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Görüntü Türkiye'den! Bindirdikleri otomobilde genç kıza kabusu yaşattılar

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Görüntü Türkiye'den! Bindirdikleri otomobilde genç kıza kabusu yaşattılar Haber Videosunu İzle
Görüntü Türkiye'den! Bindirdikleri otomobilde genç kıza kabusu yaşattılar
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İstanbul Arnavutköy'de yabancı uyruklu bir genç kızın saçları kesilerek darbedilmesi ve o anların internette paylaşılması kamuoyunda büyük tepki toplarken vatandaşlar faillerin yakalanması için emniyet güçlerine çağrıda bulundu.

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde yabancı uyruklu bir genç kız, henüz belirlenemeyen bir nedenle bir grubun saldırısına uğradı. Saçları kesilerek darbedilen genç kızın uğradığı dehşet anları, saldırganlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Saldırgan şahıslar, genç kıza uyguladıkları şiddeti ve saçlarını kestikleri anları kayda alarak dijital platformlarda paylaştı. Kısa sürede yayılan görüntüler kamuoyunda büyük infiale neden oldu.

EMNİYET'E ACİL ÇAĞRI: GEREKENİ YAPIN

Görüntülerin yayılmasının ardından çok sayıda vatandaş duruma sert tepki gösterdi. Videoyu izleyen kullanıcılar, emniyet birimlerini etiketleyerek şiddet uygulayan ve olayı kayda alan şahısların bir an önce yakalanması ve haklarında adli işlem yapılması yönünde çağrıda bulundu.

Kaynak: Haberler.com
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