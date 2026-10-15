Gençlerbirliği'nden Okan Buruk'un ilk 11'i için iddialı öngörü

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak Gençlerbirliği'nde teknik direktör Bernd Storck, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

''ÇOK İYİ OYNADILAR''

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile oynadığı karşılaşmaya değinen Storck, iki takımın kalitesine dikkati çekerek "Galatasaray için çok zor bir maçtı ama çok iyi oynadılar. 1-0 öne geçtiler. Biraz daha şanslı olsalardı, 1 santimetre fark vardı, 2-0 öne de geçebilirlerdi. O zaman Galatasaray ve Barcelona açısından maç farklı olabilirdi. Ancak Barcelona'nın kalitesini gördünüz, Galatasaray'ın kalitesini de gördünüz. Üst düzey bir takımları var. Maçtan çok şey öğrendiğimizi düşünüyorum.'' dedi.

''BAZI DEĞİŞİKLİKLER DE YAPACAK''

Okan Buruk'un kadroda değişiklikler yapmasını beklediğini ve her şeye hazırlıklı olacaklarını ifade eden deneyimli hoca, ''Oyuncular maçı izledi. Ancak bence teknik direktör cumartesi günü bize karşı bazı değişiklikler de yapacak. Galatasaray'ın oyun tarzını, savunmada nasıl oynadıklarını, hücumda nasıl oynadıklarını biliyoruz. Bu maçtan çok şey öğrendik. Bunun bizi nasıl etkileyeceğini maçta göreceğiz. Ancak onlara karşı oynamak için iyi bir çözüm bulacağımızı düşünüyorum. Oyuncuları bilgilendireceğim ve bence doğru yoldayız." değerlendirmesinde bulundu.

''KESİNLİKLE KAZANMAK İSTİYORUZ''

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilerlemek istediklerini belirten Storck, "Her maç bizim açımızdan önemli. Şimdi Galatasaray'la maçımız olacak. O maçtan ben tüm oyuncularımızın iyi bir tecrübeyle çıkacağını düşünüyorum. Ama biz kulüp olarak kupada ilerlemeyi kesinlikle istiyoruz. İçeride bir maçımız var, o maçı kesinlikle kazanmak istiyoruz. İyi oyuncularımızla çıkacağız. Tabii ki şans vereceğimiz oyuncular da olacak." diye konuştu.