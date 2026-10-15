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Selin bilançosu ağırlaşıyor! Derede ters dönmüş araç bulundu, 5 kişi aranıyor

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Selin bilançosu ağırlaşıyor! Derede ters dönmüş araç bulundu, 5 kişi aranıyor Haber Videosunu İzle
Selin bilançosu ağırlaşıyor! Derede ters dönmüş araç bulundu, 5 kişi aranıyor
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İstanbul’da dün etkili olan sağanağın ardından taşan Kağıthane Deresi’nde, Sarıyer’in Ayazağa Mahallesi’ndeki köprünün altında ters dönmüş ve suya gömülü halde bir araç bulundu. Kağıthane’de ise dere kenarında köprü ayağına takılmış halde 46 yaşında bir erkeğin cansız bedenine ulaşıldı. Selde hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükselirken, kayıp 5 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Ters dönen aracın kayıp kişilerle bir bağlantısı olup olmadığı ve içinde kimse bulunup bulunmadığı araştırılıyor.

  • İstanbul'da sel sularının çekilmesiyle Kağıthane Deresi'nde ters dönmüş bir araç bulundu; aracın içinde kimse olup olmadığı araştırılıyor.
  • Kağıthane'de köprü ayağına takılı halde bulunan 46 yaşındaki erkeğin hayatını kaybettiği belirlendi ve kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.
  • İstanbul'daki selde can kaybı 3'e yükseldi, sel sularına kapılan 5 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Sarıyer’de sel sularının çekilmesiyle Kağıthane Deresi’nde ters dönmüş halde bir araç görüldü. Ekipler, aracın içinde kimse olup olmadığını belirlemek için çalışma başlattı.

KÖPRÜNÜN ALTINDA TERS DÖNMÜŞ ARAÇ

İstanbul’da dün etkili olan sağanağın ardından su baskınlarının yaşandığı Ayazağa Mahallesi’nde, Kağıthane Deresi üzerindeki köprünün altında bir araç olduğu fark edildi. Ters dönmüş ve suya gömülü halde duran aracın bulunduğu noktaya ekipler sevk edildi. Aracın içinin kontrol edilmesi için çalışma yürütülüyor.

SADABAD’DA KÖPRÜ AYAĞINA TAKILI CANSIZ BEDEN

Kağıthane Merkez Mahallesi’ndeki Sadabad mevkisinde ise dere kenarında acı bir manzarayla karşılaşıldı. Suların çekilmesiyle birlikte köprü ayağına takılmış ve hareketsiz duran bir kişiyi fark eden çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, 46 yaşında olduğu belirtilen erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

İlk belirlemelere göre adamın, Sarıyer’in Ayazağa bölgesinde sel sularına kapılarak sürüklendiği değerlendiriliyor. Kimliği henüz belirlenemeyen kişinin kimlik tespiti için çalışma başlatıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

CAN KAYBI 3'E, KAYIP KİŞİ SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Kağıthane’de bulunan cansız bedenle birlikte İstanbul’daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Fatih’te Çukurbostan Parkı’nda su birikintisine basan 14 yaşındaki M.I. elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti. Sarıyer’in Ayazağa Mahallesi’ndeki Dereboyu Caddesi’nde de sel sularının içinden karşıya geçmeye çalışan 34 yaşındaki S.Y., ayağı kayarak düşmüş ve başını kaldırıma çarpmıştı. S.Y., kaldırıldığı Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kurtarılamamıştı.

Sel sularına kapıldığı belirtilen 5 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Kayıp kişilerin kimlikleri ve nerede kayboldukları henüz açıklanmadı.

SADABAD CAMİİ’Nİ SU BASTI

Sağanakla birlikte taşan Kağıthane Deresi, çevresindeki tarihi alanları da etkiledi. Hasbahçe ve tarihi Sadabad Camii su altında kaldı. Camide suyun minberin alt kısmına kadar yükseldiği görüldü. Belediye zabıta ekipleri güvenlik gerekçesiyle cami bahçesinin kapılarını kapattı. Kentte Cendere Deresi ile Küçükçekmece’deki Nakkaş ve Ayamama dereleri de taştı.

ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul’daki su baskınları ve can kayıplarına ilişkin adli soruşturma başlatıldığını duyurdu. Gürlek, olası ihmal ve kusurların tespiti için çalışmaların sürdüğünü belirterek hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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