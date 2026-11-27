Geleneksel hisse senedi piyasaları belirli saatlerde açıkken kripto piyasaları günün her saati işlem görüyor. Tokenize hisseler bu iki yapı arasında köprü kurarak, desteklenen hisselerin borsa saatleri dışında da alınıp satılabilmesini sağlıyor.

Bitget'in açıkladığı verilere göre platformdaki tokenize hisse ürünleri rToken'ların günlük spot işlem hacmi, ABD borsalarının kapalı olduğu 21 Kasım Cumartesi günü 200 milyon doları aşarak Haziran'daki lansmandan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Bu dönemde toplam hacim yaklaşık 6,4 milyar dolara çıktı. Bunun 3,3 milyar dolardan fazlası, yani yaklaşık yüzde 52'si, ABD borsalarının normal işlem saatleri dışında gerçekleşti.

Rekor günündeki hacmin yaklaşık yüzde 25'ini, Nvidia'nın üçüncü çeyrek sonuçlarının ardından tokenize Nvidia hissesi rNVDA oluşturdu. Hacmin yaklaşık yüzde 38'i ise kurumsal hesaplardan geldi.

Bitget CEO'su Gracy Chen, "Tek günde 200 milyon doları aşmak, ABD hisselerine geleneksel piyasa saatleri dışında erişime yönelik artan talebi yansıtıyor" dedi.

Ancak işlem saatlerinin uzaması, tokenize hisse fiyatının dayanak hisseyi her zaman birebir yansıttığı anlamına gelmiyor. Özellikle borsaların kapalı olduğu saatlerde likidite azalabiliyor, fiyat farkları ve oynaklık artabiliyor.

Yapay zekâ ajanları işlem sürecine giriyor

Dönüşümün bir diğer boyutu yapay zekâ destekli işlem sistemleri. Yapay zekâ ajanları piyasa verilerini takip etme, araştırma yapma ve önceden belirlenen kurallarla işlem gerçekleştirme gibi işlevlerde giderek daha fazla kullanılıyor.

Bitget'in Agentic Account altyapısı bu alandaki örneklerden biri. Şirketin açıklamasına göre sistem, kullanıcıların tercih ettikleri yapay zekâ ajanını ayrı bir alt hesaba bağlamasına imkân tanıyor. Kullanıcılar bu hesaba yalnızca ajanın kullanmasını istedikleri tutarı aktarıyor; para çekme ve ana hesaptan transfer yetkileri kendilerinde kalıyor. Şirketin verilerine göre altyapının API çağrı sayısı Kasım ortası itibarıyla 100 milyonu aştı. Ancak kullanım rakamları, bu sistemlerin performansı ya da kullanıcı getirileri hakkında tek başına bilgi vermiyor.

Otomasyon, riskleri ortadan kaldırmıyor

Yapay zekâ ajanlarının işlem yapması; API erişimlerinin korunması, işlem limitlerinin belirlenmesi ve hatalı komutların önlenmesi gibi konuları kritik hale getiriyor. Yanlış veri yorumlama ya da beklenmedik piyasa koşulları, otomatik sistemlerde istenmeyen kayıplara yol açabiliyor.

Tokenize hisselerde ise token sahibi olmak, ilgili şirketin doğrudan hissedarı olmak ya da geleneksel yatırımcıyla aynı haklara sahip olmak anlamına gelmiyor. Hakların kapsamı ürünün hukuki yapısına ve geçerli düzenlemelere göre değişiyor.

*Bu içerik genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi