladı. Aynı yıl Aralık ayında askere gitti. İzmit-Gölcük'te kısa dönem olarak askerliğini tamamlayıp 1996 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı İstanbul Haseki Eğitim Merkezinde ihtisasa başladı. 1998 yılında kursu başarı ile tamamlayarak Bursa-Karacabey İlçe Müftülüğüne vaiz olarak atandı. 1998 yılında görevde yükselme sınavına girerek müftülük müktesebini aldı. Ardından; Burdur ili Altınyayla ilçesine müftü olarak naklen atandı. Burada 4 yıl süre görev yaptıktan sonra Almanya'ya din görevlisi olarak gitti. 2007 yılında buradaki görevini tamamlayarak yurda döndü. Temmuz ayında Artvin İl Müftü Yardımcısı olarak göreve başladı. İstanbul Ümraniye İlçe Müftülükleri görevinde bulunduktan sonra Gümüşhane, Aydın İl Müftüsü olarak görev yaptı. Evli ve 3 çocuk babası olup, iyi derecede Arapça ve orta derecede Almanca bilmektedir.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle Karabük İl Müftüsü iken Edirne İl Müftüsü olarak atanan Ercan Aksu görevine başladı.

Edirne İl Müftüsü olarak atanan Ercan Aksu görevine başladı. Edirne Müftülük binasında yapılan program, Kırklareli İl Müftüsü Yusuf Eviş'in katılımıyla dua edilerek başladı.

Ercan Aksu kimdir?

Aslen Ordulu olup, 1970 yılında Sakarya ili Karasu ilçesi Taşlıgeçit köyünde doğdu. İlkokulu aynı köyde okuduktan sonra İstanbul Yeşil Camii Kur'an Kursu'nda hafızlığını ve 1989 yılında Sakarya İmam-Hatip Lisesini bitirdi. Mezun olduktan sonra Sakarya Merkez'de kısa bir süre müezzin-kayyım olarak çalıştı. 1989 yılında El-Ezher Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne başladı ve bu okuldan da 1993 yılında mezun oldu. 1994 yılında Sakarya-Karasu'da imam-hatip olarak göreve başladı. Aynı yıl Aralık ayında askere gitti. İzmit-Gölcük'te kısa dönem olarak askerliğini tamamlayıp 1996 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı İstanbul Haseki Eğitim Merkezinde ihtisasa başladı. 1998 yılında kursu başarı ile tamamlayarak Bursa-Karacabey İlçe Müftülüğüne vaiz olarak atandı. 1998 yılında görevde yükselme sınavına girerek müftülük müktesebini aldı. Ardından; Burdur ili Altınyayla ilçesine müftü olarak naklen atandı. Burada 4 yıl süre görev yaptıktan sonra Almanya'ya din görevlisi olarak gitti. 2007 yılında buradaki görevini tamamlayarak yurda döndü. Temmuz ayında Artvin İl Müftü Yardımcısı olarak göreve başladı. İstanbul Ümraniye İlçe Müftülükleri görevinde bulunduktan sonra Gümüşhane, Aydın İl Müftüsü olarak görev yaptı.

Evli ve 3 çocuk babası olup, iyi derecede Arapça ve orta derecede Almanca bilmektedir. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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