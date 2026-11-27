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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "fuhuş", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etme" ile "uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltı süresi uzatılan 14 şüpheli ile sonradan gözaltına alınan bir şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen 15 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine götürüldü.

CANSU TAŞKIN TUTUKLANDI

Savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen Cansu Taşkın, Saghar Shojaei ve Muammer Kapucuoğlu hakkında tutuklama kararı verildi. Adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edilen 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YILMAZ ERDOĞAN İLE GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Tutuklanan isimler arasında yer alan model Cansu Taşkın, geçmişte oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan ile yaşadığı öne sürülen ilişkiyle magazin dünyasında adından söz ettirmişti. İki isim uzun süre ilişki iddiaları karşısında sessizliğini korurken, Taşkın'ın kardeşi Elif Vurgun'un sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler çok konuşulmuştu. Taşkın'ın ilişki iddialarını doğrulayan açıklamalarıyla eş zamanlı olarak yayımlanan görüntüler, ikilinin özel hayatına ilişkin tartışmaları da beraberinde getirmişti.

HABERSİZ ÇEKİLDİĞİ ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

Cansu Taşkın ve kardeşi Elif Vurgun'un, Yılmaz Erdoğan'a ait çiftlik evine misafir olarak gittikleri ve burada hatıra amacıyla fotoğraf çektirdikleri belirtilmişti. Ancak sosyal medyada yayımlanan yakınlaşma görüntülerinin Erdoğan'dan habersiz kaydedildiği öne sürülmüştü. İddiaya göre Elif Vurgun, telefonla konuşuyormuş gibi yaparak Erdoğan ile Taşkın'ın yakınlaşma anlarını cep telefonu kamerasıyla kaydetmişti.

Yılmaz Erdoğan, Cansu Taşkın ve kardeşi ile aynı karede...

ARAMALARINA VE MESAJLARINA YANIT VERMEYİNCE...

Taşkın ile Erdoğan arasındaki birkaç günlük yakınlaşmanın bir ilişkiye dönüşmediği, Erdoğan'ın ilerleyen süreçte Taşkın'ın aramalarına ve mesajlarına yanıt vermediği iddia edilmişti. Bunun üzerine Taşkın'ın, şubat ayında Erdoğan ile ilişki yaşadığına yönelik iddiaları basına servis ettirdiği öne sürülmüştü. Erdoğan cephesinden açıklama gelmemesinin ardından Taşkın ve kardeşi, birlikte çekilen fotoğraf ve videoları sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

AVUKATLARINA TALİMAT VERMİŞTİ

Özel görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasının ardından Yılmaz Erdoğan'ın, Cansu Taşkın ve kardeşi Elif Vurgun hakkında dava açılması için avukatlarına talimat verdiği belirtilmişti.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi

★ Okurların en beğendiği yorum Altay Bozkurt: YILMAZ dedeleri gibi duruyor yanlarında :)))) Tüm yorumlar (12)

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