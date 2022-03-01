Yeni yaşını kutlayan Dilan Çiçek Deniz, mini elbiseli pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuluyor

Rol aldığı dizilerdeki başarısının yanı sıra son günlerdeki imajıyla da çok konuşulan Dilan Çiçek Deniz, 27. yaşını evlilik teklifi aldığı sevgilisiyle kutladı. Sevgilisinin Paris'te düzenlediği sürpriz partiyle büyük bir mutluluk yaşayan Deniz, fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı.

POZLARINA BEĞENİ YAĞIYOR

Siyah süper mini elbisesi ile doğum günü için özel hazırlanan odada pozlar veren Deniz, 4,8 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından yaptığı paylaşımına "Bir tanemden sürpriz doğum günü partisi" notunu yazdı. 27 yaşına giren oyuncunun paylaşımı kısa sürede 188 binden fazla beğeni aldı.

"HAYATIMIN IŞIĞI, BELİMİN ATEŞİ"

İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile evlilik kararı aldığı Dilan Çiçek Deniz ile Instagram'dan fotoğraflarını paylaşarak "İki ruh basit kazayla birbirini bulmaz derler. Hayatımın ışığı, belimin ateşi, günahım, ruhum. En mutlu doğum günleri senin olsun her şeyimsin" ifadelerini kullandı.