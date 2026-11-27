Tanışma teklifini reddeden genç kıza hayatının şokunu yaşattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kazakistan'da bir kafede tanışma teklifleri reddedilen 6 erkekten biri, genç kadınlara hakaret ederek cam bardak fırlattı. Saldırıda ağzından yaralanan ve dişi kırılan genç kadının yarasına dikiş atıldı.
Kazakistan'da bir kafede oturan 3 genç kadın, yanlarına gelen 6 erkeğin tanışma teklifini geri çevirdi. Bunun üzerine erkeklerden biri, kadınlara hakaretler savurarak cam bardak fırlattı.
DİŞİ KIRILDI, AĞZINA DİKİŞ ATILDI
Cam parçaları nedeniyle ağzından yaralanan ve dişi kırılan genç kadının yarasına dikiş atıldı. Saldırgan ise polis ekipleri olay yerine gelmeden kaçtı.
Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi