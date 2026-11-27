Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı Junior Olaitan ve Orkun Kökçü'nün golleriyle 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, aldığı galibiyetle ilk 8 yarışındaki iddiasını sürdürerek haftayı 7. sırada tamamladı. Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan karşılaşmada yaşanan tribün olayları ise uluslararası basında geniş yer buldu.

İSRAİL BASINI BEŞİKTAŞ TARAFTARINI HEDEF ALDI

Karşılaşmanın ardından İsrail basınında yer alan haberlerde, Beşiktaşlı taraftarların tribünlerde açtığı pankartlar ve Filistin'e verdiği destek hedef alındı. İsrail merkezli Ynet, karşılaşmaya ilişkin haberinde şu ifadeleri kullandı:

"Çekişmeli ve büyük bir karmaşanın yaşandığı maçın ardından Beşiktaş, Hapoel Beer Sheva'yı mağlup etti. Son yıllarda bir İsrail takımının oynadığı en gergin maçlardan biri, Hapoel Beer Sheva'nın Beşiktaş'a 2-1 yenilmesiyle sonuçlandı. Türk takımı, Gürcistan'ın Batumi kentinde yaklaşık 16 bin taraftarın önünde maça ev sahipliği yaptı ve taraftarlar, İsrail karşıtı pankartlar da dahil olmak üzere düşmanca bir atmosfer yarattı."

"TÜRK SEYİRCİ İSRAİL'E DÜŞMAN"

İsrail'in i24NEWS televizyonu ise Türk taraftarların Filistin halkıyla dayanışmasını "provokasyon" olarak yansıttı. Beşiktaşlı bir futbolseverin "Filistin'i destekliyoruz" açıklamasını ekranlarına taşıyan kanal, "Türk seyirci İsrail'e düşman" değerlendirmesinde bulundu.

FİLİSTİN BAYRAKLARINI DA HEDEF ALDILAR

İsrail basınındaki bir diğer değerlendirmede ise tribünlerde yaşanan gerginlik nedeniyle zorlu bir akşamın geride kaldığı belirtildi. İlk yarıda Filistin bayrakları açan Beşiktaş taraftarları ile güvenlik güçleri arasında yaşanan olaylar nedeniyle karşılaşmanın yaklaşık 45 dakika durdurulduğu aktarıldı.

ALMAN BASINI DA YAŞANANLARI MANŞETLERİNE TAŞIDI

Alman spor basınında ise Batum'da yaşanan güvenlik krizi ön plana çıkarıldı. Beşiktaş taraftarları ile Gürcistan güvenlik güçleri arasında yaşanan gerginliğin ardından karşılaşmanın 26. dakikada durdurulduğu, hakemlerin ve futbolcuların soyunma odasına gitmek zorunda kaldığı belirtildi.

UEFA SORUMLULUK KABUL ETMEDİ

Yaşanan olayların ardından açıklama yapan UEFA, karşılaşmanın İstanbul yerine Batum'da oynanmasına ilişkin kararın Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kendilerine bildirildiğini belirtti. UEFA, stadyumdaki güvenlik önlemlerinden ve polisin müdahalesinden sorumlu olmadığını savunarak şu ifadeleri kullandı:

"Sezon boyunca oynanan diğer tüm karşılaşmalarda olduğu gibi bu akşam da UEFA, maçın organizatörü değildi. Dolayısıyla stadyumdaki güvenlik konularından sorumlu değildi ve bu konularda herhangi bir yetkisi bulunmuyordu. Stadyumdaki tüm müdahalelere, yetkili yerel makamlar tarafından kendi sorumlulukları ve yetki alanları kapsamında karar verildi ve bu müdahaleler yine söz konusu makamlar tarafından gerçekleştirildi."

UEFA ayrıca gerginliğin, Beşiktaş taraftarlarının kendi aralarında çıktığını öne sürdüğü kavgaya Gürcistan polisinin müdahale etmesinin ardından başladığını savundu.

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