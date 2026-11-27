Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin cinayet soruşturmasında, şüphelilerin ifadeleri ile tanık beyanı arasında çelişki ortaya çıktı. Tanık E.D., birbirini tanımadığını söyleyen 2 şüpheliyi fotoğraftan teşhis ederek aynı kafede gördüğünü söyledi.

Mustafa Türkay Sonel

"ZEINAL ABAKAROV'U TANIMIYORUM"

Munzur Üniversitesi 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin cinayet soruşturmasını Tunceli ve Erzurum cumhuriyet başsavcılıkları yürütüyor. Soruşturma kapsamında 14 Nisan'da ilk operasyon düzenlendi. Operasyonda dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel ile Doku'nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov'un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 12'si tutuklandı. Mustafa Türkay Sonel, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklananlar arasında yer aldı.

Firari Umut Altaş (solda), Mustafa Türkay Sonal (sağda)

Jandarmada Mustafa Türkay Sonel'e, Abakarov'u tanıyıp tanımadığı ve onunla görüşüp görüşmediği soruldu. Sonel, "Zeinal Abakarov'u tanımıyorum" yanıtını verdi. Abakarov da jandarmadaki ifadesinde Sonel'i tanımadığını söyledi. Tutuklu eski Vali Tuncay Sonel de daha önce savcılıktaki ifadesinde oğlunun Abakarov'u tanımadığını savunmuştu.

TANIK, SONEL'İ FOTOĞRAFTAN TEŞHİS ETTİ

Doku'nun arkadaşı E.D.'nin Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığında tanık sıfatıyla verdiği ifade ortaya çıktı. E.D., kendisine gösterilen fotoğraftan Mustafa Türkay Sonel'i teşhis etti. Tanık, Sonel'in Abakarov ile birlikte çalıştıkları F... adlı kafeye geldiğini anlattı.

Zeinal Abakarov

E.D., ifadesinde şunları söyledi: "Orada köşede bir koltuk vardı, sürekli orada otururdu. Zeinal Abakarov neşeli bir insandı. Mustafa Türkay Sonel ile de F... kafedeyken konuştukları olmuştur."

YER ALTI GÖRÜNTÜLEME CİHAZLARIYLA ARANIYOR

Gülistan Doku'yu bulmak için Adalet Bakanlığının talebi ve İçişleri Bakanlığının talimatıyla 30 kişilik özel bir ekip oluşturuldu. Tunceli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) personelinden oluşan ekip, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu'nun koordinasyonu ve katılımıyla çalışıyor.

Baz istasyonu verileri ve şüpheli görülen noktalar dikkate alınarak belirlenen alanlar yer altı görüntüleme cihazlarıyla taranıyor. Yaklaşık 150 kilometrelik alanda yürütülen çalışmalarda Doku'ya henüz ulaşılamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı