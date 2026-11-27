Bu çocuklara ne oluyor! Cami duvarına yazdıkları 15 yaşındaki genci gözaltına aldırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir caminin duvarına bomba tehdidi içeren ifadeler yazılması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekiplerin inceleme yaptığı sırada camiye gelen 15 yaşındaki Ş.M., yazıyı şaka amacıyla kendisinin yazdığını itiraf etti. Gözaltına alınan çocuk, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Efeler ilçesindeki Tekstil Fabrikası Camisi'nin içerisinde bulunan ayakkabılığın üzerindeki duvara bomba tehdidi içeren ifadeler yazıldı. Yazıyı fark eden cami görevlileri, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine camiye gelen ekipler, yazıyı yazan kişinin belirlenmesi için çalışma başlattı.
BİSİKLETLE GELİP POLİSİN ÇALIŞMASINI İZLEDİ
Polis ekiplerinin camide inceleme yaptığı sırada bisikletli iki çocuk olay yerine geldi. Bir süre ekiplerin çalışmalarını izleyen çocuklardan 15 yaşındaki Ş.M., duvardaki yazıyı şaka amacıyla kendisinin yazdığını söyledi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Ş.M., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.