ŞİŞLİ'de iki çalışan arasında geçen "Ayarı elleme, 'bozuk' de" diyaloğunun ardından müşteriye '4 lastik değişmeli' denilmesiyle gündeme gelen otomotiv servisi, Şişli Belediyesi ekipleri tarafından mühürlendi.

Şişli'de faaliyet gösteren bir otomotiv servisinde 9 Kasım'da meydana gelen olayda, iddiaya göre otomobilinin bir lastiğinde sorun yaşadığını söyleyen Furkan Ünal'a 4 lastiğinin de değiştirilmesi gerektiği söylendi. Serviste işlem yaptıran Furkan Ünal, yapılmayan işlemlerin yapılmış gibi gösterilmeye çalışıldığını öne sürerek araç kamerası kayıtlarını sanal medyadan paylaştı. Görüntülerde araç içerisinde bir ustanın diğerine "Ayarı elleme, 'bozuk' de" dediğinin duyulması ve Ünal'ın şikayeti üzerine harekete geçen İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, otomotiv servisinde denetim yaptı. Denetim sırasında 'fiyat etiketi ve hizmet fiyat listelerinin bulunmaması', 'servis fişi düzenlenmemesi', 'garanti belgesinin tüketiciye teslim edilmemesi' ve 'tüketicinin arızalı olmayan ürünleri üzerinden işlem yapılmasına ilişkin mevzuata aykırılıklar tespit edildi. Aykırılıklar tutanak altına alınarak işletme hakkında idari yaptırım uygulandı. Suç duyurusu üzerine, gözaltına alınan iş yeri sorumlusu E.S. (34) ile çalışanlar H.T. (37) ve K.Ö. (20) çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

OTOMOTİV SERVİSİ MÜHÜRLENDİ

Şişli Belediyesi ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, mevzuata aykırılıklar tespit edildi. İncelemelerde, işletmenin bulunduğu taşınmazın imar planında konut alanında kaldığı ve oto lastik servis faaliyetinin imar planı hükümlerine uygun olmadığı belirlendi. Yapılan değerlendirmelerin ardından iş yerinin 29 Mart 2012 tarihli İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı iptal edildi. Belediye ekiplerince mühürlenen iş yeri, faaliyetten men edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı