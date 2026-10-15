1. Lig'de sürpriz ayrılık! Stanojevic, maça dakikalar kala gönderildi

1. Lig'de sürpriz ayrılık! Stanojevic, maça dakikalar kala gönderildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
1. Lig ekibi Fatih Karagümrük'te teknik direktör Aleksandar Stanojevic'le yolların ayrıldığı duyuruldu. Stanojevic'e ve ekibine kulübe verdiği emekler için teşekkür edildi. Saat 17.00'de Mardin 1969 Spor ile karşılaşacak olan İstanbul ekibinde maça dakikalar kala ünlü teknik adamla yolların ayrılması şaşkınlık yarattı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük'te teknik direktör Aleksandar Stanojevic'le yolların ayrıldığı duyuruldu.
STANOJEVIC İLE YOLLAR AYRILDI
Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Aleksandar Stanojevic ile 12 Ekim Pazartesi günü yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Büyük Karagümrük ailesinin değerli bir parçası olarak göreceğimiz Aleksandar Stanojevic'e ve ekibine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.
MAÇA DAKİKALAR KALA VEDA EDİLDİ
Fatih Karagümrük, bugün saat 17.00'de Mardin 1969 Spor'a konuk olacak. İstanbul ekibinde maça az bir süre kala ünlü teknik adamla yolların ayrılması şaşkınlıkla karşılandı.