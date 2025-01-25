Konya'da çöken binadan saatler sonra bir güzel haber daha

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde dün akşam saat 20.00 sularında 3 katlı bina çöktü.

Olay yerine sevk edilen ekiplerin enkaz altındaki kişiler için arama kurtarma çalışmaları devam ederken, çalışmaların yaklaşık 7. saatinde sevindiren bir gelişme daha yaşandı.

BİR KİŞİ DAHA KURTARILDI

İki kişinin kurtarılmasının ardından çalışmalar neticesinde enkazdan bir kişi daha sağ olarak çıkarıldı. İçişleri Bakanlı Ali Yerlikaya, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada binada bulunan diğer iki kişiye de sağ salim ulaşmak için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

BÖLGEDE 962 PERSONEL GÖREV YAPIYOR

Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "AFAD, İtfaiye, Emniyet, Jandarma, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 112, UMKE, Kızılay, AKUT ve STK'larımızın üstün gayretleriyle biraz önce enkaz altından 3'cü kişiyi de sağ salim kurtardık. Arama kurtarma çalışmalarımız, büyük bir gayretle devam ediyor. Duamız, binada bulunan diğer 2 kişiyi de sağ salim ulaşmak. Şu an için olay bölgesinde toplam 962 personel, 216 araç görev yapmakta."

ENKAZDAN ÇIKAN 3 KİŞİNİN DE SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Konya Valiliği'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise çöken binanın enkazından kurtarılan kişilere ve sürdürülen çalışmalara ilişkin şu ifadelere yer verildi: "Enkaz altında kalan 5 kişiden 3'ü sağ salim kurtarıldı, hastaneye sevkleri sağlandı ve sağlık durumları iyi. Enkaz altında kalan 2 kişinin arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir."

BAKAN YERLİKAYA OLAY YERİNDE

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'ya gelerek yıkılan binada sürdürülen arama-kurtarma çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ardından basın açıklaması yapan Bakan Yerlikaya, yaptıkları incelemede binada 79 kişinin ikamet ettiğini, tek tek telefonla ulaşılmaları sonucu enkaz altında sadece 5 kişinin olduğu bilgisine ulaştıklarını söyledi. Enkaz altında olan 5 kişiden 3 kişinin sağ olarak kurtarıldığını belirten Yerlikaya, şunları söyledi:

"EKİPLERİMİZ CANLARA ULAŞMAYA ÇALIŞIYOR"

"İhbardan sonra 10 dakika içerisinde AFAD, Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz arama kurtarmayla ilgili Konya şehrimizde tüm ekiplerin her biri buraya geliyor. 10 dakika içerisinde bu çöken binanın enkazından arama kurtarma çalışmaları başladı. Yani devletin tüm kurum ve kuruluşları Büyükşehir, ilçe belediyelerimiz, civar vilayetlerden AFAD koordinasyonuna gelen 12 vilayetten gelen alanında uzman arama kurtarma ekiplerimiz enkazda, canlara ulaşmaya çalışıyor."

KOLON KESME İDDİASI

Bakan Yerlikaya, binanın alt katında açılan balıkçıya ait iş yerinin genişletilmesi için kolon kesildiği iddialarıyla ilgili de şunları söyledi: "Kriz merkezinde toplantı yaptık. Bu bina 1992 yılında inşaat ruhsatını almış, 1994 yılında iskanını almış. O günden bugüne hizmet veriyor. Dolayısıyla şimdi biz şu anda arama kurtarmaya odaklandık. Ama bir yandan Cumhuriyet Başsavcımız, az önce başsavcı vekilimizle görüştük. 4 savcımız geldiler. Onlar da bizim gibi olay yerine geldi. Buna sebebiyetin ne olduğu mutlaka ama mutlaka ortaya çıkarılacak ve sizlerle paylaşılacak. Ayrıca idari tahkikat da başlatıldı. O da bir yandan devam edecek. Benim şu anda arkadaşlarımla beraber yapmaya çalıştığım tek şey var. İçerideki canlara ulaşmak az önceki ambulansın sesi gibi ses duymak."

Tüm iddiaların üzerine gidileceğini belirten Yerlikaya, "Her türlü iddia mutlaka ama mutlaka üzerine gidilecek ve hakikat ortaya çıkacak. Bakın kusur, ihmal, ne varsa, bunların her biri mutlaka ve mutlaka dosyaya girecek ve gereği yapılacak." dedi. Bakan Yerlikaya, enkaz altından zaman zaman çıkan dumanlarla ilgili de "Burası sobalı bir bina. İtfaiye ekiplerimiz de gereken müdahaleyi yaptı." ifadelerini kullandı.

14 DAİRENİN 12'Sİ BOŞ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da sosyal medya hesabından çöken binada bulunan 14 daireden 12'sinin boş olduğuna dair bilgi aldıklarını paylaştı. Altay paylaşımında "Çöken binada arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Bina kentsel dönüşüm kapsamında değil, iskan ruhsatı olan bir bina. Bina ile ilgili resmi kurumlara yapılan bir şikayet veya başvuru yok. Görgü tanıklarının ifadesi ve tespitlerimize göre 14 dairenin 12'sinin boş olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.