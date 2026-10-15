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Rusya, Karadeniz’de iki kuru yük gemisini vurduğunu açıkladı

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Rusya, Karadeniz’de iki kuru yük gemisini vurduğunu açıkladı
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus güçlerinin gece boyunca Ukrayna'nın liman altyapısına yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırılarını sürdürdüğünü, İzmail Limanı'nın altyapısı ile Odessa Limanı'na askeri yük taşıdığı öne sürülen iki kuru yük gemisinin vurulduğunu açıkladı.

(ANKARA) - Rusya Savunma Bakanlığı, Rus güçlerinin gece boyunca Ukrayna'nın liman altyapısına yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırılarını sürdürdüğünü, İzmail Limanı'nın altyapısı ile Odessa Limanı'na askeri yük taşıdığı öne sürülen iki kuru yük gemisinin vurulduğunu açıkladı.

Rusya devlet haber ajansı TASS'ın aktardığına göre Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'deki Odessa bölgesindeki İzmail Limanı'nda Ukrayna ordusu için askeri ve çift kullanımlı yüklerin boşaltılması ve depolanmasında kullanıldığı öne sürülen altyapının İHA'larla hedef alındığını bildirdi.

Bakanlık ayrıca, Odessa Limanı'na askeri yük taşıdığını iddia ettiği iki kuru yük gemisinin de vurulduğunu belirtti. Açıklamada gemilerin isimleri, hangi ülkenin bayrağını taşıdıkları ve mürettebatlarına ilişkin bilgi verilmedi.

Kaynak: ANKA
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