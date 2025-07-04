İzmir'deki yangınlar 3 noktada sürüyor! Alevlerin sardığı ilçeyi böyle terk ettiler

İzmir'deki yangınlar 3 noktada sürüyor! Alevlerin sardığı ilçeyi böyle terk ettiler
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İzmir'deki yangınlar 3 noktada sürüyor! Alevlerin sardığı ilçeyi böyle terk ettiler
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İzmir'de orman yangınlarıyla mücadele aralıksız sürüyor. Buca, Ödemiş ve Çeşme ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ödemiş'ten gelen görüntülerde vatandaşların alevlerin sardığı ilçeyi terk ederken hayvanlarını da bölgeden uzaklaştırmaya çalıştıkları görüldü.

İzmir'in Ödemiş ve Buca ilçesinde dün çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi gece gündüz devam ediyor. Çeşme ilçesinde de enerjisi düşürülen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Gün doğumu ile birlikte Ödemiş'te 4 uçak ve 10 helikopter; Buca yangınında 4 uçak ve 11 helikopter görev yapmaya başladı.

İzmir'deki Orman Yangınlarına Müdahale Aralıksız Devam Ediyor

BUCA

İzmir'in Buca ilçesinde dün saat 16.00 sıralarında Zafer Mahallesi yakınlarında çıkıp, Gaziemir ilçesinin Kısık Mahallesi'ne de sıçrayan ve gece boyunca karadan müdahale edilen yangın sürüyor. Yaklaşık 15 saattir devam eden yangında bölgede gökyüzünü duman sararken, alevlerin yerleşim yerlerine yaklaştığı öğrenildi.

İzmir'deki Orman Yangınlarına Müdahale Aralıksız Devam Ediyor

Öte yandan, söndürme çalışmalarında alevler karşı mücadele eden itfaiye erleri ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri, yol kenarlarında ve araçlarında dinlendi. Havanın kararmasıyla ara verilen havadan müdahaleye ise sabahın erken saatlerinde tekrar başlandı.

İzmir'deki Orman Yangınlarına Müdahale Aralıksız Devam Ediyor

ÖDEMİŞ

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisinde başlayan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangının kontrol altına alınması amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor. Ödemiş'ten gelen görüntülerde vatandaşların alevlerin sardığı ilçeyi terk ederken hayvanlarını da bölgeden uzaklaştırmaya çalıştıkları görüldü.

İzmir'deki yangınlar 3 noktada sürüyor

İzmir'deki yangınlar 3 noktada sürüyor

Kara ekipleri, çalışmalarına gece boyunca aralıksız devam etti. Havanın aydınlanmasıyla hava unsurları da alevlerle mücadeleye destek vermeye başladı. Tosunlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 2 Temmuz saat 21.00 sıralarında yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti.

İzmir'deki yangınlar 3 noktada sürüyor

İzmir'deki yangınlar 3 noktada sürüyor

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın nedeniyle Suçıktı, Tosunlar, Üzümlü, Ortaköy ve Karadoğan mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edilmiş, yangın söz konusu mahallelerdeki ev ve ağıllarda hasara yol açmıştı.

İzmir'deki yangınlar 3 noktada sürüyor

İzmir'deki yangınlar 3 noktada sürüyor

Alevler, dün akşam saatlerinde Yeniköy Mahallesi'ni de tehdit etmeye başlamış, yangın nedeniyle Suçıktı Mahallesi'ndeki evde yalnız yaşayan yatalak İbrahim Erkan (81) hayatını kaybetmişti.

İzmir'deki yangınlar 3 noktada sürüyor

İzmir'deki yangınlar 3 noktada sürüyor

ÇEŞME

Alevlerle mücadelenin devam ettiği bir diğer nokta ise Çeşme ilçesi. Enerjisi düşürülen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangın, dün Ildır Mahallesi'ndeki tarım alanında başlayıp ormana sıçramıştı. Yangın sebebiyle 3 mahalle boşaltılmıştı.

İzmir'deki yangınlar 3 noktada sürüyor

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Yaşam
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMUHAMMED ENSAR AYDIN:

Uluslararası yardım isteyelim, kibirlenmeyelim. Yazık ormanlarımiza. Van'dan üzülerek ve dua ederek izliyoruz

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Haber YorumlarıR.K:

Halen Elektrik kaynaklı yangın diyorlar, Geçen zaman yangınlarınada öyle denildi ama araştıranlar görüyorki bilir kişiler neredeyse hiç birşey yapılmamış aynı tas aynı hamam yola devam, Elimizdeki THY nin kendi yangın uçakları 3 sene önce atıl durumdaydı tamir edildiler ve kullanıldılar ama gel görki şuan bu sene THY icralık bir dosyasından dolayı satılmışlar ve nereye gittikleride belirsiz gizli yoklar yani, Herşeyde 1 numarayız ya baştan ya sondan, Yazık bu vatana yazıkkk.. Yatacak yeriniz yok

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Haber YorumlarıUgur kesik:

Çam ormanları sıcak iklime uygun değil devletimizin bu orman türünü değiştirmesi lazım diye düşünüyorum

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Haber Yorumlarısamet:

ormanlar bitince yangın sönüyor. çam ağacı dikiminden vageçelim artık . meşe dikelim . zeytin dikelim . meyve dikelim

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Haber YorumlarıSer_hat:

Şurada 1 kişi,orada 2 kişi göz altına alındı falan filan.o mikropların kim olduğu belli,pkklı mı,terörist mi kim?açıklayın verin milletin eline ,ya da ibreti alem için sallandırın ki milletin içi soğusun.yazık ya yanan ormanlar bizim ya...

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