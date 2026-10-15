Haberler

1. Lig'de sürpriz ayrılık! Stanojevic, maça dakikalar kala gönderildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
1. Lig'de sürpriz ayrılık! Stanojevic, maça dakikalar kala gönderildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

1. Lig ekibi Fatih Karagümrük'te teknik direktör Aleksandar Stanojevic'le yolların ayrıldığı duyuruldu. Stanojevic'e ve ekibine kulübe verdiği emekler için teşekkür edildi. Saat 17.00'de Mardin 1969 Spor ile karşılaşacak olan İstanbul ekibinde maça dakikalar kala ünlü teknik adamla yolların ayrılması şaşkınlık yarattı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük'te teknik direktör Aleksandar Stanojevic'le yolların ayrıldığı duyuruldu.

STANOJEVIC İLE YOLLAR AYRILDI

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Aleksandar Stanojevic ile 12 Ekim Pazartesi günü yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Büyük Karagümrük ailesinin değerli bir parçası olarak göreceğimiz Aleksandar Stanojevic'e ve ekibine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.

MAÇA DAKİKALAR KALA VEDA EDİLDİ

Fatih Karagümrük, bugün saat 17.00'de Mardin 1969 Spor'a konuk olacak. İstanbul ekibinde maça az bir süre kala ünlü teknik adamla yolların ayrılması şaşkınlıkla karşılandı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Bu haber 124 sitede yayınlandı.
Taksitli alışverişte yeni dönem! Artık Bakanlık belirleyecek

Milyonları ilgilendiren karar! Taksitli alışverişte kurallar değişiyor
İstanbul'un barajlarında son durum! Bakın 1 günde doluluk oranı ne kadar arttı

84 yılın yağış rekoru kırıldı! İşte İstanbul barajlarında son durum

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler Roma'yı yaktı! Gasperini'nin sözleri dünya futbolunu sallayacak

Arda Roma'yı yaktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajı

AK Parti camiasını yasa boğan ölüm! Erdoğan da kayıtsız kalamadı
İstanbul'da afetin büyüklüğün gösteren görüntü! Araç stadyumun içine sürüklendi

Afetin büyüklüğün gösteren görüntü! Araç stadyumun içine sürüklendi
İstanbul'da selin bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 3'e yükseldi, 4 kişi kayıp

Selin bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı arttı, 4 kişi de kayıp
Trump çılgına döndü: Bu bilgileri sızdıranlar vurulmalı

Trump çılgına döndü: Bunu yapan vurulmalı
Canlı yayına sarhoş çıkan kadın siyasetçi rakiplerini tehdit etti

Canlı yayına sarhoş çıkan kadın siyasetçi rakiplerini tehdit etti
İstanbul'un ardından Sakarya! 2 katlı villa selde böyle yıkıldı

Sel sularına dayanamadı! 2 katlı villa böyle sulara kapıldı