Yatsı namazı nasıl kılınır? Yatsı namazı kaç rekat? Detaylı yatsı namazı kılınışı, namaz kaçta okunuyor, saati kaç? Toplam 5 vakit namazdan gün içerisinde en son kılınanı yatsı namazıdır. Yatsı namazı akşam namazından ortalama 1.30 saat sonra kılınan bir farz namazdır. Yatsı namazının kılınışı ve kaç rekat olduğu çok merak ediliyor. Peki yatsı namazı nasıl kılınır, yatsı namazı kaç rekattır tüm detaylar haberimizde...

Yatsı namazı 5 vakit farz namazdan birisidir. Vitir vaciple birlikte toplam 13 rekattır. Peki yatsı namazı nasıl kılınır, yatsı namazı toplam kaç rekattır, namaz kaçta okunuyor, saat kaçta okunur, yatsı namazı kılını nasıl yapılır?

YATSI NAMAZI NEDİR?

Yatsı namazı, yatsı ezanı okunduktan sonra yatsı vaktinde kılınan namazdır. 5 vakit farz namazdan birisidir. Yatsı namazı, Vitir namazı hariç toplam 10 rek'âttır. 4 Rek'ât ilk sünnet, 4 Rek'ât farz, 2 Rek'ât son sünnet. Namazdan sonra vacip olan 3 rekat vitir namazı da kılınır.

YATSI NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Yatsı namazı, Vitir vacip namazı dışında 10 rekattan oluşmaktadır. 4 rekat ilk sünneti, 4 rekat farzı ve 2 rekat ise son sünneti olmak üzere yatsı namazı toplamda 10 rekattır. Fakat yatsı namazından sonra 3 rekat Vitir Vacip namazı da kılınır. Haliyle Vitir namazını da ilave edersek yatsı namazı toplamda 13 rekat olmuş olur.

Kısacası Vitir Vacip namazı ile birlikte yatsı namazı toplamda 13 rekattır. Rekatlar ve isimleri sırasıyla şu şekilde:

4 rekat yatsı namazının ilk sünneti

4 rekat yatsı namazının farzı

2 rekat yatsı namazının son sünneti

3 rekat Vitir Vacip namazı

YATSI NAMAZI NASIL KILINIR?

Yatsı namazı, Vitir Vacip namazı ile birlikte toplamda 13 rekattır. Şimdi sırasıyla detaylı olarak yatsı namazı nasıl kılınır onun kılınışı sizlere yazalım.

SIRASIYLA YATSI NAMAZI 4 REKAT İLK SÜNNETİ KILINIŞI

1. Rekat:

- "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü yatsı namazının ilk sünnetini kılmaya. Uydum kabeye, döndüm kıbleye." diye niyet edilir.

- Niyetten sonra "Allahu Ekber" diye tekbir getirilir ve namaza başlanır.

- Namaza başladıktan sonra ilk olarak "Sübhaneke" duası okunur.

- Ardından "Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim." denilerek euzü besmele çekilir ve Fatiha Suresi okunur.

- Fatiha Suresinden sonra namaz sureleri (Zamm-ı Sure) okunur. Veya Kur'an-ı Kerim'den istediğiniz sure okuyabilirsiniz.

- Zammı Sure okuduktan sonra "Allahu Ekber" denilir ve rükuya gidilir.

- Rukuda 3 kere "Subhane Rabbiyel Azim" okunur.

- Ardından "Semi Allahulimen Hamide" diyerek rukudan doğrulur. Burada "Rabbena velekel Hamd." denilir.

- Sonrasında "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" okunur. Sonra "Allahu Ekber" diyerek oturma pozisyonuna gelinir. Ardından 2-3 saniye bekledikten sonra tekrardan "Allahu Ekber" diyerek 2. secdeye gidilir. Burada yine 3 defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" okunur.

- Akabinde "Allahu Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir. Böylelikle 2. rekata başlanılmış olur.

2. Rekat:

- Besmele çekilerek Fatiha Suresi okunur. 2. rekatta Subhaneke okunmasına gerek yoktur.

- Fatiha'dan sonra Zammı Sure okunur. Ardından "Allahu Ekber" denilerek ruküya gidilir.

- Rüku'da 3 defa "Subhane Rabbiyel Azim" okunur.

- Sonrasında "Semi Allahulimen Hamide" denilerek ayağa doğrulur. Burada "Rabbena velekel Hamd" denilir ve sonrasında "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir.

- Yine 2 secde yapılır ve her secdede 3'er kere "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" okunur.

- 2 rekat bittiği için sonrasında oturma haline gelinir. Burada "Ettehıyyatü-Allahümme Salli ve Allahümme Barik" okunur. Ka'de-i ahîre oturuşu olarak adlandırılan bu oturuşta Tahiyyat-Salli-Barik duaları okunur. Öğlen namazının ilk sünnetindeki 1. oturuşunda sadece Tahiyyat duası okunmaktadır. Fakat ikindi ve yatsıda Salli ve Barik de okunur. Dualar bitince "Allahu Ekber" denilir ve ayağa kalkılır. Yani 3. rekata kalkılır.

3. Rekat:

- "Subhaneke" duasıyla 3. rekata başlanır. Ardından Besmele çekilir.

- Sonrasında Fatiha Suresi okunur ve ardından Zammı Sure okunur ve rükuya gidilir.

- Rüku'da 3 kere "Subhane Rabbiyel Azim" okunur.

- Ardından "Semi Allahulimen Hamide" diyerek rukudan doğrulur. Burada "Rabbena velekel Hamd." denilir.

- Sonrasında "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Yine 2 secde yapılır ve her secdede 3'er kere "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" okunur.

- Akabinde "Allahu Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir. Böylelikle 4. rekata başlanılmış olur.

4. Rekat:

- Besmele çekilerek Fatiha Suresi okunur. 2. rekatta Subhaneke okunmasına gerek yoktur.

- Fatiha'dan sonra Zammı Sure okunur. Ardından "Allahu Ekber" denilerek ruküya gidilir.

- Rüku'da 3 defa "Subhane Rabbiyel Azim" okunur.

- Sonrasında "Semi Allahulimen Hamide" denilerek ayağa doğrulur. Burada "Rabbena velekel Hamd" denilir ve sonrasında "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir.

- Yine 2 secde yapılır ve her secdede 3'er kere "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" okunur.

- 4 rekat bittiği için sonrasında oturma haline gelinir. Burada Ettehıyyatü - Allahümme Salli - Allahümme Barik ve Rabbena duaları okunur.

- Akabinde "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" diyerek önce sağa sonra sola selam veririz ve namazı bitirmiş oluruz.

- Allah kabul eylesin...

SIRASIYLA YATSI NAMAZI 4 REKAT FARZ KILINIŞI

1. Rekat:

- "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü yatsı namazının farzını kılmaya. Uydum kabeye, döndüm kıbleye." diye niyet edilir.

- Niyetten sonra "Allahu Ekber" diye tekbir getirilir ve namaza başlanır.

- Namaza başladıktan sonra ilk olarak "Sübhaneke" duası okunur.

- Ardından "Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim." denilerek euzü besmele çekilir ve Fatiha Suresi okunur.

- Fatiha Suresinden sonra namaz sureleri (Zamm-ı Sure) okunur. Veya Kur'an-ı Kerim'den istediğiniz sure okuyabilirsiniz.

- Zammı Sure okuduktan sonra "Allahu Ekber" denilir ve rükuya gidilir.

- Rukuda 3 kere "Subhane Rabbiyel Azim" okunur.

- Ardından "Semi Allahulimen Hamide" diyerek rukudan doğrulur. Burada "Rabbena velekel Hamd." denilir.

- Sonrasında "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" okunur. Sonra "Allahu Ekber" diyerek oturma pozisyonuna gelinir. Ardından 2-3 saniye bekledikten sonra tekrardan "Allahu Ekber" diyerek 2. secdeye gidilir. Burada yine 3 defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" okunur.

- Akabinde "Allahu Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir. Böylelikle 2. rekata başlanılmış olur.

2. Rekat:

- Besmele çekilerek Fatiha Suresi okunur. 2. rekatta Subhaneke okunmaz.

- Fatiha'dan sonra Zammı Sure okunur. Ardından "Allahu Ekber" denilerek ruküya gidilir.

- Rüku'da 3 defa "Subhane Rabbiyel Azim" okunur.

- Sonrasında "Semi Allahulimen Hamide" denilerek ayağa doğrulur. Burada "Rabbena velekel Hamd" denilir ve sonrasında "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir.

- Yine 2 secde yapılır ve her secdede 3'er kere "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" okunur.

- 2 rekat bittiği için sonrasında oturma haline gelinir. Farz namaz olduğu için burada "Ettehıyyatü" okunur. Ka'de-i ahîre oturuşu olarak adlandırılan bu oturuşta Ettehıyyatü okunur. Farz namazların 1. oturuşunda sadece Tahiyyat duası okunmaktadır. Tahiyyat duası bitince "Allahu Ekber" denilir ve ayağa kalkılır. Yani 3. rekata kalkılır.

3. Rekat:

- Besmele çekilir ve 3. rekata başlanır.

- Farz namazların 3. rekatında subhaneke okunmaz. Yani sübhaneke okunmadan Fatiha Suresi'ne besmele ile başlanır. Farz olduğu için Fatiha'dan sonra Zammı Sure de okunmaz. 3. ve 4. rekatlarda Zammı sure okunmadan sadece Fatiha suresi okunur. Ardından rükuya eğilinir.

- Rüku'da 3 kere "Subhane Rabbiyel Azim" okunur.

- Ardından "Semi Allahulimen Hamide" diyerek rukudan doğrulur. Burada "Rabbena velekel Hamd." denilir.

- Sonrasında "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Yine 2 secde yapılır ve her secdede 3'er kere "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" okunur.

- Akabinde "Allahu Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir. Böylelikle 4. rekata başlanılmış olur.

4. Rekat:

- Besmele çekilerek Fatiha Suresi okunur. Farz olduğu için Fatiha'dan sonra Zammı Sure okunmaz. 3. ve 4. rekatlarda Zammı sure okunmadan sadece Fatiha suresi okunur. Ardından rükuya eğilinir.

- Rüku'da 3 defa "Subhane Rabbiyel Azim" okunur.

- Sonrasında "Semi Allahulimen Hamide" denilerek ayağa doğrulur. Burada "Rabbena velekel Hamd" denilir ve sonrasında "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir.

- Yine 2 secde yapılır ve her secdede 3'er kere "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" okunur.

- 4 rekat bittiği için sonrasında oturma haline gelinir. Burada Ettehıyyatü - Allahümme Salli - Allahümme Barik ve Rabbena duaları okunur.

- Akabinde "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" diyerek önce sağa sonra sola selam veririz ve namazı bitirmiş oluruz.

- Allah kabul eylesin...

SIRASIYLA YATSI NAMAZI 2 REKATLIK SON SÜNNETİ KILINIŞI

1. Rekat:

- "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü yatsı namazının son sünnetini kılmaya. Uydum kabeye, döndüm kıbleye." diye niyet edilir.

- Niyetten sonra "Allahu Ekber" diye tekbir getirilir ve namaza başlanır.

- Namaza başladıktan sonra ilk olarak "Sübhaneke" duası okunur.

- Ardından "Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim." denilerek euzü besmele çekilir ve Fatiha Suresi okunur.

- Fatiha Suresinden sonra namaz sureleri (Zamm-ı Sure) okunur. Veya Kur'an-ı Kerim'den istediğiniz sure okuyabilirsiniz.

- Zammı Sure okuduktan sonra "Allahu Ekber" denilir ve rükuya gidilir.

- Rukuda 3 kere "Subhane Rabbiyel Azim" okunur.

- Ardından "Semi Allahulimen Hamide" diyerek rukudan doğrulur. Burada "Rabbena velekel Hamd." denilir.

- Sonrasında "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" okunur. Sonra "Allahu Ekber" diyerek oturma pozisyonuna gelinir. Ardından 2-3 saniye bekledikten sonra tekrardan "Allahu Ekber" diyerek 2. secdeye gidilir. Burada yine 3 defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" okunur.

- Akabinde "Allahu Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir. Böylelikle 2. rekata başlanılmış olur.

2. Rekat:

- Besmele çekilerek Fatiha Suresi okunur. 2. rekatta Subhaneke okunmaz.

- Fatiha'dan sonra Zammı Sure okunur. Ardından "Allahu Ekber" denilerek ruküya gidilir.

- Rüku'da 3 defa "Subhane Rabbiyel Azim" okunur.

- Sonrasında "Semi Allahulimen Hamide" denilerek ayağa doğrulur. Burada "Rabbena velekel Hamd" denilir ve sonrasında "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir.

- Yine 2 secde yapılır ve her secdede 3'er kere "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" okunur.

- 2 rekat bittiği için sonrasında oturma haline gelinir. Burada Ettehıyyatü - Allahümme Salli - Allahümme Barik ve Rabbena duaları okunur.

- Ardından 2 rekat bittiği için selam verilir. "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" diyerek önce sağa sonra sola selam veririz ve namazı bitirmiş oluruz.

- Allah kabul eylesin...

Böylelikle yatsı namazının 10 rekatını eda etmiş oluruz. Geriye 3 rekatlık Vitir Vacip namazı kalmış oluyor. Onun da kılınışını aşağıya yazalım. Allah kılacağınız yatsı namazlarını kabul eylesin. Amin...

SIRASIYLA 3 REKATLIK VİTİR VACİP NAMAZI KILINIŞI

1. Rekat:

- "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü vitir vacip namazını kılmaya. Uydum kabeye, döndüm kıbleye." diye niyet edilir.

- Niyetten sonra "Allahu Ekber" diye tekbir getirilir ve namaza başlanır.

- Namaza başladıktan sonra ilk olarak "Sübhaneke" duası okunur.

- Ardından "Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim." denilerek euzü besmele çekilir ve Fatiha Suresi okunur.

- Fatiha Suresinden sonra namaz sureleri (Zamm-ı Sure) okunur. Veya Kur'an-ı Kerim'den istediğiniz sure okuyabilirsiniz.

- Zammı Sure okuduktan sonra "Allahu Ekber" denilir ve rükuya gidilir.

- Rukuda 3 kere "Subhane Rabbiyel Azim" okunur.

- Ardından "Semi Allahulimen Hamide" diyerek rukudan doğrulur. Burada "Rabbena velekel Hamd." denilir.

- Sonrasında "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" okunur. Sonra "Allahu Ekber" diyerek oturma pozisyonuna gelinir. Ardından 2-3 saniye bekledikten sonra tekrardan "Allahu Ekber" diyerek 2. secdeye gidilir. Burada yine 3 defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" okunur.

- Akabinde "Allahu Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir. Böylelikle 2. rekata başlanılmış olur.

2. Rekat:

- Besmele çekilerek Fatiha Suresi okunur. 2. rekatta Subhaneke okunmaz.

- Fatiha'dan sonra Zammı Sure okunur. Ardından "Allahu Ekber" denilerek ruküya gidilir.

- Rüku'da 3 defa "Subhane Rabbiyel Azim" okunur.

- Sonrasında "Semi Allahulimen Hamide" denilerek ayağa doğrulur. Burada "Rabbena velekel Hamd" denilir ve sonrasında "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir.

- Yine 2 secde yapılır ve her secdede 3'er kere "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" okunur.

- 2 rekat bittiği için sonrasında oturma haline gelinir. Vitir vacip namazında ilk oturuşta sadece "Ettehıyyatü" duası okunur. Ka'de-i ahîre oturuşu olarak adlandırılan bu oturuşta Ettehıyyatü okunur. Tahiyyat duası bitince "Allahu Ekber" denilir ve ayağa kalkılır. Yani 3. rekata kalkılır.

3. Rekat:

- Besmele çekilir ve 3. rekata başlanır.

- Vitir vacip namazında Fatiha ve Zammı sure okuduktan sonra eller kulaklara kadar kaldırılarak tekbir alınır ve kunut duaları okunur. Yani öncelikle Fatiha Suresini okuyoruz. Ardından Zammı sure veya Kur'an-ı Kerim'den en az 3 ayet okuyoruz.

- Sonrasında rükuya gitmiyoruz. Burada çok şaşıranlar olabiliyor. Fatiha suresi ve namaz suresi okuduktan sonra ellerimizi kulaklara kadar kaldırıyoruz ve tekrardan "Allahu Ekber" diyerek tekbir alıyoruz.

- Tekbir aldıktan sonra Kunut 1 ve Kunut 2 dualarını okuyoruz. Ardından rükuya gidiyoruz.

- Rüku'da 3 kere "Subhane Rabbiyel Azim" okunur.

- Ardından "Semi Allahulimen Hamide" diyerek rukudan doğrulur. Burada "Rabbena velekel Hamd." denilir.

- Sonrasında "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Yine 2 secde yapılır ve her secdede 3'er kere "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" okunur.

- Sonrasında oturma haline gelinir. Vitir namazı 3 rekat olduğu için 3. rekat bittikten sonra oturacağız. Kade-i Ahire oturuşunda "Tahiyyat - Salli - Barik - Rabbena" dualarının hepsi okunur.

- Son olarak ilk önce sağa ve sonra sola olmak üzere "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" diyerek selam verilir ve namaz bitirilmiş olur.

Böylelikle 3 rekatlık Vitir Vacip namazını da kılmış oluruz. Namazdan sonra tesbihat çekilir ve yatsı namazı tamamen eda edilmiş olur. Allah kabul eylesin...

Ek olarak diyelim ki yatsı namazını cemaatle kılmak için camiye gittiniz. Son sünneti kıldıktan sonra dilerseniz vitir vacip namazını evde kılmak için camiden çıkabilirsiniz. Yani Vitir namazı ayrı olarak evde de kılınabilir.

VİTİR VACİP NAMAZI NASIL KILINIR? (DİYANET)

Vitir namazı, yatsı namazından sonra kılınan, Hanefîlere göre üç rekâtlı vacip bir namazdır. Vitir namazının her rekâtında Fâtiha ve ardından bir sûre ya da birkaç âyet okunur. İkinci rekâtın sonunda oturularak sadece tahiyyât duası okunur. Üçüncü rekâtta kıraat tamamlandıktan (Fâtiha ve ardından bir sûre ya da birkaç âyet okunduktan) sonra eller kulaklara kadar kaldırılarak tekbir alınır ve kunut duaları okunur. Vacib olan bu namaz yatsı namazı kılındıktan sonra sabah namazının vakti girinceye kadar herhangi bir zamanda kılınabilir. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), "Vitir namazını yatsı namazı ile tan yerinin ağarması arasında kılın" (Ebû Dâvûd, Vitir, 1; Tirmizî, Salât, 220; İbnü'l-Hümam, Feth, I, 426) buyurmuştur. Uyanabilecek olan kimsenin vitir namazını gecenin sonunda, yani imsak vaktinden bir müddet önce kılması daha faziletlidir (Müslim, Salâtü'l-müsafirîn 162; Tirmizî, Salât, 222). Ancak uyanamayacağına dair endişe taşıyan kimsenin, vitir namazını uyumadan önce kılması uygun olur. Vaktinde kılınamayan vitir namazının daha sonra kaza edilmesi vaciptir (İbnü'l-Hümâm, Feth, I, 426).

VİTİR NAMAZININ 3. REKATINDA TEKBİR ALMAYI UNUTAN KİMSE NE YAPMALIDIR?

Bir kimse kunut yapmayı unutur ve rükûdan sonra hatırlarsa, ondan kunut düşmüş olur. Bunun yerine namazın sonunda sehiv secdesi yaparak namazını tamamlar.

VİTİR NAMAZININ DELİLİ NEDİR? MEZHEPLER ARASINDA VİTİR NAMAZI HAKKINDA NEDEN FARKLILIKLAR VARDIR?

Vitir namazının dayanağı Hz. Peygamberin (s.a.s.) sözleri ve uygulamalarıdır. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Vitir, her Müslüman üzerine bir vazifedir." (Ebû Dâvûd, Vitir, 2; Nesâî, Kıyamu'l-leyl, 40) buyurmuş, gecenin son namazının, tek sayılı rekâtlarla (vitr) olmasını tavsiye ve teşvik etmiştir (Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 148).

Vitir namazının Hz. Peygamberin (s.a.s.) sünnetiyle sabit olduğu konusunda fıkhî mezhepler arasında ihtilaf olmamasına rağmen; hükmü, rekât sayısı, kılınma şekli ve kunût dualarıyla ilgili bazı görüş ayrılıkları vardır. Bu ayrılıkların temel sebebi, konuyla ilgili rivayetlerin farklı yorumlanmasından kaynaklanmaktadır. Hanefî mezhebine göre vitir namazı, Hz. Peygamber sürekli kıldığı ve zannî olmakla birlikte kesin ifadeler taşıyan bir delille emredildiği için "vacip" kabul edilmiştir (Kâsânî, Bedâî', I, 270; İbn Nüceym, el-Bahr, II, 40). Diğer mezheplere göre ise vitir, "sünnet" namazlardandır (İbn Kudâme, el-Muğnî, II, 591-595).

VİTİR NAMAZINDA KUNUT DUASINI OKUMAYI UNUTAN KİMSE NAMAZINI NASIL TAMAMLAR?

Sözlükte Allah'a ihlasla kulluk etmek, namaz ve duayı uzatmak, sükût etmek, dua etmek, ibadet kastıyla ayakta durmak gibi anlamlara gelen kunût, dinî bir terim olarak, namazda rükûdan önce veya sonra ayakta dua etmeyi ifade eder.

Vitir namazında kunût duasını okumak vaciptir. Bundan dolayı kunût duasının terki veya tehirinden dolayı sehiv secdesi yapmak gerekir (Haddâd, el-Cevhera, I, 92).

Vitir namazını kılmakta olan bir kimse, unutarak ya da yanılarak kunût duasını okumadan rükûya giderse, bu kimse namazına devam eder ve sonunda sehiv secdesi yapar. Ancak bu kişi, rükûdan kalktıktan sonra kunut duasını okursa, sonrasında tekrar rükû yapmadan secdeye gider ve yine namazın sonunda sehiv secdesi yapar (Kâsânî, Bedâî', I, 274; el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 141).

YATSI NAMAZI SAAT KAÇTA OKUNUYOR?

Yatsı namazı akşam namazından sonra ve sabah namazından önce kılınan bir farz namazdır. Yatsı ezanı ortalama olarak akşam namazından 1.30 saat sonra okumaktadır. Yatsı ezanının okunmasıyla birlikte yatsı namazı da eda edilebilmiş olur. Yatsı namazı, yatsı ezanının okunmasıyla birlikte imsak vaktine kadar kılınabilir. Yani imsak vakti girmesine kadar yatsı namazını kılabilirsiniz.

Yatsı namazı akşam namazından ortalama 1.30 saat sonra vs. okunduğu için akşam geç saatlerde okunabilir. Özellikle yaz aylarında yatsı ezanı okunma saati 22:30 - 23:00 arasına kadar ilerleyebiliyor.

Yatsı ezanı okunma saati ilden ile göre değişiyor. Diyanete göre yatsı namazı vaktini öğrenmek için "Namaz Vakitleri" sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

İL İL YATSI NAMAZI VAKİTLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

YATSI NAMAZI NE ZAMANA KADAR KILINABİLİR?

Yatsı namazının vakti, akşam namazının vakti çıktıktan sonra başlar, "imsak" vaktine (tan yerinin ağarmaya başlamasına) kadar devam eder (Tahâvî, Şerhu me'âni'l-âsâr, I, 159; Kâsânî, Bedâî', I, 124; Merğînânî, el-Hidâye, I, 258; Zeylaî, Tebyîn, I, 81). Yatsı namazı bu süre içinde herhangi bir vakitte kılınabilir. Bununla birlikte bazı âlimler, bütün farz namazlarda olduğu gibi yatsı namazını da vaktinin ilk diliminde kılmanın Hz. Peygamberin (s.a.s.) tavsiyesi gereğince daha faziletli olduğunu söylemişlerdir. Buna karşılık yine bazı rivayetlere dayanarak yatsı namazını gecenin biraz ilerleyen diliminde kılmanın daha uygun olduğunu söyleyen âlimler de vardır (İbn Kudâme, el-Muğnî, II, 28).

Şâfiî mezhebine göre yatsı namazının vakti batı ufkundaki kızıllığın kaybolmasıyla başlar, tan yerinin ağarmasına kadar devam eder. Ancak bu mezhebe göre yatsı namazının vakti kendi içinde "faziletli", "ihtiyârî", "cevâz" ve "özür" olmak üzere dörde ayrılır. Faziletli vakit, vaktin başında kılınmasıdır. İhtiyarî vakit, gecenin ilk üçte bir vaktidir. Bundan sonra fecre kadarki vakit ise cevaz vaktidir. Bu vakitte yatsı namazını kılmak caiz ise de mekruhtur. Özür vakti ise yatsının cem-i takdim ile kılınacağı akşam namazı vaktidir (Nevevî, el-Mecmû', III, 31).

İKİNDİ NAMAZININ SÜNNETİ İLE YATSI NAMAZININ İLK SÜNNETİNİN BİRİNCİ OTURUŞLARINA NİÇİN "SALLİ" VE "BARİK" VE ÜÇÜNCÜ REKATIN BAŞINDA "SÜBHANEKE" DUALARI OKUNUR?

Hanefilerde öğle ile Cuma namazlarının ilk sünnetleri hariç genel olarak nafile namazların her iki rekâtı müstakil bir namaz sayıldığı için, ilk oturuşlar da son oturuş konumunda olur. Bunun için ikindi ile yatsı namazlarının farzlarının öncesinde kılınan nafile namazların ilk oturuşlarında "Salli" ve "Bârik" duaları okunur. Aynı gerekçe ile ilk oturuştan kalktıktan sonra başlanacak rekâtta da "Sübhâneke" okunur (Bilmen, İlmihal, s. 141-142).